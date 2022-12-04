Левее, выше, сильнее

Выход действующих чемпионов мира в четвертьфинал катарского мирового первенства получился очень будничным. Сборная Польши лишь эпизодами обозначала сопротивление французам и проиграла со счетом 1:3, так и не придумав, как справиться с Килианом Мбаппе, который к дублю, превратившему его в лучшего бомбардира турнира, добавил голевую передачу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч против поляков сделал Оливье Жиру (на переднем плане) лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, а Килиана Мбаппе (на заднем плане) — лучшим бомбардиром чемпионата мира

Фото: Ebrahim Noroozi / AP Матч против поляков сделал Оливье Жиру (на переднем плане) лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, а Килиана Мбаппе (на заднем плане) — лучшим бомбардиром чемпионата мира

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Самого несчастного человека среди тех, кто находился на поле стадиона Al Thumama, вычислить было несложно. Судьба распорядилась так, что Мэтти Кэшу в схеме польской сборной выпало закрывать ее правый фланг. С точки зрения французов, он был левым — то есть флангом Килиана Мбаппе. А он в этот вечер был настроен многое решать самостоятельно — финтами и, разумеется, своими убийственными рывками: тонус вполне позволял.

Скромный трудяга Кэш, наверное, никогда в своей карьере столько раз не оказывался в центре внимания. И никогда в его адрес не раздавалось столько слов сочувствия от знаменитых футболистов, комментировавших матч для различных телеканалов.

Он их точно заслуживал. Кэша не хотелось даже слишком сильно критиковать, в том числе после того, как он дважды подряд упустил Мбаппе, позволив тому прострелить. В конце концов, ну кто бы, очутившись на его расстрельной позиции, не упустил бы французского лидера, когда тот так горяч? А прострелы, хоть и выглядели опасными, пропали впустую. И Кэш ведь еще успевал, поносившись за Мбаппе, поддерживать партнеров впереди. А это уже тянуло на подвиг.

Вперед сборная Польши, правда, отправлялась, как и следовало предполагать, нечасто. А о ее стиле идеально рассказывала карта так называемых средних позиций игроков на экваторе первого тайма. У Роберта Левандовского она оказалась на своей половине поля — иными словами, на ней он бывал куда чаще, чем на чужой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Reuters / Lee Smith Фото: Reuters / Lee Smith Фото: Reuters / Fabrizio Bensch Следующая фотография 1 / 3 Фото: Reuters / Lee Smith Фото: Reuters / Lee Smith Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Но при этом именно поляки, в которых спустя полчаса после начала матча совсем уже не хотелось верить, едва счет не открыли. Все произошло после очередного поединка Килиана Мбаппе с Мэтти Кэшем, легко выигранного французом. Голкипер Войцех Щенсный возникшую угрозу отвел, а польская сборная в ответ внезапно развернула очень симпатичную атаку. Бартош Берешиньский слева отдал пас в штрафную, который через рикошет добрался до Петра Зелиньского. Поляк стрелял с полутора десятка метров, не имея перед собой никаких помех. Более того, после того, как вратарь Уго Льорис мяч отбил, он снова достался Зелиньскому. Его новый удар заблокировал Тео Эрнандес. И это был еще не конец эпизода, потому что полякам везло с отскоками. Следующим в очереди добивающих стал Якуб Каминьский. И уж его-то ситуация была стопроцентной. Однако и теперь французский защитник — Рафаэль Варан — грудью прикрыл амбразуру. А французы, пережив такое приключение, наконец-то забили.

Самого бесполезного игрока в их составе вычислить было так же легко, как самого несчастного — в польском. Центрфорвард Оливье Жиру был единственным участником матча, в активе которого перед перерывом набралось меньше десяти касаний мяча. И лишь одно из них просилось в хайлайты — после передачи Усмана Дембеле Жиру надо было, дотянувшись до мяча в падении, переправить его в пустой гол. Он дотянулся, но промазал. А в принципе, как могло показаться, нападающий вообще не был задействован во французской игре.

Но перед перерывом Килиан Мбаппе, решивший продемонстрировать, что тонкость — такое же страшное его оружие, как и скорость, именно Оливье Жиру нашел в штрафной хитро просчитанным пасом.

А Жиру разобрался со Щенсным, забив 52-й гол за сборную Франции и опередив все-таки ее прежнего рекордсмена Тьерри Анри.

Люди, уверенные, что уступающая в счете команда поступит во втором тайме так, как диктует расклад, и попробует надавить, конечно, ошибались. Сборная Польша — по крайней мере ее катарский вариант — если чем-то и выделяется, то как раз той прагматичностью, которая граничит с трусливостью. Риск точно не ее стихия, и в этом смысле по сравнению с групповым этапом не изменилось ничего.

Давили после перерыва, еще плотнее, чем до него, французы, которых к тому же удача Оливье Жиру раскрепостила ровно настолько, чтобы не в ущерб надежности раскрасить игру щедрой порцией светлых красок. Финтил Килиан Мбаппе, восхищал простыми, но очень умными решениями Антуан Гризманн. А Жиру так разошелся, что однажды отправил мяч в сетку ударом через себя и безумно жалел потом, что, как выяснилось, игру остановили еще до его акробатического номера. А поляков ничто не могло реанимировать. И выход со скамейки запасных такого вроде бы заметного игрока, как Аркадиуш Милик, зритель мог и пропустить, потому что нападающий растворился где-то на передовой.

