В энергетику Крыма вторгся компрессор

По данным “Ъ”, газоснабжение Крыма с территории Краснодарского края может остановиться на три дня. Это связано с работами по врезке дополнительной компрессорной станции на газопроводе. Она должна компенсировать падение собственной добычи на полуострове и дать резерв для поставок в Херсонскую область. Крупнейшими потребителями газа в Крыму выступают Балаклавская и Таврическая ТЭС на 940 МВт, которые на время прекращения газоснабжения планируют перейти на дизтопливо. Розничных потребителей газа отключение не затронет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вечером 29 ноября на три дня может остановиться газоснабжение Крыма с территории Краснодарского края, утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Сейчас полуостров снабжается по газопроводу мощностью 2,2 млрд кубометров. Хотя розничные потребители не будут затронуты, прекратится поставка газа на крупнейшие электростанции региона. Как утверждает один из собеседников “Ъ”, остановка связана с тем, что в газопровод производится врезка компрессорной станции для увеличения давление газа в трубе.

В Минэнерго заявили “Ъ”, что «в Крыму начинаются плановые работы в газотранспортной сети, связанные с вводом нового объекта. Работы никак не повлияют на электро- и газоснабжение потребителей полуострова».

“Ъ” направил запрос в «Совет рынка» (регулятор энергорынков).

Годовое потребление газа в Крыму точно неизвестно, по данным “Ъ”, оно составляет около 2 млрд кубометров. Также через регион сейчас снабжается газом контролируемая РФ часть Херсонской области.

Добыча «Черноморнефтегаза» в Крыму в 2020 году составила лишь около 1 млрд кубометров против 2 млрд кубометров в 2014 году сразу после присоединения полуострова к России. Сейчас она может быть еще ниже: в июне украинская армия нанесла удар по трем добывающим платформам «Черноморнефтегаза» к северо-западу от побережья Крыма. Глава региона Сергей Аксенов 7 сентября заверил, что компания «готова и дальше обеспечивать Крым газом», однако не уточнил объем добычи. В регионе есть крупное Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ), которое на тот момент было заполнено на 98%.

Крупнейший потребитель газа в Крыму — «Технопромэкспорт» (ТПЭ, подконтролен «Ростеху»), который владеет на полуострове Балаклавской и Таврической ТЭС суммарной мощностью 940 МВт. По информации источников “Ъ”, на фоне отключения газоснабжения Крыма цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) в регионе вырастут в несколько раз, превысив 8 тыс. руб. за 1 МВт•ч в отдельные часы. Причиной взлета цен станут в том числе ценовые заявки ТЭС, принадлежащих ТПЭ, отмечают собеседники “Ъ”.

В ТПЭ подтвердили “Ъ”, что снабжающая организация уведомила их о прекращении подачи газа на Балаклавскую и Таврическую ТЭС в ближайшие дни.

«На работе станций это никак не скажется. Оборудование электростанций предназначено для работы на аварийном жидком топливе в случае прекращения подачи основного топлива»,— утверждают в компании. В «Ростехе» также заверили, что «перебоев в связи не будет, энергоснабжение полуострова осуществляется в стабильном режиме».

В ТПЭ добавили, что ценовая заявка для участия в РСВ учитывает вид используемого топлива, а остановка подачи газа вынуждает станции использовать дизельное топливо, которое очевидно в разы дороже. В соответствии с правилами оптового рынка ТПЭ уведомил «Совет рынка» и АТС о сложившейся ситуации. «Влияние на цены РСВ в Крыму возможно, но на сколько, может сказать только АТС по результату конкурентного отбора заявок РСВ»,— уточнили в ТПЭ.

Как сообщал 3 ноября глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании у президента, Россия начала интегрировать системы электро- и газоснабжения новых регионов, в том числе и с сетями Крыма, куда газ и электричество поступают из Краснодарского края. «Для этого были восстановлены электрические связи с крымской энергосистемой, магистральным газопроводом. Это позволяет обеспечивать баланс электроэнергии, природного газа на территориях новых субъектов»,— пояснял он. По словам министра, были разработаны условия, которые позволяют обеспечить электроснабжение Запорожской и Херсонской областей за счет поставок из Крыма по энергомосту.

Татьяна Дятел, Полина Смертина