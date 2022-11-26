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Коммерсантъ FM
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Неймар и Данилу выбыли на одну игру

Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит следующий матч команды на чемпионате мира из-за повреждения, сообщает сайт Бразильской конфедерации футбола. В четверг Неймар в матче против сборной Сербии получил растяжение связок лодыжки. Встреча группы G на стадионе Lusail Iconic завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев. Неймар появился на поле в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.

Также в следующем матче не сыграет защитник Данилу. У него повреждение медиальной связки левой лодыжки. Отмечается, что в сборной Бразилии продолжают рассчитывать на обоих игроков.

Бразильцы во втором туре группового этапа турнира сыграют 28 ноября со сборной Швейцарии.

«РИА Новости»

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