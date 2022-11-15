Перестроенными рядами

В группе E стартующего 20 ноября футбольного чемпионата мира в Катаре очутились два переживших стилистическую и кадровую перестройку гранда, ставшие неудачниками предыдущего первенства,— сборные Испании и Германии. Свой фаворитский статус они будут отстаивать в матчах с костариканцами и японцами, которые вряд ли способны на большие свершения, но неприятности сильным соперникам доставить могут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Испании во главе с Луисом Энрике (в центре) надеется, что новый стиль игры и омоложение состава помогут ей добиться успеха на чемпионате мира

Фото: Luis Vieira / AP Сборная Испании во главе с Луисом Энрике (в центре) надеется, что новый стиль игры и омоложение состава помогут ей добиться успеха на чемпионате мира

Фото: Luis Vieira / AP

Сборная Испании на этом чемпионате мира попробует избежать конфуза, который случился с ней на российском первенстве четырехлетней давности. Она отправлялась на него, представляясь охотником за золотом, но сначала, еще до старта турнира, шокировала всех громким внутренним конфликтом, оставившим команду без тренера Юлена Лопетеги, а в 1/8 финала сломала зубы о котировавшихся куда ниже хозяев чемпионата и их эшелонированную оборону.

Исправлять ошибки 2018 года испанцы намерены с помощью главного тренера Луиса Энрике, обожающего смелый и трендовый — активный, с постоянным прессингом — стиль, и затеянной им после российского провала перестройки состава, который смотрится жутко любопытным. Судя по свежим выступлениям сборной Испании, не будет ничего странного, если в основе одновременно выйдут 18-летний Гави, 19-летний Педри, 20-летний Ансу Фати и 22-летний Ферран Торрес.

На самом деле основания верить в то, что этот вариант, несмотря на юность значительной части исполнителей, способен на серьезные достижения, у тех, кому милы испанцы, есть вполне веские. Помолодев, распрощавшись с прежним стилем, которым, когда на стыке позапрошлого и прошлого десятилетий сборная Испании брала титул за титулом, было принято восторгаться, называя изобретенную ею tiki-taka верхом футбольного искусства, и который потом, когда титулы пропали, было принято ругать за монотонность и предсказуемость, она уже неплохо выступила на прошлогоднем чемпионате Европы, добравшись до полуфинала, а в недавнем розыгрыше Лиги наций выиграла групповой турнир, опередив португальцев, швейцарцев и чехов.

Другое дело, что довольно часто испанская игра высвечивает отнюдь не символические, а очевидные слабости. Ну, допустим, талант Педри и Гави, опыт Серхио Бускетса, сыгранность барселонской тройки не отменяет того факта, что в испанской средней линии нет новых Хави и Андреса Иньесты — хавбеков не просто одаренных и острых, а исключительно мудрых, таких, которые умеют регулировать темп, отдать решающий пас, не обращая внимания на сложность ситуации, на давление. А еще сборная Испании, после того как завершил карьеру Давид Вилья, так и не нашла настоящего бомбардира с высокой продуктивностью. Феррану Торресу, Альваро Морате больше подходит роль футболистов, бомбардиру подыгрывающих. Но пока приходится обходиться без него, надеясь на то, что коллективная сила нападения как-то замаскирует отсутствие такой важной фигуры.

Конфуз сборной Германии в 2018 году был еще громче испанского — она даже не вышла из группы. А реформы, за ним последовавшие, также вылились в интеграцию в команду группы молодых футболистов (в катарской заявке лишь три игрока в возрасте за 30 — Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Илкай Гюндоган), а также корректировку стиля. Она началась еще при прежнем наставнике — Йоахиме Лёве, а сменивший его в 2021 году Ханси Флик генеральную линию предшественника продолжил. Теперь немцы, которым когда-то было наплевать на владение мячом, с удовольствием играют в манере, похожей на испанскую, а мощи предпочитают скорость и живость.

С результатами у пережившей метаморфозы сборной Германии пока не очень срастается. Летом 2021 года, еще при Лёве, она скверно выступила на чемпионате Европы — покувыркалась в группе, а в стартовом раунде play-off не потянула против англичан, в Лиге наций в 2022-м тоже выглядела совершенно невыразительно, мучаясь в матчах с венграми, итальянцами и той же английской командой. Последняя, правда, играла еще хуже, но это слабое утешение для тех, кто ждет настоящего немецкого футбольного возрождения.

Тем не менее набор игроков в сборной Германии намекает на то, что прорыв возможен. Вероятно, в ее богатой истории вообще не было такого момента, когда бы в команде оказалось столько игроков, обладающих грандиозной техникой и плеймейкерскими качествами,— Джамал Мусиала и Лерой Зане, Серж Гнабри и Кай Хаверц, Йозуа Киммих и Илкай Гюндоган. Их присутствие — уже повод для оптимизма.

Повод для скептицизма по поводу немецких шансов тоже обнаруживается без труда. Если у испанцев проблемы сконцентрированы прежде всего в той зоне, что ближе всего к чужим воротам, то у сборной Германии они на противоположном участке поля. Немецкие футбольные эксперты, описывая ситуацию в центре обороны команды, обычно приводят длиннющий список ошибок, совершенных Никласом Зуле и Нико Шлоттербеком в свежих матчах, признавая: единственный защитник, на которого можно положиться,— Антонио Рюдигер.

На сборную Японии свысока смотреть не стоит даже грандам вроде тех, кому выпало играть с ней в группе. В 2018 году японцы чуть не выбили в play-off могучих тогда бельгийцев, а все свои лучшие качества к следующему чемпионату мира сберегли в целости и сохранности. Эта команда, может, и не образец тактической изысканности, но она трудолюбива, шустра и достаточно технична. И важно знать, что ее заявка на три четверти сформирована из футболистов, выступающих в ведущих европейских лигах, а десяток из них представляют как раз испанские и немецкие клубы. Кое-кто из легионеров, востребованных «большой пятеркой», таких как Такуми Минамино из «Монако», явно находится сейчас не в лучшем тонусе, но у многих с тонусом все в порядке, как у хавбека «Айнтрахта» Дайти Камады, забившего в чемпионате Германии уже семь голов.

Статистика должна поднять градус уважения к японской команде. В 16 матчах, предшествовавших чемпионату мира, она потерпела всего два поражения. Причем бразильцы, скажем, одолели японцев с громадным трудом.

Сборная Коста-Рики — классический пример команды, твердо стоящей на земле и не заглядывающейся на облака. При тренере Луисе Фернандо Суаресе она, трезво оценивая свой потенциал, нередко использует схему, в которой на острие далеко вперед выдвинут единственный нападающий, а все остальные игроки — кто в большей, кто в меньшей степени — пашут на тылы. Даже в квалификации к чемпионату мира, играя далеко не в самой сильной зоне, костариканцы поражали ворота соперников в среднем примерно по разу за матч.

Зато и им забить тяжело, потому что вязкий, словно болото, футбол — безусловная «коронка» сборной Коста-Рики. Как и человек, охраняющий ключевой рубеж: речь, разумеется, о голкипере Кейлоре Навасе, в плане матерости с которым мало кто сравнится.

Алексей Доспехов