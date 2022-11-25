Сегодня день рождения у издателя международной сети The Art Newspaper, основателя фонда In Artibus, инициатора культурных проектов Инны Баженовой

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Фото: Ваня Березкин Инна Баженова

Фото: Ваня Березкин

Ее поздравляет исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели:

— Дорогая Инна Борисовна! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Всегда восхищался Вашим умением объединять людей и вдохновлять на прекрасные начинания всех, кто Вас окружает. Ваша художественная коллекция, выставочная деятельность фонда In Artibus, учрежденная Вами ежегодная премия и газета The Art Newspaper Russia — настоящий гид, изменивший освещение и представление отечественного искусства, в том числе и за рубежом,— являются значимой частью культурной и музейной жизни в России и в мире. От себя и от команды Московского музея современного искусства примите самые искренние пожелания здоровья, процветания, и пусть Ваши начинания и мечты продолжают успешно воплощаться в жизнь!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»