Паблишинг-директор «Мира кораблей» Валерия Цыганкова рассказала “Ъ” об отделении российского офиса разработки от Wargaming.

— Как выглядел раздел продуктов с Wargaming?

— В первую очередь было нужно поработать с сотрудниками, донести до всех мысль, что они в безопасности, рабочие места сохраняются, Lesta Games продолжит работу. Поэтому мы сфокусировались на внутренней коммуникации.

Уже потом стали разрабатывать стратегию развития компаний. Как Lesta Games будет существовать на российском и белорусском рынках, какой будет бизнес-модель, как много специалистов и новой инфраструктуры потребуется для существования продуктов.

Это была нетривиальная задача, потому что за все годы существования компании никто даже и не думал готовиться к такому сценарию. По взаимной договоренности у нас остались питерский, московский и минский офисы и минимальная инфраструктура.

— Как разделили лицензии на продукты?

— А мы их не разделяли. Здесь для начала нужно объяснить, как Lesta и Wargaming работали до весны. Мы были структурой Wargaming, которая отвечала только за разработку продуктов. Права на них передавали в материнскую компанию, то есть игры нам никогда не принадлежали. Теперь мы зарегистрировали собственные товарные знаки «Мир танков», «Мир кораблей» и Tаnks Blitz, предложили игрокам из РФ и Белоруссии выбор между серверами Wargaming и наших проектов.

— Этих рынков достаточно для развития?

— На данный момент выручки на них хватает, чтобы покрывать расходы на поддержку и развитие текущих проектов. И конечно, мы планируем дальнейшее развитие, но тут пока еще очень много переменных.

— Какова годовая выручка от «Мира кораблей»?

— По внутренним прогнозам в этом году «Мир кораблей» принесет примерно 15–20% выручки за счет покупки игроками премиум-аккаунтов и внутриигровой валюты. Ядро аудитории — мужчины 35–40 лет.

— Вместе с «Миром танков» это около 1,1 млрд руб. готовой выручки?

— Нет, по моим скромным оценкам, эта цифра будет в 10–12 раз больше. Нельзя забывать, что аудитория «танков» исторически была больше «корабельной» в России и Белоруссии. К тому же у нас не два, а три продукта. Tanks Blitz вносят существенную лепту в доходы группы.

— Насколько сложно изменить бизнес-процессы так, чтобы из компании, которая занималась только разработкой продукта, превратиться в самостоятельного разработчика и издателя игр?

— Это сложно, но реалистично. Многие процессы паблишинга и маркетинга приходится выстраивать самостоятельно. Стандартные механизмы, которые прежде позволяли издателям и разработчикам достучаться до аудитории, не работают.

Мы потеряли возможность закупать рекламу в Google и YouTube, не можем в полной мере работать с Twitch. Определенно, будем сотрудничать с российскими аналогами по рекламе или пойдем в другие каналы. То есть те времена, когда рекламу World of Tanks крутили по телеканалам, возможно, вернутся. Другая проблема — наем и выращивание специалистов. И я сейчас говорю не только о гейм-дизайнерах, художниках и разработчиках: есть потребность в маркетологах, менеджерах и других специалистах.

— Пока различия между «Миром танков» и World of Tanks прослеживаются только в названии. Как вы дальше будете развивать эти продукты?

— Сейчас различия минимальны: идет промежуточный этап разделения. При разделении у нас было некоторое время, чтобы вырастить штат новых сотрудников, обновить инфраструктуру и в целом отладить внутренние процессы в компаниях.

В дальнейшем начнем развивать «Мир танков» и «Мир кораблей» по своему пути. То есть будут обновления с контентом, который заинтересует российскую и белорусскую аудиторию, собственные календарные события и так далее. Как только мы встанем на ноги с текущими франшизами, начнем разрабатывать новые продукты. Планы по экспериментам с новыми онлайн-играми сейчас уже есть.

Интервью взял Никита Королев