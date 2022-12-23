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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 60 лет генеральному директору государственной корпорации «Росатом» Алексею Лихачеву

Алексей Лихачев

Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Алексей Евгеньевич! Поздравляю Вас с юбилеем! Сегодня под Вашим руководством компания «Росатом» динамично развивается, формирует тренды ядерной энергетики будущего, вносит огромный вклад в укрепление обороноспособности России. Убежден, что взаимодействие госкорпораций «Ростех» и «Росатом» и в дальнейшем будет таким же плодотворным. Желаю Вам успехов и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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