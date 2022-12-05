Время пожинать премии

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Евгения Милова о светской жизни

Декабрь в светском расписании — традиционно месяц вручения всяческих наград. И в 2022 году ничего не изменилось. Вот даже главе СКР Александру Бастрыкину достался из рук замглавы Совбеза Дмитрия Медведева приз в номинации «Правозащитная деятельность» в рамках премии «Юрист года». Не буду делать вид, что присутствовала на церемонии в «Зарядье»: с момента учреждения в 2009 году и до минувших выходных это было крепкое отраслевое мероприятие, не приковывавшее взглядов извне. Так что расскажу лучше про другие награждения.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В том же «Зарядье» двумя днями ранее вручали премию Russian Creative Awards. В отличие от «Юриста года», это совсем новенькая премия — год назад была вручена впервые. Тогда режиссером церемонии был Максим Диденко, музыкальным оформителем — Теодор Курентзис, а идейным вдохновителем — Сергей Кириенко. Теперь господин Диденко готовит спектакль к премьере в Берлине; господин Курентзис, похоже, тоже не успел в Москву после гастролей по Германии; зато господин Кириенко остался на месте. А поскольку только он и является непременным условием существования премии, то нашлись и режиссер Юрий Квятковский, и композитор Петр Айду. Последний расписал либретто примерно любой стандартной церемонии — объявление номинаций, номинантов, вручающих, победителей — под оперу. Исполняли ее Академический оркестр русских народных инструментов ВГТРК, Российский роговой оркестр, хор и солистка в серебряном лавровом венце. А наградные статуэтки в виде семени подсолнечника выносила целая группа миманса. В общем, в одну креативную концепцию впрягли и трепетную лань тоже.

Однако поехало все довольно резво. Дмитрий Чернышенко стремительно наградил «Человека года в креативных индустриях» — Валерия Гергиева. И сообщил, что правительство приняло решение довести долю креативных индустрий до 6% ВВП. Господин Гергиев почему-то посетовал, что еще в начале года у него были разные должности за рубежом, а теперь он даже летает куда-то не каждую неделю. Следующую награду вручал Сергей Собянин, затем на сцену (тоже для вручения) поднимались Алексей Фурсин, Роман Карманов, Александр Жаров, Сергей Новиков — словом, все в организации этой церемонии указывало на ее высокий уровень. Никакого сравнения с гламурными церемониями, которые вел Иван Ургант — не имеющий оперного голоса, гуслей или хотя бы лаврового венка и тоги. Хотя и здесь было место юмору. Например, господин Собянин пошутил, что уволил трех человек, а пятерым сделал выговор, когда узнал, что Москва даже не представлена в номинации «Креативный регион». Тут выяснилось, что по регламенту премии победитель может претендовать на нее снова лишь пять лет спустя. Наконец, для вручения специальной номинации на сцену вышел сам господин Кириенко — и передал семя подсолнечника певцу Ярославу Дронову aka Shaman. Тот сказал, что сделает то, что у него лучше всего получается,— и спел гимн России. Даже странно, что Академический оркестр народных инструментов не подхватил мелодию (наверное, от неожиданности), и Shaman так и выступал а капелла.

Другая церемония — «Сделано в России» проекта «Сноб» имеет историю куда более продолжительную, но выглядела куда менее традиционно. Всю обязательную информацию о номинациях и победителях зачитывал голос за сценой. Награда находила лауреата прямо в зале без возможности что-то сказать. Говорили только дети: между номинациями они выходили на черную пустую сцену и читали известные стихи советских детских поэтов. А в финале детский хор спел «Слышу голос из прекрасного далеко». Почти никому не понравился ни аскетизм декораций, ни стихи, ни даже дети. Но это был сжатый до точки привет из прошлого ближайшему будущему, где детские стихи советских поэтов останутся гарантированно безопасной территорией. Гендиректор «Сноба» Марина Геворкян на прощание пожелала: «Если по каким-то причинам вам страшно смотреть в завтрашний день, смотрите в послезавтрашний». Все вместе получилось достаточно сильным высказыванием, в тени которого оказались лауреаты.

