7,7 процента составила инфляция в годовом выражении в США по итогам октября, сообщило статистическое бюро Минтруда этой страны. