Сегодня исполняется 60 лет генеральному директору государственной корпорации «Росатом» Алексею Лихачеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Алексей Евгеньевич! Поздравляю Вас с юбилеем! Сегодня под Вашим руководством компания «Росатом» динамично развивается, формирует тренды ядерной энергетики будущего, вносит огромный вклад в укрепление обороноспособности России. Убежден, что взаимодействие госкорпораций «Ростех» и «Росатом» и в дальнейшем будет таким же плодотворным. Желаю Вам успехов и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»