Сегодня исполняется 48 лет заместителю председателя правления ПАО «Сбербанк» Анатолию Попову
Анатолий Попов
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Его поздравляет губернатор Липецкой области Игорь Артамонов:
— Дорогой Анатолий! От всего сердца поздравляю с днем рождения! Ты относишься к тем людям, которые испытывают азарт, столкнувшись с новыми вызовами, считая, что это отличная возможность постоянно развиваться и применять свои знания на практике, успешно преодолевая любые трудности. Ловко и эффективно управляя «кораблем» корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, ты добиваешься самых сложных целей. Желаю никогда не останавливаться на достигнутом. Уверен, что энергия, с которой ты все делаешь, приведет к еще многим профессиональным и личным победам. Крепкого здоровья и семи футов под килем!