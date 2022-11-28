МХАТ им. Кехмана

На прошлой неделе в светской жизни, обмелевшей без крупных международных брендов, произошло даже не одно — целых два заметных события. Сперва банк ВТБ два вечера подряд открывал конструктивное пространство «Зотов», названное в честь наркома пищевой промышленности, который реализовал госпрограмму «О концентрации хлебопечения в Москве». Как раз в здании бывшего хлебозавода №5 по воле ВТБ и появился культурно-образовательный центр. Рассказывают, что сперва там думали открыть музей современного искусства, но такое в Москве уже есть. Более того, музей «Гараж» вот даже закрылся. А музея конструктивизма до сих пор не было, хотя явление трудно переоценить…— ну и так далее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Открылся «Зотов» выставкой «1922. Конструктивизм. Начало». В первый вечер гостей — среди которых были и Эльвира Набиуллина, и Марина Лошак — принимал глава ВТБ Андрей Костин. Следующим вечером двери приоткрыли шире: в «Зотов» зашли Борис Белоцерковский, Александр Раппопорт, Денис Китаев, Елена Ремчукова, Марианна Максимовская, Наталья Давыдова, Ирина Апексимова, Эвелина Хромченко, Алена Долецкая, Клим Шипенко (новогодний ролик банка в этом декабре будет от автора «Холопа», которого видели все, и «Вызова», который все еще не видел никто) и еще около 800 гостей. Отмечали открытие щедро — подавали оригинальную Coca-Cola.

Следующим вечером после ремонта (неокончательного — завершат только в 2024-м) открылся МХАТ имени Горького. Гостей приглашали лично гендиректор театра Владимир Кехман и его супруга Ида, прежде активная участница светской жизни. Получилось наглядно: за одним столом в буфете ждали третьего звонка Михаил Друян и представитель РПЦ. В комнате для особо важных гостей оказались Игорь Шувалов, Денис Молчанов, Анатолий Торкунов. МХАТу господин Кехман приходится гендиректором, но опыт в художественном руководстве чувствуется. Перед спектаклем «Нежданно-негаданно» (назван в программке «поздним шедевром Валентина Распутина») господин Кехман сообщил, что вводит в театре новую традицию — играть гимн России. Для торжественного вечера исполнять его позвали детский хор из Новосибирска и взрослый хор Михайловского театра. Дети и актриса Екатерина Волкова стояли на сцене, а взрослых хористов разместили в первом ярусе. Впечатление, что зрительный зал усиливает своими голосами детский хор было полным — блистательная находка постановщика. А затем, пока перестраивали сцену, господин Кехман благодарил: персонально — Игоря Шувалова, Ольгу Любимову, Антона Силуанова, Дениса Молчанова; коллективно — аппарат правительства и администрацию президента. Из его речи можно было узнать, что господин Шувалов просил директора МХАТа не менять Москву, но тот его не послушал, а господин Молчанов, в свою очередь, научил господина Кехмана правильно писать слово «несправедливо».

Разумеется, текста, более подходящего имиджу обновленного театра, чем рассказ о несправедливости девяностых, нельзя было и желать. Театральный критик Алена Карась о другой работе режиссера писала: «Полищук властно раздвинула пространство повести». С рассказом «Нежданно-негаданно» Галина Полищук обошлась так же. Там, где у Валентина Распутина читатель видит: «Девочка грызла пряник, как белочка, держа его обеими руками», у госпожи Полищук исполняющий главную роль Марат Башаров превращает одно предложение в три, да еще и капслоком. Еще на сцене был бассейн с водой — он символизировал и реку Ангару, и мутные воды смутного времени. Воду много обсуждали и хвалили в антракте.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”