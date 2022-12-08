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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 60 лет министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину

Ирек Файзуллин

Ирек Файзуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ирек Файзуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор—председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров:

— Уважаемый Ирек Энварович! От всего сердца поздравляю Вас с 60-летием! Железнодорожников и строителей многие годы связывают крепкие партнерские отношения. Объединив компетенции, мы вместе работаем над значимыми для страны проектами, такими как развитие БАМа и Транссиба, подходы к портам Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна. Именно поэтому для нас крайне важно, что у руля строительной отрасли стоит настоящий профессионал с многолетним опытом работы. Могу с уверенностью сказать, что сегодня наше взаимодействие выстроено системно и дает хороший результат. Прекрасно осознаю, какие у Вас масштабные задачи и в каких непростых условиях приходится их решать. РЖД ведут крупнейшие строительные проекты по всей стране, и мы не понаслышке знаем, какой это титанический труд и колоссальная ответственность. Желаю сил и здоровья, новых прорывных идей и соратников, на которых всегда и во всем можно опереться!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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