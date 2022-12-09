Сегодня исполняется 58 лет заместителю председателя правительства Алексею Оверчуку

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Оверчук

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Алексей Оверчук

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин:

— Дорогой Алексей Логвинович! Тепло поздравляю Вас с днем рождения! Вы — человек многих талантов, всегда занимались сложными и весьма важными для российского государства проблемами. С начала 2011 года, будучи заместителем руководителя Федеральной налоговой службы, отвечали за многие вопросы, в том числе за международное сотрудничество. И вот уже около двух лет как заместитель председателя правительства Вы курируете проблемы евразийской интеграции. Именно в этом качестве Вы активно работаете над укреплением позиций России в нынешней сложной международной обстановке. Для Вас характерны компетентность, цепкая логика в контактах с партнерами и разоружающая улыбка, которая помогает достигать нужных результатов. Желаю Вам крепкого здоровья, присущей Вам интеллектуальной наступательности и новых успехов.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»