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Коммерсантъ FM
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66,47 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в ноябре 2022 года, сообщил Минфин. В сравнении с октябрем ($70,62) показатель снизился на $4,15. Средняя цена Urals в январе—ноябре сложилась в размере $78,32 за баррель против $68,66 за такой же период прошлого года. Февральская цена $92,2 была максимумом с октября 2014 года, затем в течение года преобладал тренд на ее снижение, поскольку из-за военной операции на Украине продавать российскую нефть стало сложнее. Вчера агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что послы ЕС практически согласовали потолок цен на нефть РФ на уровне $60 за баррель и ожидают решения Польши, которая настаивала на более низкой отметке.

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