Казанский «авторитет» пригодился в Москве

Как стало известно “Ъ”, в Москву этапирован лидер оргпреступного сообщества (ОПС) «29-й комплекс» Адыган Саляхов. Криминальный авторитет, отбывая 25-летний срок за особо тяжкие преступления, в прошлом году вспомнил, что одно из них, убийство конкурента из Елабуги, организовал по заказу бывшего ректора Казанского государственного федерального университета Ильшата Гафурова, которого арестовали. Господин Гафуров свою вину не признает, а его защита считает уголовное преследование незаконным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адыган Саляхов (справа)

Фото: Wikipedia Адыган Саляхов (справа)

Фото: Wikipedia

Адыгана Саляхова, известного под прозвищем Алик Большой, привезли в Москву из колонии по требованию главного следственного управления (ГСУ) СКР. Чтобы «узаконить» нахождение криминального авторитета в СИЗО, следователь обратился в Басманный райсуд, избравший ему в качестве меры пресечения двухмесячный арест.

В изоляторе Алик Большой будет находиться как обвиняемый в организации убийства (ст. 105 УК РФ), совершенного еще в 1999 году. Речь идет о криминальном авторитете из Елабуги Айдаре Исрафилове. Вначале на него было совершено покушение в Татарстане, а затем переехавший в Москву «авторитет» был застрелен у спортивного комплекса ЦСКА.

В 2006 году Верховный суд Татарстана, рассматривая уголовное дело Адыгана Саляхова и еще трех десятков участников «29-го комплекса», признал их в зависимости от степени участия виновными в 21 убийстве, десятке покушений, похищений людей и вымогательствах. Алику Большому тогда назначили 25-летний срок.

В прошлом году «авторитет», которому суды неоднократно отказывали в освобождении по УДО, неожиданно дал показания, что он был причастен не только к покушению на Айдара Исрафилова (в приговоре ВС преступление зафиксировано как совершенное в ходе криминальной разборки), но и его убийству. Согласно показаниям Саляхова, которые подтвердили еще два отбывающих сроки, в том числе пожизненный, участника ОПС, подстрекателем в покушениях выступал бывший ректор Казанского государственного федерального университета Ильшат Гафуров, которого арестовали в конце прошлого года.

Теперь, очевидно, Алик Большой, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, получит новый срок в особом порядке. А в последующем будет выступать свидетелем обвинения по делу в отношении экс-ректора, категорически отрицающего свою причастность к гибели «авторитета».

Защита Ильшата Гафурова обсуждать арест Алика Большого не стала. Ранее адвокаты ученого, обжалуя его аресты, отмечали, что «авторитеты» могли оговорить экс-ректора, чтобы досрочно выйти на свободу или избежать обвинений по другим криминальным эпизодам.

По версии защиты, уголовное преследование господина Гафурова осуществляется ГСУ СКР незаконно, так как никем не отменено постановление прокурора 2002 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении экс-ректора «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».

Николай Сергеев