Неймар и Данилу выбыли на одну игру

Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит следующий матч команды на чемпионате мира из-за повреждения, сообщает сайт Бразильской конфедерации футбола. В четверг Неймар в матче против сборной Сербии получил растяжение связок лодыжки. Встреча группы G на стадионе Lusail Iconic завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев. Неймар появился на поле в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.

Также в следующем матче не сыграет защитник Данилу. У него повреждение медиальной связки левой лодыжки. Отмечается, что в сборной Бразилии продолжают рассчитывать на обоих игроков.

Бразильцы во втором туре группового этапа турнира сыграют 28 ноября со сборной Швейцарии.

«РИА Новости»