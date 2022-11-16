Группировку юристов признало правосудие

Хорошевский райсуд Москвы вынес приговор участникам группировки юристов, специализировавшихся на хищении имущества покойников. Используя свои профессиональные навыки и связи в правоохранительной системе, осужденные переоформляли на себя квартиры умерших москвичей и продавали их для дальнейшего использования в качестве популярных в сфере оказания интимных услуг «отелей на час». Лидер группы бывший владелец юридической фирмы Рафаель Хамидуллин получил девять лет колонии. Его ближайший партнер, известный в прошлом нотариус и адвокат Фаиль Садретдинов, уже отсидевший срок за квартирные мошенничества, успел сбежать от уголовного преследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Судья Дмитрий Зиняков вынес свое решение в понедельник около полуночи, поэтому мотивировочную часть приговора участники процесса еще не получили. Пока известно, что максимальный срок — девять лет колонии — получил организатор группировки юрист Рафаель Хамидуллин. Бывшему участковому ОМВД по району «Хорошевский» Алексею Баркову дали шесть лет, а адвокат Сергей Щербаков получил на год меньше. Экс-студента Юридической академии имени Кутафина Тимура Садретдинова, содержавшегося под арестом с лета 2019 года, приговорили к наказанию в виде уже отбытого в СИЗО срока, поэтому он сразу вышел на свободу. Две подсудимые, выполнявшие в группе технические функции, и коммерсант Геннадий Дубровский, также находившийся на вторых ролях, отделались условными сроками.

Адвокаты всех осужденных еще ждут разъясняющие судебное решение документы, однако уже сейчас можно утверждать, что по крайней мере оставшиеся в СИЗО осужденные будут обжаловать приговор. Так, например, адвокат бывшего полицейского Баркова Лев Яковлев заявил “Ъ”, что ни следствие, ни суд так и не смогли предоставить убедительные доказательства причастности его доверителя к мошенничеству. По словам защитника, даже лидер «группировки юристов» Хамидуллин неоднократно говорил об этом на заседаниях суда. Рафаель Хамидуллин пытался убедить суд и в своей невиновности. По версии организатора группы, следствие необоснованно сочло хищениями законно совершенные им сделки по приобретению недвижимости. Таким образом, судебные разбирательства по делу наверняка еще продолжатся.

Напомним, ГСУ СКР по Москве инкриминировало группе из восьми фигурантов в общей сложности 17 эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 250 млн руб. При этом в деталях стали известны обстоятельства лишь двух из инкриминированных преступлений.

В апреле 2017 года признанный участником группы расхитителей Алексей Барков в качестве представителя райотдела полиции приехал регистрировать смерть одинокого пенсионера Петра Кафтанова, скончавшегося в своей квартире в доме на Хорошевском шоссе. Участковый, как было установлено судом, каким-то образом отвлек внимание собравшихся в жилище врачей и представителей социальных служб, после чего вынес из квартиры покойного едва ли не все его ценности. В их числе оказались правоустанавливающие документы на две московские квартиры, дачу в Истринском районе Подмосковья, гараж, а также банковские карты и небольшая сумма в наличной валюте. Обе квартиры господина Кафтанова участники группировки вскоре продали, и в них появились точки по оказанию круглосуточных интимных услуг. Жалобы соседей на притоны, кстати, и дали старт масштабному уголовному расследованию, проведенному в дальнейшем ГСУ СКР по Москве.

Во втором эпизоде оказался замешан известный столичным правоохранителям уже 17 лет юрист Фаиль Садретдинов. В 2005 году его, в то время еще нотариуса, обвинили в неудавшейся попытке организовать заказное убийство конкурента по теневому риэлторскому бизнесу. Доказать причастность нотариуса к этому преступлению в суде не удалось, но господин Садретдинов все-равно получил 8,5 года за квартирные мошенничества, из которых отсидел пять. Освободившись условно-досрочно, он каким-то образом получил статус адвоката и даже засветился в нескольких резонансных уголовных делах. Участвовал, например, в защите бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого в вымогательстве и похищении человека.

Как было установлено в суде, летом 2017 года адвокат Садретдинов получил заказ от своего давнего приятеля Хамидуллина и сразу же забросил правозащитную деятельность в пользу более привычной ему риэлторской. Организатор группы тогда поручил партнеру приобрести трехкомнатную квартиру в доме на проспекте Маршала Жукова, в которой была прописана пожилая вдова военнослужащего Татьяна Федчук. Женщина вроде бы соглашалась продать мошенникам жилье за символическую сумму, однако ее находившуюся в ведении Минобороны «трешку» нужно было сначала приватизировать через суд. Пока два юриста обсуждали стоимость услуг господина Садретдинова, госпожа Федчук скончалась, но это не помешало приватизационному процессу. Два года спустя после смерти вдовы нанятый уже Фаилем Садретдиновым адвокат Сергей Щербаков получил для покойной судебное разрешение на приватизацию, а сын господина Садретдинова Тимур «купил» у нее квартиру. Как было установлено расследованием, все эти судебные и регистрационные действия совершались по фальшивым доверенностям, якобы выданным Татьяной Федчук, и это послужило основанием для привлечения к ответственности всех участников приватизации.

Интересно, что опытный юрист и обвиняемый со стажем Фаиль Садретдинов в отличие от своих подельников наказания избежал. Еще летом 2019 года, когда уголовное дело группировки Хамидуллина только начали расследовать, он улетел в Турцию и больше уже не возвращался. Бывшего нотариуса, адвоката и «черного риэлтора» заочно обвинили, арестовали и даже объявили в международный розыск, однако это не мешает ему периодически выступать на разных интернет-площадках с публичными заявлениями о собственной невиновности.

Сергей Машкин