Фотогалерея Яркие моменты ЧМ-2022 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Болельщик смотрит матч на своем телефоне Фото: Reuters / Stephane Mahe Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия Фото: Reuters / Stephane Mahe Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун Фото: Thanassis Stavrakis / AP Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай Фото: Manu Fernandez / AP Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче Фото: Reuters / Bernadett Szabo Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи Фото: Reuters / Matthew Childs Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini Женщина, одетая в традиционную одежду, идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022 Фото: Julio Cortez / AP Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала Фото: Reuters / Santiago Arcos Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан Фото: Alessandra Tarantino / AP Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах Фото: Reuters / Alberto Lingria Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски Фото: Reuters / Amanda Perobelli Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады Фото: Reuters / Paul Childs Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай Фото: Petr David Josek / AP Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом Фото: Reuters / Dylan Martinez Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси Фото: Reuters / Albert Gea Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая Фото: Reuters / Carl Recine Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа) Фото: Ariel Schalit / AP Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи Фото: Petr David Josek / AP Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы Фото: Lee Jin-man / AP Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе Фото: Jorge Saenz / AP Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу) Фото: Darko Bandic / AP Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой Фото: Hassan Ammar / AP Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией Фото: Thanassis Stavrakis / AP Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе Фото: Julio Cortez / AP Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией Фото: Reuters / Matthew Childs Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Матч между сборными Хорватии и Марокко Фото: Manu Fernandez / AP Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную Фото: Reuters / Dylan Martinez Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче Фото: Luca Bruno / AP Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой Фото: Reuters / Carl Recine Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс Фото: Frank Augstein / AP Болельщик сборной Хорватии Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии Фото: Pavel Golovkin / AP Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии Фото: Thanassis Stavrakis / AP Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ Фото: Eugene Hoshiko / AP Австралийский фанат с изображением флага страны на лице Фото: Frank Augstein / AP Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов Фото: Reuters / Zohra Bensemra Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке) Фото: Reuters / Marko Djurica Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Следующая фотография 1 / 42 Болельщик смотрит матч на своем телефоне Фото: Reuters / Stephane Mahe Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия Фото: Reuters / Stephane Mahe Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун Фото: Thanassis Stavrakis / AP Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай Фото: Manu Fernandez / AP Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче Фото: Reuters / Bernadett Szabo Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи Фото: Reuters / Matthew Childs Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini Женщина, одетая в традиционную одежду, идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022 Фото: Julio Cortez / AP Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала Фото: Reuters / Santiago Arcos Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан Фото: Alessandra Tarantino / AP Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах Фото: Reuters / Alberto Lingria Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски Фото: Reuters / Amanda Perobelli Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады Фото: Reuters / Paul Childs Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай Фото: Petr David Josek / AP Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом Фото: Reuters / Dylan Martinez Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси Фото: Reuters / Albert Gea Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая Фото: Reuters / Carl Recine Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа) Фото: Ariel Schalit / AP Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи Фото: Petr David Josek / AP Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы Фото: Lee Jin-man / AP Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе Фото: Jorge Saenz / AP Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу) Фото: Darko Bandic / AP Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой Фото: Hassan Ammar / AP Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией Фото: Thanassis Stavrakis / AP Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе Фото: Julio Cortez / AP Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией Фото: Reuters / Matthew Childs Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Матч между сборными Хорватии и Марокко Фото: Manu Fernandez / AP Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную Фото: Reuters / Dylan Martinez Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче Фото: Luca Bruno / AP Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой Фото: Reuters / Carl Recine Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс Фото: Frank Augstein / AP Болельщик сборной Хорватии Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии Фото: Pavel Golovkin / AP Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии Фото: Thanassis Stavrakis / AP Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ Фото: Eugene Hoshiko / AP Австралийский фанат с изображением флага страны на лице Фото: Frank Augstein / AP Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов Фото: Reuters / Zohra Bensemra Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке) Фото: Reuters / Marko Djurica Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Смотреть

Все шло ко второму французскому голу. И он, естественно, состоялся, после того как сборная Польше все же нехотя перешла на французскую половину — только для того, чтобы проворонить выпад в ответ. Завершил его Мбаппе, исполнив эталонный в плане аккуратности и меткости удар из штрафной и блеснув бог уже знает какой по счету гранью своего невероятного таланта, все раскрывающегося и раскрывающегося, однако все еще, кажется, не раскрывшегося до донышка.

Хотя шедевр главный Килиан Мбаппе приберег на десерт, подав на него изысканное, пятизвездное блюдо. Удар, принесший ему, уже лучшему бомбардиру чемпионата мира, пятый гол в Катаре, был похож на тот, которым он забил предыдущий, но еще закрученнее. В дальнюю девятку он буквально ввинтился, и прыжок Войцеха Щенсного тут помочь никак не мог.

Пенальти, с которого Роберт Левандовский в компенсированное время кое-как счет размочил, смотрелся каким-то лишним, что ли, для такого матча. Ноль — вот эта цифра идеально изображала качество игры поляков в нападении и встроенность в нее первого снайпера мирового футбола.

В четвертьфинале сборную Франции ждет матч против куда более смелого оппонента. Им станет победитель матча между англичанами и сенегальцами, закончившегося поздно вечером по московскому времени.

Алексей Доспехов