Но нельзя сказать, что все только и делали, что награждали друг друга. Например, Виктория Шелягова устроила вечеринку в стиле сериала «Острые козырьки» в совершенно новом заведении Varvarka III, буквально в шаге от парка «Зарядье». Это оказался винный и сигарный клуб. Вместе с госпожой Шеляговой красную ленточку перерезала Екатерина Иванченко, гендиректор нового заведения. Предполагается, что тут будет особенно хорошо разговаривать, но в этот вечер был джаз в самом широком смысле слова. За соблюдением канона лично следил Игорь Бутман. Тут же беседовали Ксения Собчак, Константин Богомолов, Сергей Капков, Екатерина Варнава, Снежанна Георгиева, Александр Раппопорт, Ида Достман и, внезапно, Наталья Королева.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

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Светская хроника

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Актер Никита Кологривый на церемонии вручения премии «Событие года», которую организует журнал «КиноРепортер»

Актер Никита Кологривый на церемонии вручения премии «Событие года», которую организует журнал «КиноРепортер»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: актеры Анатолий Руденко, Глафира Тарханова и Елена Дудина на церемонии вручения премии «Событие года» в кинотеатре «Иллюзион»

Слева направо: актеры Анатолий Руденко, Глафира Тарханова и Елена Дудина на церемонии вручения премии «Событие года» в кинотеатре «Иллюзион»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущая, главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева во время церемонии вручения премии «Событие года»

Телеведущая, главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева во время церемонии вручения премии «Событие года»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Исполняющая обязанности генерального директора телеканала ТНТ Тина Канделаки на премии «Событие года»

Исполняющая обязанности генерального директора телеканала ТНТ Тина Канделаки на премии «Событие года»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Ирина Безрукова и композитор, певец Юрий Антонов во время вручения премии «Событие года»

Слева направо: телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Ирина Безрукова и композитор, певец Юрий Антонов во время вручения премии «Событие года»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Дмитрий Дюжев на вручении премии «Событие года»

Актер Дмитрий Дюжев на вручении премии «Событие года»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дизайнер Яна Недзвецкая на вручении премии журнала «КиноРепортер»

Дизайнер Яна Недзвецкая на вручении премии журнала «КиноРепортер»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Виктор Сухоруков на церемонии вручения премии «Событие года»

Актер Виктор Сухоруков на церемонии вручения премии «Событие года»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: актрисы Анна Чурина, Ирина Гринева, Елена Захарова и Екатерина Вуличенко на церемонии вручения премии «Событие года»

Слева направо: актрисы Анна Чурина, Ирина Гринева, Елена Захарова и Екатерина Вуличенко на церемонии вручения премии «Событие года»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: актеры Поля Полякова, Эвелина Бледанс, Анна Чурина, Александр Носик, Ирина Гринева, Анна Пескова и Елена Захарова на церемонии вручения премии «Событие года»

Слева направо: актеры Поля Полякова, Эвелина Бледанс, Анна Чурина, Александр Носик, Ирина Гринева, Анна Пескова и Елена Захарова на церемонии вручения премии «Событие года»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев (слева) и зампред правительства России Дмитрий Чернышенко на церемонии вручения Национальной премии в сфере креативных индустрий

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев (слева) и зампред правительства России Дмитрий Чернышенко на церемонии вручения Национальной премии в сфере креативных индустрий

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на вручении Национальной премии в сфере креативных индустрий

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на вручении Национальной премии в сфере креативных индустрий

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на вручении Национальной премии в сфере креативных индустрий в концертном зале «Зарядье»

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на вручении Национальной премии в сфере креативных индустрий в концертном зале «Зарядье»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (слева) на вручении Национальной премии в сфере креативных индустрий

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (слева) на вручении Национальной премии в сфере креативных индустрий

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (в центре) и первый зампред комитета Госдумы России по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов (справа) перед церемонией вручения Национальной премии в сфере креативных индустрий

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (в центре) и первый зампред комитета Госдумы России по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов (справа) перед церемонией вручения Национальной премии в сфере креативных индустрий

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фигуристки Татьяна Навка (слева) и Камила Валиева на церемонии открытия катка на Красной площади

Фигуристки Татьяна Навка (слева) и Камила Валиева на церемонии открытия катка на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (справа) на церемонии открытия катка в ГУМе

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (справа) на церемонии открытия катка в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов на церемонии открытия катка на Красной площади

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов на церемонии открытия катка на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущая Елена Малышева (в центре) на открытии катка

Телеведущая Елена Малышева (в центре) на открытии катка

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Директор по рекламе и PR группы компаний Bosco di Ciliegi Ольга Юдкис (слева) и актриса Юлия Пересильд на открытии катка в ГУМе

Директор по рекламе и PR группы компаний Bosco di Ciliegi Ольга Юдкис (слева) и актриса Юлия Пересильд на открытии катка в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Композитор, певец Аркадий Укупник (слева) и его супруга Наталья на премьере спектакля Олега Долина «Комедия двенадцатой ночи»

