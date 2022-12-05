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Коммерсантъ FM
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Бизнес не спешит на платформу

Мониторинг цифровизации

Несмотря на стремительное развитие в РФ цифровых платформ, в 2021 году их использовали только 14,7% организаций, говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Эксперты впервые проанализировали востребованность платформ в отраслях и выяснили, что более всего они распространены в финансовом секторе (применяют 33,2% компаний), сфере высшего образования (31,9%), оптовой и розничной торговле (24,6%), IT-отрасли (23,2%), сфере информации и связи (21,3%). Реже всего их применяли в строительстве (8,5%), в сфере культуры и спорта (7,6%), а также в секторе операций с недвижимостью (7,5%). Наиболее активно работали с цифровыми платформами компании в иностранной собственности (каждая пятая). Среди предприятий российской и совместной форм собственности таких было 14%.

Наиболее значимые для экономики и востребованные у потребителей цифровые платформы и экосистемы для покупки и продажи товаров и услуг через интернет — маркетплейсы — в России в 2021 году использовали 9% компаний. По этому показателю РФ сопоставима с Польшей и Словенией, опережает Великобританию, Швецию, Нидерланды (по 8%) и совсем немного отстает от лидеров — Германии, Ирландии, Испании, Италии (10–11%).

В 2021 году через маркетплейсы продавали товары, работы или услуги 6,9% организаций в РФ (без учета малого бизнеса). Наиболее востребованные платформы — Wildberries, «Авито», Ozon, «Алиэкспресс Россия», «СберМаркет». Наибольшую популярность маркетплейсы получили у компаний торговли (17,5%), у гостиниц и предприятий общественного питания (13,1%), у организаций финансового сектора (8,8%).

Отметим, что, согласно исследованию компании ДРТ (бывшая «дочка» Deloitte в РФ) о роли экосистем и маркетплейсов в развитии малого и среднего предпринимательства, в 2021 году торговля на маркетплейсах принесла малому бизнесу в среднем 29% выручки (плюс 9 процентных пунктов к уровню 2019 года). В ИСИЭЗ отмечают, что цифровые экосистемы и платформы дают бизнесу доступ к технологиям и инновациям, обеспечивают значительные конкурентные преимущества, упрощают взаимодействие с клиентами, партнерами и подрядчиками. Поэтому, полагают эксперты, в дальнейшем их востребованность будет только расти.

Венера Петрова

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