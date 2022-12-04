Левее, выше, сильнее

Выход действующих чемпионов мира в четвертьфинал катарского мирового первенства получился очень будничным. Сборная Польши лишь эпизодами обозначала сопротивление французам и проиграла со счетом 1:3, так и не придумав, как справиться с Килианом Мбаппе, который к дублю, превратившему его в лучшего бомбардира турнира, добавил голевую передачу.
Матч против поляков сделал Оливье Жиру (на переднем плане) лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, а Килиана Мбаппе (на заднем плане) — лучшим бомбардиром чемпионата мира
Фото: Ebrahim Noroozi / AP
Самого несчастного человека среди тех, кто находился на поле стадиона Al Thumama, вычислить было несложно. Судьба распорядилась так, что Мэтти Кэшу в схеме польской сборной выпало закрывать ее правый фланг. С точки зрения французов, он был левым — то есть флангом Килиана Мбаппе. А он в этот вечер был настроен многое решать самостоятельно — финтами и, разумеется, своими убийственными рывками: тонус вполне позволял.
Скромный трудяга Кэш, наверное, никогда в своей карьере столько раз не оказывался в центре внимания. И никогда в его адрес не раздавалось столько слов сочувствия от знаменитых футболистов, комментировавших матч для различных телеканалов.
Он их точно заслуживал. Кэша не хотелось даже слишком сильно критиковать, в том числе после того, как он дважды подряд упустил Мбаппе, позволив тому прострелить. В конце концов, ну кто бы, очутившись на его расстрельной позиции, не упустил бы французского лидера, когда тот так горяч? А прострелы, хоть и выглядели опасными, пропали впустую. И Кэш ведь еще успевал, поносившись за Мбаппе, поддерживать партнеров впереди. А это уже тянуло на подвиг.
Вперед сборная Польши, правда, отправлялась, как и следовало предполагать, нечасто. А о ее стиле идеально рассказывала карта так называемых средних позиций игроков на экваторе первого тайма. У Роберта Левандовского она оказалась на своей половине поля — иными словами, на ней он бывал куда чаще, чем на чужой.
Но при этом именно поляки, в которых спустя полчаса после начала матча совсем уже не хотелось верить, едва счет не открыли. Все произошло после очередного поединка Килиана Мбаппе с Мэтти Кэшем, легко выигранного французом. Голкипер Войцех Щенсный возникшую угрозу отвел, а польская сборная в ответ внезапно развернула очень симпатичную атаку. Бартош Берешиньский слева отдал пас в штрафную, который через рикошет добрался до Петра Зелиньского. Поляк стрелял с полутора десятка метров, не имея перед собой никаких помех. Более того, после того, как вратарь Уго Льорис мяч отбил, он снова достался Зелиньскому. Его новый удар заблокировал Тео Эрнандес. И это был еще не конец эпизода, потому что полякам везло с отскоками. Следующим в очереди добивающих стал Якуб Каминьский. И уж его-то ситуация была стопроцентной. Однако и теперь французский защитник — Рафаэль Варан — грудью прикрыл амбразуру. А французы, пережив такое приключение, наконец-то забили.
Самого бесполезного игрока в их составе вычислить было так же легко, как самого несчастного — в польском. Центрфорвард Оливье Жиру был единственным участником матча, в активе которого перед перерывом набралось меньше десяти касаний мяча. И лишь одно из них просилось в хайлайты — после передачи Усмана Дембеле Жиру надо было, дотянувшись до мяча в падении, переправить его в пустой гол. Он дотянулся, но промазал. А в принципе, как могло показаться, нападающий вообще не был задействован во французской игре.
Но перед перерывом Килиан Мбаппе, решивший продемонстрировать, что тонкость — такое же страшное его оружие, как и скорость, именно Оливье Жиру нашел в штрафной хитро просчитанным пасом.
А Жиру разобрался со Щенсным, забив 52-й гол за сборную Франции и опередив все-таки ее прежнего рекордсмена Тьерри Анри.
