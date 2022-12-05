Время пожинать премии

Декабрь в светском расписании — традиционно месяц вручения всяческих наград. И в 2022 году ничего не изменилось. Вот даже главе СКР Александру Бастрыкину достался из рук замглавы Совбеза Дмитрия Медведева приз в номинации «Правозащитная деятельность» в рамках премии «Юрист года». Не буду делать вид, что присутствовала на церемонии в «Зарядье»: с момента учреждения в 2009 году и до минувших выходных это было крепкое отраслевое мероприятие, не приковывавшее взглядов извне. Так что расскажу лучше про другие награждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В том же «Зарядье» двумя днями ранее вручали премию Russian Creative Awards. В отличие от «Юриста года», это совсем новенькая премия — год назад была вручена впервые. Тогда режиссером церемонии был Максим Диденко, музыкальным оформителем — Теодор Курентзис, а идейным вдохновителем — Сергей Кириенко. Теперь господин Диденко готовит спектакль к премьере в Берлине; господин Курентзис, похоже, тоже не успел в Москву после гастролей по Германии; зато господин Кириенко остался на месте. А поскольку только он и является непременным условием существования премии, то нашлись и режиссер Юрий Квятковский, и композитор Петр Айду. Последний расписал либретто примерно любой стандартной церемонии — объявление номинаций, номинантов, вручающих, победителей — под оперу. Исполняли ее Академический оркестр русских народных инструментов ВГТРК, Российский роговой оркестр, хор и солистка в серебряном лавровом венце. А наградные статуэтки в виде семени подсолнечника выносила целая группа миманса. В общем, в одну креативную концепцию впрягли и трепетную лань тоже.

Однако поехало все довольно резво. Дмитрий Чернышенко стремительно наградил «Человека года в креативных индустриях» — Валерия Гергиева. И сообщил, что правительство приняло решение довести долю креативных индустрий до 6% ВВП. Господин Гергиев почему-то посетовал, что еще в начале года у него были разные должности за рубежом, а теперь он даже летает куда-то не каждую неделю. Следующую награду вручал Сергей Собянин, затем на сцену (тоже для вручения) поднимались Алексей Фурсин, Роман Карманов, Александр Жаров, Сергей Новиков — словом, все в организации этой церемонии указывало на ее высокий уровень. Никакого сравнения с гламурными церемониями, которые вел Иван Ургант — не имеющий оперного голоса, гуслей или хотя бы лаврового венка и тоги. Хотя и здесь было место юмору. Например, господин Собянин пошутил, что уволил трех человек, а пятерым сделал выговор, когда узнал, что Москва даже не представлена в номинации «Креативный регион». Тут выяснилось, что по регламенту премии победитель может претендовать на нее снова лишь пять лет спустя. Наконец, для вручения специальной номинации на сцену вышел сам господин Кириенко — и передал семя подсолнечника певцу Ярославу Дронову aka Shaman. Тот сказал, что сделает то, что у него лучше всего получается,— и спел гимн России. Даже странно, что Академический оркестр народных инструментов не подхватил мелодию (наверное, от неожиданности), и Shaman так и выступал а капелла.

Другая церемония — «Сделано в России» проекта «Сноб» имеет историю куда более продолжительную, но выглядела куда менее традиционно. Всю обязательную информацию о номинациях и победителях зачитывал голос за сценой. Награда находила лауреата прямо в зале без возможности что-то сказать. Говорили только дети: между номинациями они выходили на черную пустую сцену и читали известные стихи советских детских поэтов. А в финале детский хор спел «Слышу голос из прекрасного далеко». Почти никому не понравился ни аскетизм декораций, ни стихи, ни даже дети. Но это был сжатый до точки привет из прошлого ближайшему будущему, где детские стихи советских поэтов останутся гарантированно безопасной территорией. Гендиректор «Сноба» Марина Геворкян на прощание пожелала: «Если по каким-то причинам вам страшно смотреть в завтрашний день, смотрите в послезавтрашний». Все вместе получилось достаточно сильным высказыванием, в тени которого оказались лауреаты.

Но нельзя сказать, что все только и делали, что награждали друг друга. Например, Виктория Шелягова устроила вечеринку в стиле сериала «Острые козырьки» в совершенно новом заведении Varvarka III, буквально в шаге от парка «Зарядье». Это оказался винный и сигарный клуб. Вместе с госпожой Шеляговой красную ленточку перерезала Екатерина Иванченко, гендиректор нового заведения. Предполагается, что тут будет особенно хорошо разговаривать, но в этот вечер был джаз в самом широком смысле слова. За соблюдением канона лично следил Игорь Бутман. Тут же беседовали Ксения Собчак, Константин Богомолов, Сергей Капков, Екатерина Варнава, Снежанна Георгиева, Александр Раппопорт, Ида Достман и, внезапно, Наталья Королева.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”