Добровольцев вызывают к врачу

Кабмин вынес на обсуждение проект постановления, регламентирующего создание медкомиссий для военнослужащих-добровольцев в каждом военкомате. Согласно подготовленному Минобороны документу, медики смогут проводить освидетельствование в заочной форме, запросив у департаментов здравоохранения информацию о диспансеризации и профилактических медосмотрах граждан, подписывающих контракт с вооруженными силами. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) не понимают, почему похожее предложение о медкомиссиях для мобилизованных, направленное в правительство в октябре, не рассмотрено до сих пор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проект постановления «О внесении изменений в положение о военно-врачебной экспертизе» разработан Минобороны. Документ посвящен, в частности, процедурам «освидетельствования», «обследования» граждан, поступающих в добровольческие формирования, и «установления причинной связи увечий, заболеваний» с прохождением контрактной службы. Так, городской военком должен будет «в форме электронного документа» и «с использованием системы межведомственного взаимодействия» (а при отсутствии таковой — «на бумажном носителе») запросить результаты диспансеризации, профилактических медосмотров и «других медосмотров» добровольца у чиновников системы здравоохранения. Сделать это необходимо в течение трех рабочих дней с момента обращения человека за подписанием контракта. Затем, тоже в течение трех дней, необходимо «посредством почтовой связи» направить сведения в вышестоящий комиссариат «для заочного освидетельствования» добровольца.

«Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих в добровольческие формирования и пребывающих в них, определяются Министерством обороны РФ»,— говорится в тексте проекта. Перечень таких требований или ссылка на нормативный акт, содержащий его, в проекте не представлены.

Заочную комиссию проводят «включенные в состав военно-врачебной комиссии» хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, лор, стоматолог, дерматовенеролог и «другие» специалисты «при необходимости». Они составляют «заключение» о наличии тех или иных заболеваний и увечий и вносят их в медкарту добровольца. Заключение может быть трех видов: соответствует, временно не соответствует и не соответствует вовсе службе в добровольческом формировании. Если комиссия заочно затруднилась вынести вердикт, добровольца вызовут на личную встречу с врачами.

Медосвидетельствование предусмотрено и для уже проходящих службу добровольцев. Их направят на комиссии командиры воинских частей. Если контрактника признают негодным, ему выдадут «свидетельство о болезни». «При освидетельствовании граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, военно-врачебная комиссия устанавливает причинную связь полученных ими увечий, заболеваний, за исключением случаев, когда указанные граждане находятся под следствием или когда уголовное дело в отношении таких граждан передано в суд»,— отмечается в проекте Минобороны. Комиссии вправе провести заочное заседание, чтобы установить «причинную связь увечий, заболеваний» служащих добровольцев в трех случаях: если контрактник уже был освидетельствован очно или находился на лечении; если «имеются явные последствия телесных повреждений, полученных в период пребывания в добровольческом формировании»; если он получил увечье, находясь на службе, или погиб из-за увечий, получение которых «можно отнести к периоду пребывания в добровольческом формировании».

Штатные военно-врачебные комиссии и так работают в комиссариатах постоянно, обращает внимание юрист правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Александр Горбачев. Комиссии проводят освидетельствование в том числе тех, кто ранее не встал на первоначальный воинский учет, или тех, кому более 27 лет на момент постановки на учет. «Зачем выделять добровольцев в отдельную категорию для медицинского освидетельствования, неясно, ведь их и так приписывают к войсковым частям,— указывает эксперт.— Добровольческие батальоны сегодня формируются при региональных администрациях и различных окологосударственных образованиях».

Александр Горбачев напоминает, что для мобилизованных в рамках участия в военной операции на Украине (согласно заявлению президента, частичная мобилизация в РФ окончена 31 октября) медкомиссии организованы не были вовсе. Создать такие структуры с участием гражданских медиков для оценки функциональной годности резервистов в начале октября предлагали члены Совета по правам человека при президенте. О необходимости (и отсутствии в ряде регионов) обязательных процедур освидетельствования на предмет годности к службе эксперты, отметим, говорили с момента объявления частичной мобилизации 21 сентября. Попытки резервистов оспорить в суде призыв на этом основании остаются безуспешными в ряде случаев по сей день. Члены СПЧ предлагали запустить механизм работы военно-врачебных комиссий, аналогичных тем, что работают в период призывных кампаний. Предложения направили правительству РФ, однако ответа не последовало, рассказал “Ъ” автор инициативы Кирилл Кабанов.

«Все механизмы отработаны на призывниках, подлежащих срочной службе, но нам говорят, мол, мобилизация это другое, и комиссии не запускают,— возмущен господин Кабанов.— Мы до сих пор разбираемся в случаях, где люди (мобилизованные.— “Ъ”) пытаются оспорить свой призыв по медицинским показаниям. Добровольцы же — другая категория. Наверное, если добровольцем хочет стать семидесятилетний человек и его проверят на комиссии, это правильно».

Мария Старикова