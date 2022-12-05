Компания Air Arabia возобновила полеты из Казани в ОАЭ

С 4 декабря авиакомпания Air Arabia возобновила авиасообщение между Казанью и ОАЭ. Об этом говорится в сообщении казанского аэропорта.

Самолеты будут летать дважды в неделю по маршруту Шарджа-Казань-Шарджа. В частности, накануне из Татарстана уже вылетел первый рейс в 00:05 с прибытием в 6:05. Также самолет будет летать по четвергам по такому же расписанию. В обратном направлении рейс будет отправляться по средам и субботам в 19:00 с посадкой в Казани в 23:00.

Длительность перелета составляет пять часов. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А320.

"Ъ-Казань"