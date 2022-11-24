47,8 пункта составил композитный индекс PMI стран зоны евро в ноябре 2022 года, по первой оценке S&P Global,— лучше, чем в октябре (47,3 пункта). Напомним, индекс отражает состояние деловой активности, значение выше 50 указывает на ее рост, ниже — на спад, первая оценка учитывает около 85% выборки опроса. Замедлению спада деловой активности способствовал рост оценок выпуска (45,7 против 43,8 в октябре) и планов (47,3 против 46,4) в промышленности, в секторе услуг ситуация не изменилась (48,6). В отраслевой разбивке худшее положение дел фиксируется в химпроме, автопроме, коммунальном секторе, недвижимости и туризме, лучшее — в IT, фармацевтике и медиа.