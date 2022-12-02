Господдержку внесли равномернее

Опубликованные Росстатом итоги сельхозпереписи 2021 года (проходит один раз в пять лет) демонстрируют несколько заметных изменений в агробизнесе в РФ. Так, перепись, отдельно фиксирующая динамику развития агропредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и ИП, отразила фактическую остановку укрупнения первых. За пять лет средняя площадь сельхозугодий, приходящихся на одну агрокомпанию, практически не изменилась,— 2,5 тыс. га, хотя число самих компаний снизилось с 36 тыс. в 2016 году до 31,1 тыс. в 2021-м. Выросла и эффективность использования ими земель: если в 2016 году общая площадь их сельхозугодий составляла 90,2 млн га, а использовались 80,2 млн га, то в 2021 году первый показатель уменьшился пропорционально снижению числа компаний, до 77,9 млн га, второй же сократился меньше — до 70,2 млн га. В животноводстве агробизнес продемонстрировал рост среднего поголовья крупного рогатого скота (КРС) в 1,4 раза (с 785 до 1,1 тыс. голов на компанию), свиней — в 2,5 раза (с 10,6 тыс. до 26,7 тыс. на комплекс), птицы — в 1,7 раза (с 322 тыс. до 544 тыс. на агропредприятие).

КФХ при заметно меньшей устойчивости (их число сократилось ровно на треть, с 174,8 тыс. до 118,3 тыс.) в 1,5 раза нарастили площадь обрабатываемых угодий (с 226,5 га до 351, а в среднем на хозяйство). Эффективность эксплуатации КФХ и ИП земельных ресурсов, как и у крупных компаний, росла: если в 2016 году из 39,6 млн га они использовали 36,3 млн га, то в 2021 году — из 41,6 млн га — 39,2 млн га. Полуторакратное укрупнение Росстат зафиксировал и в области фермерского животноводства: средние показатели КФХ выросли с 62 до 92 голов КРС, с 61 до 92 свиней и с 975 до 1502 голов птицы.

Также данные переписи демонстрируют рост проникновения кредитов (среди агропредприятий доля получавших их годом ранее выросла с 17% до 24,7%, среди КФХ и ИП — с 7% до 11%). Заметно изменились и пропорции субсидирования агросектора: доля получателей субсидий и дотаций среди крупных и средних хозяйств за пять лет снизилась с 46% до 41%, среди КФХ же она выросла — с 22% до 24,7%. Напомним, ранее власти неоднократно отмечали необходимость более равномерного доступа к господдержке — перепись, вероятно, зафиксировала первые итоги работы в этом направлении.

Олег Сапожков