Люди, уверенные, что уступающая в счете команда поступит во втором тайме так, как диктует расклад, и попробует надавить, конечно, ошибались. Сборная Польша — по крайней мере ее катарский вариант — если чем-то и выделяется, то как раз той прагматичностью, которая граничит с трусливостью. Риск точно не ее стихия, и в этом смысле по сравнению с групповым этапом не изменилось ничего.
Давили после перерыва, еще плотнее, чем до него, французы, которых к тому же удача Оливье Жиру раскрепостила ровно настолько, чтобы не в ущерб надежности раскрасить игру щедрой порцией светлых красок. Финтил Килиан Мбаппе, восхищал простыми, но очень умными решениями Антуан Гризманн. А Жиру так разошелся, что однажды отправил мяч в сетку ударом через себя и безумно жалел потом, что, как выяснилось, игру остановили еще до его акробатического номера. А поляков ничто не могло реанимировать. И выход со скамейки запасных такого вроде бы заметного игрока, как Аркадиуш Милик, зритель мог и пропустить, потому что нападающий растворился где-то на передовой.
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Все шло ко второму французскому голу. И он, естественно, состоялся, после того как сборная Польше все же нехотя перешла на французскую половину — только для того, чтобы проворонить выпад в ответ. Завершил его Мбаппе, исполнив эталонный в плане аккуратности и меткости удар из штрафной и блеснув бог уже знает какой по счету гранью своего невероятного таланта, все раскрывающегося и раскрывающегося, однако все еще, кажется, не раскрывшегося до донышка.
Хотя шедевр главный Килиан Мбаппе приберег на десерт, подав на него изысканное, пятизвездное блюдо. Удар, принесший ему, уже лучшему бомбардиру чемпионата мира, пятый гол в Катаре, был похож на тот, которым он забил предыдущий, но еще закрученнее. В дальнюю девятку он буквально ввинтился, и прыжок Войцеха Щенсного тут помочь никак не мог.
Пенальти, с которого Роберт Левандовский в компенсированное время кое-как счет размочил, смотрелся каким-то лишним, что ли, для такого матча. Ноль — вот эта цифра идеально изображала качество игры поляков в нападении и встроенность в нее первого снайпера мирового футбола.
В четвертьфинале сборную Франции ждет матч против куда более смелого оппонента. Им станет победитель матча между англичанами и сенегальцами, закончившегося поздно вечером по московскому времени.
1/8 финала
Нидерланды—США 3:1
Депай, 10; Блинд, 45+1; Дюмфрис, 81 — Райт, 76
3 декабря. Доха, стадион Khalifa International. 44 846 зрителей.
Статистика матча
Нидерланды США
Удары по воротам 11 17
Удары в створ 6 8
Угловые 4 5
Офсайды 0 3
Фолы 10 5
Предупреждения 2 0
Процент владения мячом 42 58
Аргентина—Австралия 2:1
Месси, 35; Альварес, 57 — Фернандес, 77 (автогол)
3 декабря. Эр-Райян, стадион Ahmed Bin Ali. 45 032 зрителя.
Статистика матча
Аргентина Австралия
Удары по воротам 14 5
Удары в створ 5 1
Угловые 1 3
Офсайды 3 0
Фолы 8 15
Предупреждения 0 2
Процент владения мячом 61 39
Франция—Польша 3:1
Жиру, 44; Мбаппе, 74, 90+1 — Левандовский, 90+9 (пен.)
4 декабря. Доха, стадион Al Thumama. 40 989 зрителей.
Статистика матча
Франция Польша
Удары по воротам 17 11
Удары в створ 8 2
Угловые 7 1
Офсайды 2 1
Фолы 10 8
Предупреждения 1 2
Процент владения мячом 55 45
Матч Англия—Сенегал завершился после подписания номера в печать.
05.12: Япония—Хорватия, Бразилия—Южная Корея
06.12: Марокко—Испания, Португалия—Швейцария
1/4 финала
09.12: Нидерланды—Аргентина
10.12: Франция—победитель матча Англия—Сенегал