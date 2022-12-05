Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 48 лет заместителю председателя правления ПАО «Сбербанк» Анатолию Попову

Анатолий Попов

Анатолий Попов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Анатолий Попов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Липецкой области Игорь Артамонов:

— Дорогой Анатолий! От всего сердца поздравляю с днем рождения! Ты относишься к тем людям, которые испытывают азарт, столкнувшись с новыми вызовами, считая, что это отличная возможность постоянно развиваться и применять свои знания на практике, успешно преодолевая любые трудности. Ловко и эффективно управляя «кораблем» корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, ты добиваешься самых сложных целей. Желаю никогда не останавливаться на достигнутом. Уверен, что энергия, с которой ты все делаешь, приведет к еще многим профессиональным и личным победам. Крепкого здоровья и семи футов под килем!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...