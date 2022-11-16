Солдатская баня тоже ранит

“Ъ” стало известно о, пожалуй, первом обвинительном приговоре, вынесенном военнослужащему за мошенничество, связанное со специальной военной операцией (СВО) на Украине. Контрактник Александр Дорошенко, пытавшийся выдать травмы, полученные при обслуживании автотехники и в бане, за боевые, чтобы за них заплатили компенсацию в размере 3 млн руб., был осужден на два года условно с испытательным сроком. От более сурового наказания его спасло своевременное признание вины и связанное с риском для жизни участие в той же спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Александра Дорошенко, проходившего военную службу по контракту с марта 2021 года, судья Пензенского гарнизонного военного суда Евгений Долгополов рассмотрел буквально за пару заседаний, уйдя после них на вынесение приговора.

В ходе расследования, проведенного военным следственным отделом СКР, а затем и судом, было установлено, что Дорошенко служил водителем-заправщиком в роте материально-технического обеспечения. Вместе с товарищами он доставлял из России в части, которые участвовали в боевых действиях на Украине, воду, топливо и продовольствие. При этом непосредственно в боях водители не участвовали, хотя и попадали по дороге под обстрелы.

В марте этого года, находясь в зоне проведения СВО, Дорошенко узнал, что, согласно указу президента России №98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, а также лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации», получившим в ходе спецоперации ранения, увечья, травмы и контузии, установлена единовременная выплата в размере 3 млн руб.

Рассчитывая на вознаграждение, заправщик решил выдать за боевые перелом пальца правой руки, полученный 19 марта, когда он ночью при слабом искусственном освещении цеплял прицеп к КамАЗу уже во временном расположении части в России, и ожог левой голени, оставшийся после посещения бани через десять дней.

Придя 2 апреля на прием к врачу медицинского отряда специального назначения, Дорошенко сообщил ему, что данные травмы — результат минно-взрывного ранения, полученного в ходе СВО на территории Украины. Перевязав пострадавшего, врач внес данные о ранении в медицинские документы, а уже на следующий день Дорошенко был госпитализирован и до 24 мая проходил лечение в военном госпитале с диагнозом «военная травма».

На полученном в госпитале бланке военный написал рапорт, адресованный командиру своей войсковой части о назначении ему единовременной выплаты. В документе он указал личные данные, место получения ранения, а также что деньги надо перевести на его лицевой счет.

Однако, вернувшись в часть, водитель вместо компенсации за ранение получил уголовное дело, так как командование быстро установило, что в день предполагаемого ЧП, 19 марта 2022 года, он не принимал участия в СВО, так как находился в глубоком тылу в России. Соответствующее заявление в отношении него в военную прокуратуру направил командир подразделения.

То, что ранение было придумано, подтвердили и сослуживцы Дорошенко, давшие показания, что травмы он получил по собственной неосторожности на территории войсковой части.

Признал это и сам контрактник. Давать показания он не стал, сославшись на ст. 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. Однако при этом пояснил, что финансовых трудностей не испытывал, а 3 млн руб. понадобились для оказания помощи больной матери.

Вынося приговор, судья признал военного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении пособий, компенсаций, субсидий или социальных выплат в особо крупном размере). Однако, учтя, что до совершения преступления подсудимый характеризовался исключительно положительно, участвуя в СВО, подвергал свою жизнь риску и был отмечен ведомственной наградой, назначил ему два года лишения свободы, которые заменил условным наказанием. Кроме того, военному был назначен испытательный срок два года, в течение которого он «должен своим поведением доказать свое исправление». Обжаловать приговор в вышестоящем военном суде заправщик не стал.

Николай Сергеев