43,3 доллара за тонну составит ставка пошлины на экспорт российской нефти с 1 декабря 2022 года, сообщил Минфин. Это на $0,6 выше действующей ноябрьской ставки. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября — $71,1 за баррель, или $519,2 за тонну. В этом году Минфин ждет поступления вывозных пошлин на нефть на сумму 607 млрд руб., в 2023 году — лишь на 262 млрд руб. Такое сильное снижение (на 345 млрд руб.) объясняется прежде всего сокращением размера самой пошлины в рамках завершения налогового маневра (минус 260 млрд руб.) и сокращением цены Urals (минус 103 млрд руб.). В 2024 году пошлина на вывоз нефти будет отменена.