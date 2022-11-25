Сборная Ирана взяла большинством

В матче второго тура в группе B чемпионата мира в Катаре между сборными Ирана и Уэльса, который, казалось, вполне мог закончиться нулевой ничьей, все решила исключительная по драматизму концовка — с удалением валлийского вратаря Уэйна Хеннесси и двумя голами иранцев под занавес добавленного времени, принесшими им важную победу со счетом 2:0, а соперников, кажется, лишившими реальных шансов на выход в play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный защитник сборной Ирана Рузбе Чешми (в белой форме) забил победный мяч в ворота команды Уэльса на восьмой добавленной к основному времени матча минуте

Фото: Hannah Mckay , Reuters Центральный защитник сборной Ирана Рузбе Чешми (в белой форме) забил победный мяч в ворота команды Уэльса на восьмой добавленной к основному времени матча минуте

Фото: Hannah Mckay , Reuters

Этот матч сразу намекнул тем, кто решил его посмотреть, обещанием, что скучно в нем не будет. Сборная Уэльса предстала чуть более наглой, чем была в игре стартового тура против американцев. Сборная Ирана вообще здорово изменилась после разгромного поражения от англичан во всех смыслах: новая схема с уплотненной линией обороны, новые люди в основе, включая, разумеется, Сердара Азмуна, отправленного тренером Карлушем Кейрушем оживлять атаку, и, кажется, в принципе новые установки — на активность, на стремление во что бы то ни стало спровоцировать соперника на ошибку.

В итоге футбол получался неплохой. Валлийская сборная своим давлением напрягала иранскую оборону и создала недурной момент для Киффера Мура, который в падении пытался воткнуть мяч в ворота, но попал в Сейеда Хосейна, подменявшего основного вратаря Алирезу Бейранванда (в матче с английской командой тому сломали нос).

Иранцы прилежно выполняли домашнее задание, выискивая возможности мяч перехватить, а оппоненты с удовольствием время от времени им помогали.

Лучше всех помог Коннор Робертс, который отдал передачу на своей половине, поперек поля, не имея никакого конкретного адресата. Ляп вылился в потерю, иранский выпад и одну из самых странных ошибок этого чемпионата, допущенных в нападении.

Два иранских футболиста — Сердар Азмун и Али Голизаде — «стеночками» легко прошли всех немногих очутившихся на пути валлийцев, а под занавес этого рейда тандемом Азмун покатил мяч партнеру мимо голкипера Уэйна Хеннесси — ну чтобы товарищ забил в пустые ворота. Если бы в футболе применялись хоккейные правила, этот гол потом смаковали бы, бесконечно показывая в видеоподборках ярчайших моментов турнира. Но Голизаде, уже забивая, понял, что никакого гола в послужной список ему не занесут: ведь Азмун, перед которым не было никого, кроме голкипера, пасовал вперед, а значит, это офсайд. И чтобы зафиксировать его, даже VAR не нужен — настолько все очевидно. А Сердар Азмун наверняка клял себя на чем свет стоит: мог же бить сам, зачем все было усложнять?

Но у веселого поначалу матча продолжение было скучноватым. Сборная Уэльса, чудом избежав беды, стала аккуратнее, а ее центральный защитник Джо Родон обнаружил замечательное чтение игры, несколько раз подчистив за другими валлийскими футболистами их огрехи. А на противоположной половине кроссы от Итана Ампаду и Коннора Робертса не таили никакой угрозы, а Гарет Бейл и Киффер Мур постоянно вязли в иранских ловушках. Все достижения в первом тайме Бейла, валлийского лидера, свелись, по сути, к заработанному однажды стандарту у линии штрафной сбоку от ворот после мощного прорыва. Перспективный штрафной сборная Уэльса, однако, запорола.

