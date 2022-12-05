Сегодня исполняется 48 лет заместителю председателя правления ПАО «Сбербанк» Анатолию Попову

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Анатолий Попов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Липецкой области Игорь Артамонов:

— Дорогой Анатолий! От всего сердца поздравляю с днем рождения! Ты относишься к тем людям, которые испытывают азарт, столкнувшись с новыми вызовами, считая, что это отличная возможность постоянно развиваться и применять свои знания на практике, успешно преодолевая любые трудности. Ловко и эффективно управляя «кораблем» корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, ты добиваешься самых сложных целей. Желаю никогда не останавливаться на достигнутом. Уверен, что энергия, с которой ты все делаешь, приведет к еще многим профессиональным и личным победам. Крепкого здоровья и семи футов под килем!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»