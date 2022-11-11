Из свежей почты

Егор Тетерин, 13 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 169 444 руб.

Внимание! Цена лечения 239 444 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб.

Роды были тяжелые, Егор три дня дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. При выписке нас предупредили, что сын будет отставать в развитии, так и было. Благодаря лечению со временем Егор окреп, научился вставать, ходить за руку. С помощью Русфонда мы попали в московский Институт медтехнологий (ИМТ), результаты были отличные: у Егора снизился тонус, улучшился зрительный контакт. Но речи до сих пор нет, сын не может жевать и откусывать. Помогите продолжить лечение! Наталья Тетерина, Московская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Наша цель — коррекция тонуса, улучшение координации, равновесия и моторики, развитие речи».

Ксюша Крючкова, 12 лет, ушиб головного мозга в результате железнодорожного происшествия, спасет лечение. 149 400 руб.

Внимание! Цена лечения 450 400 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 230 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 21 тыс. руб.

1 мая 2021 года Ксюша каким-то образом оказалась одна на путях, и воздушной волной от проходящего поезда ее отбросило на насыпь. Удар пришелся на затылок. В больнице диагностировали черепно-мозговую травму, отек мозга. Дочка была в коме, перенесла две операции на черепе. Питалась через гастростому, дышала с помощью трахеостомы. В сентябре мы привезли ее в «Три сестры» на лечение. Первый курс оплатили сами, затем помог Русфонд. Ксюша начала переворачиваться, есть сама, двигать ногами и руками. Постепенно появляется речь, развивается память. Ксюша удерживает голову, стоит у опоры. Сейчас нужно обязательно продолжить лечение. Сергей Крючков, Калужская область

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Римма Шаркова (д. Райки, Московская обл.): «Необходимо продолжить физическую и эрготерапию, занятия с нейропсихологом и логопедом, массаж, электростимуляцию».

Алиса Плотникова, 12 лет, туберозный склероз, эпилепсия, требуется лекарство на год. 228 566 руб.

Внимание! Цена лекарства 454 566 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Удмуртия» соберут 26 тыс. руб.

Приступы у дочки начались, когда ей едва исполнился годик. Алиса перестала ходить, приступы становились все тяжелее. Только через два года в Москве установили, что у дочки болезнь, при которой образуются доброкачественные опухоли в разных органах, в том числе в мозге. Тогда нам назначили препарат сабрил, который помогает справиться с судорогами. Постепенно начали возвращаться навыки, количество приступов резко сократилось. Мы благодарны вам за покупку лекарства в прошлом году. Но бесплатно его по-прежнему не выдают, и мы снова просим помощи. Алевтина Плотникова, Удмуртия

Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева Марина Дорофеева (Москва): «Прием сабрила требуется по жизненным показаниям. Препарат не зарегистрирован в РФ, но разрешен к ввозу и применению».

Варя Кулиш, 5 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 163 875 руб.

Внимание! Цена операции 351 875 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест», ООО «Ни Хао Партс», ООО «ПК "Неваполимер"» внесли по 50 тыс. руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка — 20 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 18 тыс. руб.

На вторые сутки жизни дочка внезапно посинела во время кормления, дыхание остановилось. Обследование выявило дефект межпредсердной перегородки. Раз в год мы консультировались у кардиологов Томского НИИ кардиологии, особых проблем со здоровьем у Вари не было. Но когда пошла в детсад, стала часто и тяжело болеть ОРВИ, бледнела при малейшей нагрузке. На последней консультации нам сказали, что сердце работает с перегрузкой и нужна операция. Ее проведут щадяще, через сосуды. Но я такую операцию оплатить не в силах. Марина Кулиш, Алтайский край

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Требуется закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции девочка быстро восстановится».

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