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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 58 лет заместителю председателя правительства Алексею Оверчуку

Алексей Оверчук

Алексей Оверчук

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Алексей Оверчук

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин:

— Дорогой Алексей Логвинович! Тепло поздравляю Вас с днем рождения! Вы — человек многих талантов, всегда занимались сложными и весьма важными для российского государства проблемами. С начала 2011 года, будучи заместителем руководителя Федеральной налоговой службы, отвечали за многие вопросы, в том числе за международное сотрудничество. И вот уже около двух лет как заместитель председателя правительства Вы курируете проблемы евразийской интеграции. Именно в этом качестве Вы активно работаете над укреплением позиций России в нынешней сложной международной обстановке. Для Вас характерны компетентность, цепкая логика в контактах с партнерами и разоружающая улыбка, которая помогает достигать нужных результатов. Желаю Вам крепкого здоровья, присущей Вам интеллектуальной наступательности и новых успехов.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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