Из свежей почты

Поля Прокофьева, 12 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение. 169 444 руб.

Внимание! Цена лечения 239 444 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб.

Дочка родилась преждевременно, перенесла гипоксию. В год Поле поставили диагноз ДЦП, а в полтора года у нее начались судороги. Лечение помогло, приступы стали редкими, но в развитии дочка отставала. В 2017 году Поля попала в московский Институт медтехнологий (ИМТ). Ее обследовали и провели лечение. Спастика мышц снизилась, но дочка до сих пор не сидит, не стоит и не говорит. И судороги участились. Врачи ИМТ готовы помочь Поле, но с оплатой лечения нам не справиться. Жанна Прокофьева, Московская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девочку необходимо госпитализировать для обследования, оценки ее физического состояния и проведения реабилитации».

Лева Светлицкий, 4 месяца, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 183 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 18 тыс. руб.

Когда Леве был месяц, у него выявили деформацию черепа. Нейрохирург объяснил, что это нарушение крайне опасно, тесный череп не даст развиваться растущему мозгу, необходима операция. В октябре сына успешно прооперировали в московской клинике. Теперь ему нужно минимум полгода носить ортопедические шлемы. Операцию провели по госквоте, а оплатить изготовление шлемов нам не по силам. Помогите! Евгений Светлицкий, Белгородская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Ребенку требуется послеоперационная коррекция с помощью краниальных ортезов (шлемов). Это обеспечит анатомически правильное формирование головы».

Юра Бобров, 3 года, редкое генетическое заболевание — первичный иммунодефицит, спасет лекарство на полгода. 252 686 руб.

Внимание! Цена лекарства 1 201 066 руб. Участники программы «Миллион призов» собрали 625 380 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вятка» соберут 23 тыс. руб.

В год сын начал постоянно болеть. Каждая простуда сопровождалась кашлем и высокой температурой, а потом и воспалением легких. Анализы крови выявили низкий уровень лимфоцитов, отсутствие иммуноглобулинов и B-клеток, поэтому организм Юры не может сопротивляться инфекциям. Нас направили в московский Центр имени Дмитрия Рогачева. Здесь сыну уточнили диагноз — первичный иммунодефицит, назначили регулярное введение иммуноглобулина, который защитит его от инфекций. Тогда Юра сможет ходить в детский сад, а потом — в школу, жить как все дети! Но этот препарат стоит дорого, и его нужно привозить из-за границы. Пожалуйста, помогите! Наталья Боброва, Кировская область

Заведующая отделением иммунологии НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Анна Щербина (Москва): «Юре необходима заместительная терапия иммуноглобулином подкожного введения кьютаквиг. Препарат не зарегистрирован в РФ, но разрешен к ввозу и применению».

Андрей Зуев, 16 лет, сложный врожденный порок сердца, нарушение сердечного ритма, требуется замена электрокардиостимулятора. 164 537 руб.

Внимание! Цена операции 635 537 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 450 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 21 тыс. руб.

У сына сразу после рождения обнаружили порок сердца. Местные врачи говорили, что порок тяжелый, но оперировать не брались. Состояние Андрея ухудшалось, и мы повезли его в Томский НИИ кардиологии. Операцию провели, но возникло нарушение сердечного ритма, и сыну пришлось установить электрокардиостимулятор. Спасибо Русфонду за помощь! Андрей окреп, догнал сверстников. В марте 2018 года заряд батареи истощился, потребовалась его срочная замена. И опять вы помогли! Сейчас батарея снова разряжается, в ближайшее время необходимо заменить прибор. Не бросайте нас, прошу! Анна Зуева, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Мальчику по жизненным показаниям требуется замена двухкамерного электрокардиостимулятора и эпикардиальных электродов».

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