Банде скорректировали приговор

Как стало известно “Ъ”, Первый апелляционный суд смягчил приговор, вынесенный участникам пушкинской преступной группировки Дмитрия Леснякова (Лес) и Дмитрия Завьялова (Дима Большой). В частности, суд заменил пожизненное заключение, назначенное ранее Ралифу Фаизову (Татарин), на 24 года колонии. Причем большую часть этого срока осужденный должен провести в тюрьме. Кроме этого, суд на год, до 22 лет колонии, смягчил наказание еще одному участнику одной из самых кровавых подмосковных банд — Александру Лебедеву.

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В Первый апелляционный суд обратились адвокаты осужденных членов пушкинской ОПГ, недовольные приговором, вынесенным ранее Московским областным судом. Как следовало из направленных в апелляционную инстанцию жалоб, судебное решение, вынесенное в прошлом году на основе обвинительного вердикта присяжных, защита посчитала неоправданно жестким. Напомним, что облсуд приговорил к пожизненному заключению сразу трех фигурантов дела, включая главарей пушкинской группировки Дмитрия Леснякова (Лес) и Дмитрия Завьялова (Дима Большой). Остальные члены подмосковной банды получили от 12 до 24 лет заключения.

В итоге, рассмотрев адвокатские жалобы, апелляционная инстанция смягчила первоначальный приговор. Так, пожизненное заключение Равиля Фаизова суд заменил на срок в 24 года. Татарин, напомним, был участником турбазовской группировки из города Миасса, ставшей в начале 2000-х годов подразделением пушкинской банды. «Турбазовские» вначале исполняли заказы подмосковной ОПГ в своем родном Миассе, где убивали конкурентов по бизнесу мэра города Виктора Ардабьевского (сам бывший чиновник скончался во время суда над группировкой), а затем и в других городах.

Татарин был водителем и обеспечивал отход киллеров после убийств — «сидел на руле после работы», как выразился один из штатных исполнителей банды Андрей Вершинин (Вершина).

Также, согласно решению апелляционного суда, приговоренному ранее к 23 годам боевику «пушкинских» Александру Лебедеву придется провести в местах заключения на год меньше. При этом оба названных осужденных первые 15 лет из своих сроков проведут в тюрьмах особого режима. В остальной части решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. После решения апелляционного суда приговор одной из самых кровавых в истории Подмосковья банд вступил в законную силу.

Как ранее сообщал “Ъ”, группировка Леса и Димы Большого была организована в подмосковном городе Пушкино в конце 1990-х годов. А первое убийство ее участники совершили 14 октября 1999 года, застрелив председателя правления банка «Родник» Бориса Терпугова. На убийстве финансиста настоял тогдашний главарь банды Николай Деев (Коля Маргарин). Вскоре он вместе с другими лидерами банды был застрелен во время гангстерской войны, развернувшейся за Пушкинский оптово-розничный рынок. Коля Маргарин и его подручные пытались забрать один из самых крупных подмосковных рынков из-под криминальной «крыши» у местной правдинской группировки. Решить эту задачу удалось переехавшему в Московскую область из Ростова-на-Дону Дмитрию Леснякову и выходцу из Челябинска Дмитрию Завьялову. Причем Лес и Дима Большой, разгромив конкурирующую банду, стали под чужими фамилиями официальными совладельцами рынка. Вообще, использование паспортов на чужое имя стало фирменным почерком пушкинских бандитов, что затрудняло их поиск.

С рынком связано и большинство других преступлений банды. В частности, «пушкинские» забили молотками в его собственной машине главу Пушкинского райпотребсоюза Геннадия Акопова. Были убиты и местные предприниматели Физули Сулейманов и Генрих Юзбашев, родственник подмосковного «авторитета» Акопа Юзбашева (Папа). Кроме того, «пушкинскими» были организованы нападения на первого заместителя руководителя Пушкинского района Константина Акулова (ему из обреза прострелили колено) и на главного бухгалтера рынка Ирину Ратушную (ее избили арматурой).

После того как рынок полностью попал под власть группировки, бандиты установили тесные деловые отношения с криминальными лидерами Арменом Арутюняном (Армен Каневской), Мерабом Гогией (Лиса) и Гочей Антиповым (Алфасон). А через своего одноклассника и депутата ростовской гордумы Андрея Чабанова Лес взял «под крышу» крупный строительный концерн ВАНТ, который принадлежал отцу депутата. Бандиты, получая десятки миллионов рублей в месяц, устраняли конкурентов концерна в Сочи и Ростове.

Разгром банды начался после дерзкого убийства в августе 2008 года пушкинского бизнесмена Валерия Казакова. Его застрелили и добили ножом днем буквально в двух десятках метров от входа в пушкинскую городскую прокуратуру, куда бизнесмен направлялся на встречу. Как выяснилось во время расследования, Валерий Казаков занимался подготовкой строительства нового торгово-развлекательного центра, который стал бы конкурентом рынка, контролируемого ОПГ. Впрочем, официально мотив убийства бизнесмена так и не был установлен. Проведя биллинг телефонных соединений возле места преступления, подключившиеся к расследованию столичные оперативники установили три подозрительных номера. Прослушивание пользовавшихся ими абонентов привели вначале к исполнителю убийства Андрею Вершинину, а после того, как он начал давать показания, и к главарям банды Дмитрию Леснякову и Дмитрию Завьялову.

Владислав Трифонов