10 процентов составила инфляция в Германии в ноябре в измерении год к году, предварительно оценило национальное статистическое агентство Destatis. Показатель неожиданно снизился с 10,4% месяцем ранее — притом что аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали сохранение показателя на уровне предыдущего месяца в 10,4%. По оценке, гармонизированной со стандартами Евросоюза, рост цен в ноябре составил 11,3% после 11,6% в октябре. В измерении месяц к месяцу в ноябре потребительские цены в Германии сократились на 0,5% после роста на 0,9% в октябре. Цены на энергию выросли на 38,4% в годовом выражении после увеличения на 43% в октябре.