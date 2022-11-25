Отзыв отрицательный

В анонсированных ЦБ планах по изменению банковского регулирования есть и спорные моменты. Банки традиционно не критикуют идеи регулятора. А вот эксперты полагают, что, например, идея запуска безотзывных вкладов как источника длинных денег для банков весьма неоднозначна.

«Введение безотзывных вкладов, действительно, может быть рассмотрено, однако не факт, что это станет фактором удлинения пассивов,— полагает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.— Удлинение сроков за счет повышенных ставок может сделать невыгодным такое привлечение для банков». По оценке директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина, бонус безотзывного вклада может начинаться от нескольких процентных пунктов, но будет сильно зависеть от возможности частичного изъятия средств. «В условиях повышенной инфляции и стагнации реальных располагаемых доходов финансовое планирование для граждан осложняется,— добавляет управляющий директор "Эксперт РА" Юрий Беликов.— И это означает снижение предсказуемости потребности в снятии средств. Представляется, что такой инструмент может вводиться только в период социально-экономической стабильности».

При этом целесообразность фондирования проектов перестройки экономики за счет привлеченных от населения средств сомнительна и требует многостороннего взвешенного обсуждения, подчеркивает господин Беликов: «Реально длинные деньги для банковской системы — средства институциональных инвесторов. Проблема традиционно была в неравномерности их распределения по кредитным организациям. Если ее не решить, то и финансирование проектов перестройки экономики придется замкнуть на ограниченном круге крупнейших банков, в первую очередь государственных».