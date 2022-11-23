Депутаты нашли новых экстремистов

В Госдуме в среду прошло очередное заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Ее председатель, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») сообщил о завершении расследования в отношении 30 иностранных неправительственных организаций и других структур из 16 недружественных стран. «Ранее эти структуры специализировались на провоцировании беспорядков и сепаратизма в России, вмешательстве в выборы и пропаганде наркотиков, вовлечении подростков в деструктивную деятельность, использовании разных технологий по дискредитации России, а с февраля текущего года активно включились в антироссийскую деятельность в контексте проведения специальной военной операции на Украине»,— пояснил господин Пискарев. В этом черном списке значатся, в частности, Svoboda Alliance (Австралия), «Русская Америка за демократию в России» (США), проект «Ковчег» (имеющий представителей более чем в 40 странах), «Датские друзья демократической России» (Дания), «Евразийская ассоциация снижения вреда» (Литва), ассоциация RUHelp — Russians against the war (Люксембург), сообщество Free Russia NL (Нидерланды), фонд «Дом прав человека» (Норвегия), движение Demokrati-Ja (Германия), «Форум свободной России» (Латвия). По итогам расследования комиссия предложила признать их деятельность в России нежелательной, а некоторые организации объявить экстремистскими.

Также депутаты направили в Генпрокуратуру обращение с просьбой признать экстремистским и запретить издание DOXA. «На его ресурсах размещены инструкции по совершению поджогов российских военкоматов, полиции, изготовлению "коктейлей Молотова", захвату университетов»,— заявил господин Пискарев. Напомним, что в январе 2021 года сайт DOXA опубликовал видеоролик, в котором четыре редактора издания говорили о незаконности отчислений студентов и школьников, участвовавших в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Против редакторов было возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в опасные действия (ст. 151.2 УК), а в апреле 2022-го все они были приговорены к двум годам исправительных работ.

Ксения Веретенникова