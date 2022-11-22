Беглый банкир сдал Николину Гору

Как стало известно “Ъ”, пока военный суд разбирается с уголовным делом о мошенничестве бывшего заместителя начальника управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова, Басманный райсуд Москвы зарезервировал впечатляющие активы для выплаты компенсаций потерпевшим по этому делу. В их числе оказалось имущество семьи одного из вероятных подельников чекиста, давно скрывающегося за границей банкира Владимира Столяренко, включающее восемь квартир в центре Москвы, четыре особняка в престижном подмосковном поселке Николина Гора и с трудом поддающееся учету количество машино-мест. Недвижимость бывшей и действующей жен господина Столяренко, его дочери и отца оценивается почти в 1 млрд руб. и обеспечивает примерно треть заявленных группе экс-полковника Фролова материальных исков.

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Владимир Столяренко



На днях судья Басманного райсуда Наталья Дударь по ходатайству разбиравшегося с уголовным делом экс-полковника Фролова следователя ГСУ СКР провела очередную ревизию имущества предполагаемых участников хищений и согласилась оставить эти активы под арестом. Владельцам в очередной раз запретили распоряжаться их имуществом, поскольку оно может понадобиться для обеспечения материальных исков, уже заявленных к группе экс-полковника Фролова потерпевшими, и расчетов подсудимых с государством, если суд приговорит их к выплате штрафов.

Особенно впечатляющим оказался перечень активов, юридически принадлежащих семье одного из обвиняемых — бывшего председателя совета директоров ОАО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"» Владимира Столяренко. Сам банкир еще в 2017 году сбежал от уголовного преследования, обосновавшись, предположительно, во французской Ницце, попал в международный розыск, однако так и остался недоступным для следствия и суда. При этом все свои российские активы, полученные, как полагают в ГСУ СКР, «в результате осуществления преступной деятельности», господин Столяренко равномерно разделил между воздержавшимися от эмиграции родственниками.

Особенно щедро, как следует из постановления Басманного суда, была оделена бывшая супруга банкира. Ей достались две квартиры в доме №29 по улице Новый Арбат в Москве, еще одна столичная квартира на Малой Бронной улице и квартира на набережной реки Фонтанки в центре Санкт-Петербурга. Дама получила от бывшего супруга два особняка площадью 769 кв. м и 265 кв. м в престижном поселке Николина Гора городского округа Одинцово Подмосковья, которые, правда, ей приходится сейчас делить в равных долях с отцом Владимира Столяренко, и с полдюжины машино-мест в подземном паркинге ее новоарбатского дома.

Следует отметить, что Новый Арбат и Николина Гора вообще стали в некотором роде городской и загородной резиденциями семьи Столяренко. В том же доме №29, например, обосновались действующая жена банкира и его взрослая дочь — каждая из дам получила в нем по одной большой (255 кв. м и 289 кв. м) квартире и еще по одному жилищу поменьше. При этом дочь оформила на свое имя шесть машино-мест в цокольном этаже, а супруга — только два. Зато госпоже Столяренко-старшей досталось еще и некое нежилое помещение площадью 140 кв. м. Кроме того, действующая жена банкира стала единоличной собственницей двух коттеджей в поселке Николина Гора и великолепного участка под застройку там же площадью в 75 соток. Одну только эту площадку эксперты по кадастровой стоимости оценили в 56,5 млн руб.

Наконец, не остался без активов и пожилой отец Владимира Столяренко. Ему, помимо долевой собственности в Николиной Горе, достались два участка в поселке под застройку и персональная московская квартира. Правда, уже не в новоарбатском доме, где заселились две его снохи и внучка, а на улице Ефремова в районе Лужники. Вместе с квартирой в доме, разумеется, пришлось выкупить и несколько технических помещений для хранения и обслуживания автомобилей.

Общая стоимость оставленных под арестом активов господина Столяренко и его семьи, по данным Басманного суда, составляет чуть более 1 млрд руб., что покрывает примерно третью часть исков, заявленных потерпевшими по уголовному делу.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Фролов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напомним, следствие считает, что жертвами мошенничества группы господина Фролова стали два бизнесмена-девелопера Сергей Гляделкин и Игорь Ткач. Каждый из них заявил к подсудимым иск на 1 млрд 526 млн руб.

По версии следствия, в конце 2010 года замначальника управления «К» ФСБ России Фролов и его подчиненные Кирилл Черкалин и Андрей Васильев, угрожая господам Гляделкину и Ткачу уголовным преследованием, вынудили бизнесменов передать их доли в девелоперской компании ООО «Юрпромконсалтинг» подконтрольным чекистам людям. Заказчиками этой аферы следствие считает бывших руководителей «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которые, получив доли, распорядились ими по своему усмотрению. Оба банкира успели скрыться и находятся сейчас в международном розыске. Кирилл Черкалин, осужденный за другое преступление, признал вину и выступает сейчас в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. У него же прокуроры через суд конфисковали активы, оцениваемые более чем в 6,5 млрд руб.

Уголовное дело в отношении Андрея Васильева было прекращено по его ходатайству в связи с истечением сроков давности, что является нереабилитирующим фигуранта обстоятельством. Таким образом, из всей группы предполагаемых аферистов в процессе по существу дела, проходящем сейчас в 235-м гарнизонном военном суде, участвует только Дмитрий Фролов. Помимо мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) он обвиняется также в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), но ни по одному из эпизодов своей вины не признает.

Сергей Машкин