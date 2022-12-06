«Ювелирную» работу оценили в тринадцать лет строгого режима

Городской суд Петербурга приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима Арслана Закалиева. Он создал банду, которая ограбила ювелирный магазин. Вынести удалось украшения почти на 10 млн рублей. При попытке скрыться грабителей заметили полицейские, в которых осужденные стали стрелять. Ранить удалось одного сотрудника. Преступники также получили ранения, но все выжили. Подельникам Закалиева дали 12 и 16 лет соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербургский городской суд осудил последнего и главного участника банды, ограбившей ювелирный магазин «Адамас» в 2018 году. Арслан Закалиев получил 13 лет строгого режима по статьям о создании и руководстве бандой (ст. 209 УК РФ), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ), особо крупном разбое с применением насилия (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Его подельников осудили еще в ноябре 2019 года.

Всего участников банды было трое: сам Закалиев, Мутай Абдулвагабов и Валерий Мельников. Они долго планировали нападение и присматривались к ювелирному магазину «Адамас-Ювелирторг» на проспекте Большевиков. Бандиты ворвались в магазин в полвосьмого вечера 31 января. С криками «На пол!» они «подавили волю к сопротивлению» посетителей и охраны. Некоторым связали руки хомутами, а одному человеку Абдулвагабов нанес удар гантелей по затылку.

С прилавков собирали все: иконы, кольца, браслеты, серьги, цепи. Общая сумма украденного была близка к 10 млн рублей. Соучастники «работали» не дольше трех минут. Когда Арслан Закалиев скомандовал «Время!», они сели в свой «опель» и уехали. На одном из перекрестков они встретились с патрульной полицейской машиной. Сотрудники были в курсе, что надо искать разбойников, и намеревались проверить иномарку.

Банда попыталась скрыться, но начала движение на красный и на том же перекрестке в нее влетел «мерседес», ехавший перпендикулярно. «Опель» дальше ехать не мог, участники банды вышли из машины и начали стрелять. Абдулвагабов попал в одного из сотрудников, ранил в ногу. Затем сам получил ранения, в том числе в грудь, и его задержали. Валерий Мельников пытался сбежать и стрелял в направлении полицейской машины, которая его преследовала, но никуда не попал. Когда подъехал второй патруль, прозвучало требование сдаться и предупреждение, что сейчас начнут стрелять в него. Мельников бросил оружие и позволил себя задержать.

В итоге самый большой срок получил Мутай Абдулвагабов. Ему вменили, среди прочего, ст. 317 УК РФ (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Стрелку придется отбыть 16 лет в колонии строгого режима, а также заплатить 300 тыс. потерпевшему, которого он ударил гантелей. Валерия Мельникова приговорили к 12 годам заключения.

Арслану Закалиеву в тот вечер удалось скрыться. Как пишет пресс-служба петербургской прокуратуры, его задержали только в декабре 2021 года в Московской области.

Олег Дилимбетов