Композитор, певец Аркадий Укупник (слева) и его супруга Наталья на премьере спектакля Олега Долина «Комедия двенадцатой ночи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель совета директоров «Амедиа ТВ» Александр Шенкман (в центре) на премьере спектакля «Комедия двенадцатой ночи» на сцене Театра на Бронной

Председатель совета директоров «Амедиа ТВ» Александр Шенкман (в центре) на премьере спектакля «Комедия двенадцатой ночи» на сцене Театра на Бронной

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Юлия Паршута (слева) и актриса Анжелика Каширина на премьере «Комедии двенадцатой ночи»

Певица Юлия Паршута (слева) и актриса Анжелика Каширина на премьере «Комедии двенадцатой ночи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Александра Бортич во время спектакля «Комедия двенадцатой ночи»

Актриса Александра Бортич во время спектакля «Комедия двенадцатой ночи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Олег Долин (в центре) на премьере поставленного им спектакля «Комедия двенадцатой ночи»

Режиссер Олег Долин (в центре) на премьере поставленного им спектакля «Комедия двенадцатой ночи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Исполнительный директор Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Алина Сапрыкина (в центре) и бывший главный редактор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин (справа) на вручении премии «Сделано в России — 2022»

Исполнительный директор Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Алина Сапрыкина (в центре) и бывший главный редактор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин (справа) на вручении премии «Сделано в России — 2022»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова на церемонии вручения премии «Сделано в России — 2022», которую организует журнал «Сноб»

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова на церемонии вручения премии «Сделано в России — 2022», которую организует журнал «Сноб»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Владимир Маркони на вручении премии «Сделано в России — 2022» в Московском драматическом театре имени Ермоловой

Телеведущий Владимир Маркони на вручении премии «Сделано в России — 2022» в Московском драматическом театре имени Ермоловой

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Настасья Самбурская на вручении премии «Сделано в России — 2022»

Актриса Настасья Самбурская на вручении премии «Сделано в России — 2022»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Модель Ясмина Муратович на вручении премии журнала «Сноб»

Модель Ясмина Муратович на вручении премии журнала «Сноб»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Елена Летучая на церемонии вручения премии «Сделано в России — 2022»

Телеведущая Елена Летучая на церемонии вручения премии «Сделано в России — 2022»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Алина Алексеева (слева) и Константин Крюков во время вручения премии «Сделано в России — 2022»

Актеры Алина Алексеева (слева) и Константин Крюков во время вручения премии «Сделано в России — 2022»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Елизавета Арзамасова во время вручения премии «Сделано в России — 2022»

Актриса Елизавета Арзамасова во время вручения премии «Сделано в России — 2022»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Танцовщик Дмитрий Красилов (слева) и блогер Наталья Краснова на церемонии вручения премии «Сделано в России — 2022»

Танцовщик Дмитрий Красилов (слева) и блогер Наталья Краснова на церемонии вручения премии «Сделано в России — 2022»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Владелица Askeri Gallery Полина Аскери перед началом шоу Crave Airlines

Владелица Askeri Gallery Полина Аскери перед началом шоу Crave Airlines

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос и его супруга Ольга перед шоу Crave Airlines в театре-кабаре Crave

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос и его супруга Ольга перед шоу Crave Airlines в театре-кабаре Crave

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Предприниматель и сооснователь благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский в театре-кабаре Crave

Предприниматель и сооснователь благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский в театре-кабаре Crave

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актриса Полина Максимова перед началом шоу Crave Airlines

Актриса Полина Максимова перед началом шоу Crave Airlines

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров в театре-кабаре Crave

Певец Филипп Киркоров в театре-кабаре Crave

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Никита Ефремов перед началом шоу Crave Airlines

Актер Никита Ефремов перед началом шоу Crave Airlines

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певица, телеведущая Ольга Бузова (слева) и блогер Мария Погребняк в театре-кабаре Crave

Певица, телеведущая Ольга Бузова (слева) и блогер Мария Погребняк в театре-кабаре Crave

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Телеведущая Виктория Лопырева перед началом шоу Crave Airlines

Телеведущая Виктория Лопырева перед началом шоу Crave Airlines

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Предприниматель Александр Лебедев (в центре) и фотомодель Елена Перминова (вторая слева) перед начало шоу Crave Airlines

Предприниматель Александр Лебедев (в центре) и фотомодель Елена Перминова (вторая слева) перед начало шоу Crave Airlines

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Визажист Сердар Камбаров и владелица бренда Anastasiya Annecy Анастасия Камбарова в театре-кабаре Crave

Визажист Сердар Камбаров и владелица бренда Anastasiya Annecy Анастасия Камбарова в театре-кабаре Crave

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Актер Никита Кологривый на церемонии вручения премии «Событие года», которую организует журнал «КиноРепортер»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: актеры Анатолий Руденко, Глафира Тарханова и Елена Дудина на церемонии вручения премии «Событие года» в кинотеатре «Иллюзион»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущая, главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева во время церемонии вручения премии «Событие года»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Исполняющая обязанности генерального директора телеканала ТНТ Тина Канделаки на премии «Событие года»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Ирина Безрукова и композитор, певец Юрий Антонов во время вручения премии «Событие года»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Дмитрий Дюжев на вручении премии «Событие года»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дизайнер Яна Недзвецкая на вручении премии журнала «КиноРепортер»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер Виктор Сухоруков на церемонии вручения премии «Событие года»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: актрисы Анна Чурина, Ирина Гринева, Елена Захарова и Екатерина Вуличенко на церемонии вручения премии «Событие года»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Слева направо: актеры Поля Полякова, Эвелина Бледанс, Анна Чурина, Александр Носик, Ирина Гринева, Анна Пескова и Елена Захарова на церемонии вручения премии «Событие года»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев (слева) и зампред правительства России Дмитрий Чернышенко на церемонии вручения Национальной премии в сфере креативных индустрий

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на вручении Национальной премии в сфере креативных индустрий

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на вручении Национальной премии в сфере креативных индустрий в концертном зале «Зарядье»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (слева) на вручении Национальной премии в сфере креативных индустрий

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (в центре) и первый зампред комитета Госдумы России по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов (справа) перед церемонией вручения Национальной премии в сфере креативных индустрий

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фигуристки Татьяна Навка (слева) и Камила Валиева на церемонии открытия катка на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (справа) на церемонии открытия катка в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов на церемонии открытия катка на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущая Елена Малышева (в центре) на открытии катка

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Директор по рекламе и PR группы компаний Bosco di Ciliegi Ольга Юдкис (слева) и актриса Юлия Пересильд на открытии катка в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Композитор, певец Аркадий Укупник (слева) и его супруга Наталья на премьере спектакля Олега Долина «Комедия двенадцатой ночи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель совета директоров «Амедиа ТВ» Александр Шенкман (в центре) на премьере спектакля «Комедия двенадцатой ночи» на сцене Театра на Бронной

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Юлия Паршута (слева) и актриса Анжелика Каширина на премьере «Комедии двенадцатой ночи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Александра Бортич во время спектакля «Комедия двенадцатой ночи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Олег Долин (в центре) на премьере поставленного им спектакля «Комедия двенадцатой ночи»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Исполнительный директор Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Алина Сапрыкина (в центре) и бывший главный редактор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин (справа) на вручении премии «Сделано в России — 2022»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова на церемонии вручения премии «Сделано в России — 2022», которую организует журнал «Сноб»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Владимир Маркони на вручении премии «Сделано в России — 2022» в Московском драматическом театре имени Ермоловой

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Настасья Самбурская на вручении премии «Сделано в России — 2022»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Модель Ясмина Муратович на вручении премии журнала «Сноб»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Елена Летучая на церемонии вручения премии «Сделано в России — 2022»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Алина Алексеева (слева) и Константин Крюков во время вручения премии «Сделано в России — 2022»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Елизавета Арзамасова во время вручения премии «Сделано в России — 2022»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Танцовщик Дмитрий Красилов (слева) и блогер Наталья Краснова на церемонии вручения премии «Сделано в России — 2022»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Владелица Askeri Gallery Полина Аскери перед началом шоу Crave Airlines

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос и его супруга Ольга перед шоу Crave Airlines в театре-кабаре Crave

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Предприниматель и сооснователь благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский в театре-кабаре Crave

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актриса Полина Максимова перед началом шоу Crave Airlines

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров в театре-кабаре Crave

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Никита Ефремов перед началом шоу Crave Airlines

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певица, телеведущая Ольга Бузова (слева) и блогер Мария Погребняк в театре-кабаре Crave

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Телеведущая Виктория Лопырева перед началом шоу Crave Airlines

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Предприниматель Александр Лебедев (в центре) и фотомодель Елена Перминова (вторая слева) перед начало шоу Crave Airlines

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Визажист Сердар Камбаров и владелица бренда Anastasiya Annecy Анастасия Камбарова в театре-кабаре Crave

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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