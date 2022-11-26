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Коммерсантъ FM
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Смерть на работе подорожает

Выплата за погибших на производстве и от профзаболеваний увеличится вдвое

С 2023 года размер страховой выплаты семьям погибших от несчастного случая на производстве или умерших от полученного профессионального заболевания вырастет вдвое и составит 2 млн руб., следует из внесенного в Госдуму правительственного законопроекта. Увеличение объясняется тем, что установленная еще в 2014 году выплата ни разу не индексировалась. В подготовившем документ Минтруде ожидают, что в следующем году число погибших на производстве и от профзаболеваний составит примерно 2 тыс. человек.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к закону «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». В нем предлагается с 2023 года в два раза увеличить размер единовременной страховой выплаты лицам, имеющим право на ее получение в случае смерти застрахованного в связи с несчастным случаем на работе или полученным профзаболеванием.

Сейчас сумма, которую семья погибшего может получить от Федерального фонда социального страхования (ФСС), составляет 1 млн руб. Она была установлена еще в 2014 году и с тех пор, несмотря на ежегодную инфляцию, не менялась, отмечается в пояснительной записке к проекту. При этом некоторыми законами уже установлен иной размер выплаты (2 млн руб.) в схожей ситуации потери кормильца — речь, в частности, идет о нормах Воздушного кодекса, Кодекса торгового мореплавания и закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта.

Как следует из расчетов Минтруда, приведенных в материалах к проекту, в 2023 году ожидается 2038 страховых случаев со смертельным исходом. Основная их часть придется на погибших от несчастных случаев на производстве — 1445 человек. Согласно статистике, в 2019 году их было 1,5 тыс. человек, в 2020-м — 1,2 тыс., в 2021 году -— 1,5 тыс.

Примерно четверть будущих страховых случаев — умершие от профессиональных заболеваний. По прогнозу Минтруда, в 2023 году их будет 593 человека, и абсолютное большинство — это медработники, заразившиеся коронавирусом. Именно из-за этого заболевания статистика в этой части за последние годы резко ухудшилась — если в 2015–2019 годах от профессиональных заболеваний умирало не более нескольких десятков человек в год, то 2020 и 2021 годах их число выросло до 412 и 773 случаев.

По оценке Минтруда, объем новых госрасходов из-за увеличения выплаты составит почти 2 млрд руб. Эта сумма, как указывает министерство, составляет 1,7% от общего объема расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2022 году и может быть выплачена семьям пострадавших без изменения проекта бюджета ФСС на 2023–2025 годы. В 2021 году объем расходов на эти цели составил около 1,3 млрд руб., сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства.

Отметим, что, несмотря на сокращение масштабов пандемии, снижение числа умерших от профзаболеваний остается под вопросом — согласно прогнозу Всемирного банка, в будущем возможны и другие опасные эпидемии, что создает постоянные риски для жизни медработников. В то же время в перспективе число смертей от профессиональных заболеваний может вырасти и из-за совершенствования их учета — например, в России по сравнению с другими странами ежегодно фиксируется незначительное число случаев профессиональных онкологических заболеваний, что говорит об их низкой выявляемости. Это, в свою очередь, может вести к заниженным показателям смертности от этих причин (подробнее см. “Ъ” от 9 сентября 2021 года).

Анастасия Мануйлова

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