Фотогалерея Яркие моменты ЧМ-2022 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе Фото: Jorge Saenz / AP Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу) Фото: Darko Bandic / AP Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой Фото: Hassan Ammar / AP Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией Фото: Thanassis Stavrakis / AP Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе Фото: Julio Cortez / AP Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией Фото: Reuters / Matthew Childs Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Матч между сборными Хорватии и Марокко Фото: Manu Fernandez / AP Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную Фото: Reuters / Dylan Martinez Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче Фото: Luca Bruno / AP Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой Фото: Reuters / Carl Recine Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс Фото: Frank Augstein / AP Болельщик сборной Хорватии Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии Фото: Pavel Golovkin / AP Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии Фото: Thanassis Stavrakis / AP Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ Фото: Eugene Hoshiko / AP Австралийский фанат с изображением флага страны на лице Фото: Frank Augstein / AP Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов Фото: Reuters / Zohra Bensemra Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке) Фото: Reuters / Marko Djurica Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Следующая фотография 1 / 22 Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе Фото: Jorge Saenz / AP Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу) Фото: Darko Bandic / AP Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой Фото: Hassan Ammar / AP Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией Фото: Thanassis Stavrakis / AP Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе Фото: Julio Cortez / AP Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией Фото: Reuters / Matthew Childs Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Матч между сборными Хорватии и Марокко Фото: Manu Fernandez / AP Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную Фото: Reuters / Dylan Martinez Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче Фото: Luca Bruno / AP Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой Фото: Reuters / Carl Recine Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс Фото: Frank Augstein / AP Болельщик сборной Хорватии Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии Фото: Pavel Golovkin / AP Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии Фото: Thanassis Stavrakis / AP Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ Фото: Eugene Hoshiko / AP Австралийский фанат с изображением флага страны на лице Фото: Frank Augstein / AP Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов Фото: Reuters / Zohra Bensemra Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке) Фото: Reuters / Marko Djurica Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Смотреть

А после перерыва даже не шанс, а шансище запорола сборная Ирана. Неутомимый Родон впервые не сумел остановить иранский выпад, и гепардом доскакавший до штрафной Азмун расстрелял Уэйна Хеннесси. Мяч угодил в стойку, но отлетел обратно к иранцам. Через секунду его закручивал в угол уже Голизаде, и опять удар приняла на себя штанга. Но и это было еще не все, потому что отскок достался Азмуну, бившему головой в упор и не видевшему перед собой препятствий, потому что Хеннесси лежал на газоне. Вратарь, однако, чудесным образом смог среагировать на добивание.

После этого ситуация на поле изменилась фактически радикально. Если прежде сборная Уэльса хотя бы притворялась уверенным в себе фаворитом, не намеренным уступать территорию, то теперь давили исключительно иранцы.

И градус давления все рос и рос — тренд не прервался даже после того, как Кейруш убрал на скамейку запасных измочаленного рывками Азмуна. Валлийцы держались кое-как, под вздохи сочувствовавших им секторов трибун, с ужасом наблюдавших, скажем, за тем, как Хеннесси вытаскивает удар в угол от Саида Эззатоллахи, а позже, в конце матча, выскакивает за пределы штрафной на выходящего один на один Мехди Тареми, чтобы, промахнувшись по мячу длиннющей ногой, по-регбийному вырубить форварда плечом. Арбитр Марио Эскобар сперва, видимо, не хотел удалять вратаря, но VAR, разумеется, заставил его вынуть из кармана первую на турнире красную карточку.

Казалось, в меньшинстве, с менее матерым, чем Хеннесси, Дэнни Уордом в воротах сборная Уэльса все равно устоит. Она не устояла, хотя потерпеть надо было еще всего-то минутку-другую, как обычно, гигантского по продолжительности добавленного времени. Погубил валлийцев расположившийся перед штрафной, подобравший мяч и пальнувший с двух десятков метров почти идеально защитник Рузбе Чешми, так вовремя захотевший залезть на передовую. А затем, стараясь на флажке все-таки спастись, валлийцы поперли на иранскую половину, понятно, напоролись на контратаку и еще один гол — от Рамина Резайяна — и, похоже, лишились play-off (в первом туре они сыграли вничью — 1:1 — с командой США).

Второй матч в этой группе, в котором встречались сборные Англии и США, завершился поздно вечером по московскому времени.

Алексей Доспехов