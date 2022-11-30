Пандемия не подкосила изобретателей

Число заявок на регистрацию патентов, товарных знаков и промышленных образцов в мире по итогам 2021 года достигло нового рекордного уровня, сообщила Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС, является специализированным учреждением ООН). Количество патентных заявок по сравнению с 2020 годом выросло на 3,6% (до 3,4 млн), заявок на регистрацию товарных знаков — на 5,5% (до 18,1 млн), промышленных образцов — на 9,2% (до 1,5 млн). Такой рост, по мнению организации, говорит об устойчивости мировой экосистемы инноваций во время пандемии.

Китайское ведомство по интеллектуальной собственности (ИС) в прошлом году получило почти половину общемирового количества патентных заявок — 1,59 млн (плюс 5,5%). Далее следуют США (592 тыс. заявок, минус 1,2%) и Япония (289 тыс., минус 1,7%). Россия по итогам 2021 года замкнула топ-10 стран с самой высокой патентной активностью (31 тыс. заявок, минус 11,5%). В целом две трети общемирового числа патентных заявок (67,6%) пришлось на страны Азии.

По объему регистрации товарных знаков этот регион также лидирует с большим отрывом — 69,7% всех заявок. Основная сфера, в которой заявители запрашивали охрану своих знаков за рубежом,— исследования и технологии (20% общемирового числа зарегистрированных заявок). На страны Азии пришлось 69,3% всех заявок на регистрацию промышленных образцов. При этом патентное ведомство Китая получило 53,2% от их общемирового количества. В целом в мире наибольшая доля заявок (17,8%) касалась предметов мебели и домашнего обихода.

По словам гендиректора ВОИС Дарена Танга, устойчивый рост числа заявок на регистрацию ИС показал, что инновационная и творческая деятельность в мире продолжалась, несмотря на экономические и социальные потрясения.

Отметим, что данные ВОИС по заявкам на изобретения в РФ соответствуют цифрам, представленным Роспатентом еще в начале года (см. “Ъ” от 13 января). Российское ведомство сообщало, что, кроме отмеченного ВОИС сокращения числа заявок на патенты на 11,5%, в 2021 году количество поданных заявок на товарные знаки в РФ выросло на 14%. Снижение же числа заявок на изобретения объяснялось резким падением патентной активности физических лиц.

Венера Петрова