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Коммерсантъ FM
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6,3 процента составил в измерении «год к году» валовой внутренний продукт (ВВП) в экономике Индии в третьем квартале 2022 года. Это последний из публикуемых оперативно крупный индикатор-составляющая в мировом ВВП, данные ВВП Индии оказались несколько лучше прогнозов аналитиков — более высокий экономический рост в стране рационально объяснить в том числе поставками относительно дешевых энергоносителей из РФ из-за закрытия для экспорта рынков ЕС. На это указывают и бурный рост импорта, в котором высока доля нефти, и экспорта — в том числе нефтепродуктов. Аналитики ING на основе данных третьего квартала предполагают годовой рост ВВП Индии в 2022 году в 6% — среди крупных экономик это, предположительно, лучший показатель.

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