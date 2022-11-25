Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня день рождения у издателя международной сети The Art Newspaper, основателя фонда In Artibus, инициатора культурных проектов Инны Баженовой

Инна Баженова

Инна Баженова

Фото: Ваня Березкин

Инна Баженова

Фото: Ваня Березкин

Ее поздравляет исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели:

— Дорогая Инна Борисовна! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Всегда восхищался Вашим умением объединять людей и вдохновлять на прекрасные начинания всех, кто Вас окружает. Ваша художественная коллекция, выставочная деятельность фонда In Artibus, учрежденная Вами ежегодная премия и газета The Art Newspaper Russia — настоящий гид, изменивший освещение и представление отечественного искусства, в том числе и за рубежом,— являются значимой частью культурной и музейной жизни в России и в мире. От себя и от команды Московского музея современного искусства примите самые искренние пожелания здоровья, процветания, и пусть Ваши начинания и мечты продолжают успешно воплощаться в жизнь!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...