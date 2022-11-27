Сборная Хорватии вернула российскую игру

Сборная Хорватии перед заключительным туром возглавила таблицу группы F благодаря победе — 4:1 — над канадцами, одержанной несмотря на быстро пропущенный гол. Однако путевка в play-off ей пока отнюдь не гарантирована. Добывать ее придется в сложнейшем матче с бельгийцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два гола хорватского форварда Андрея Крамарича (справа) помогли его команде одержать крупную победу над сборной Канады и возглавить таблицу группы F

Фото: Carl Recine, Reuters Два гола хорватского форварда Андрея Крамарича (справа) помогли его команде одержать крупную победу над сборной Канады и возглавить таблицу группы F

Фото: Carl Recine, Reuters

В этом матче на хорватов посреди катарской жары сразу вылилось ведро ледяной воды. Канадцы по итогам стартового тура могли считать себя самой невезучей командой чемпионата. Они очень симпатично играли против бельгийцев, нанесли по их воротам столько ударов, что хватило бы на полдесятка матчей, вполне могли, как и вчера марокканцы, одолеть гранда, но с голом так и не срослось — не помог даже заработанный одиннадцатиметровый. Зато с ним срослось через минуту после начала их следующей встречи.

Это была классическая атака нынешнего варианта канадской сборной. Никаких долгих розыгрышей. Мяч от вратаря через пару передач за пару секунд доставляется на правый фланг, где, словно бегун-эстафетчик, отправляющийся на свой стометровый отрезок, уже срывается с колодок Тейджон Бьюкенен. А по центру параллельно с ним мчит другая «молния» — Альфонсо Дэвис. Бьюкенену остается только навесить на голову партнера, и Дэвис, оплошавший с пенальти в матче с бельгийцами, все-таки окажется первым канадским футболистом, которому удалось отличиться на главном турнире. Канадцы радовались, обнимались, еще, конечно, не догадываясь, что иногда холодный душ помогает тем, кто принял его с утра.

Хорваты весь свой предыдущий матч, с марокканцами, провели в одном и том же неторопливом, исключающем вспышки режиме, словно показывая: мы знаем, что уже не так молоды, как во время «серебряного» взлета в России в 2018-м, и энергию будем беречь, потому что кампания предстоит долгая, а силы еще понадобятся. В этом режиме сборная Хорватия, судя по всему, собиралась играть и с канадцами. Пропущенный гол заставил ее отказаться от стратегии, грозящей, как выяснилось, турнирной катастрофой. И вдруг на поле появилась именно та хорватская команда, которая четыре года назад так удачно сочетала академизм со страстью.

Слегка разозлился Лука Модрич. Задвигался Матео Ковачич. Иван Перишич, наконец, предпочел аккуратности остроту. И канадцы вдруг обнаружили, что вчистую отдают не только середину поля, но и любимые фланги, потому что, например, подключения Борны Сосы все опаснее и опаснее.

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И вот уже Андрей Крамарич, вывернувшись из устроенной ему ловушки в штрафной, отправляет мяч в канадские ворота. Счастливый, он бежал за поздравлениями к боковой линии, когда понял, что его не засчитают: эту хорватскую атаку испортил еле заметный офсайд. А вот другой форвард сборной Хорватии — Марко Ливая, получив изумительный по таймингу пас от Ковачича, не забивает только потому, что голкипер Милан Борян выбрал исключительно правильную позицию.

Но призрак будущего хорватского успеха обретал с каждой минутой все более и более четкие очертания. И материализовался, когда Перишич нашел на углу вратарской Крамарича, а тот уложил мяч в угол, снова отправившись в забег триумфа, на всякий случай, правда, опасливо оглянувшись назад: не отменяют ли и этот гол? Нет, все было в порядке.

Сборной Канады срочно требовалась пауза, какая-то перестройка, потому что ее трюки с добавившим в плотности соперником уже не работали. Класс бил скорость. Но до перерыва хорваты успели ужалить канадцев снова. Сейчас их сбил с толку рейд Йосипа Юрановича от левой бровки в центр, после которого Ливае досталась возможность расстрелять Боряна с двух десятков метров. Нападающий не подвел.

Дождавшаяся паузы, подкорректировавшая состав канадская сборная во втором тайме вернула зубастость. Но ненадолго — минут на десять. Сломать сборную Хорватии в этой игре их приемами было невозможно. Хорваты, немножко помучившись, снова принялись душить канадцев своими передачами и вроде бы не такими уж стремительными, но чересчур тонкими, чересчур в такт перемещениями. А Крамарич по-прежнему был горяч и, мягко обработав длинный перевод Перишича, не спеша улучшил свое расположение в штрафной и отправил в канадские ворота еще один мяч.

Последним звучным событием матча был кошмарный провал канадцев в компенсированное время. Мисла Оршич и Ловро Майер вдвоем вышли на несчастного Боряна, и Майер установил окончательный и такой обидный для сборной Канады счет.

Этот матч лишил канадцев надежд на play-off, а хорватам позволил сравняться по набранным очкам с марокканцами: их у этих сборных по четыре. Но у марокканской команды, похоже, задача в заключительном туре полегче. Ей, чтобы выйти в 1/8 финала, нужно не проиграть канадцам. Хорватов же ждет матч с отстающими от них на балл и нуждающимися именно в победе бельгийцами. И поражение в нем наверняка выкинет сборную Хорватии из катарского первенства.

Второй тур Хорватия—Канада 4:1 Крамарич, 36, 70; Ливая, 44; Майер, 90+4 — Дэвис, 2. 27 ноября. Доха, стадион Khalifa International. 44 374 зрителя. Статистика матча Хорватия Канада Удары по воротам 13 8 Удары в створ 10 2 Угловые 5 2 Офсайды 1 3 Фолы 12 5 Предупреждения 2 2 Процент владения мячом 48 52

Алексей Доспехов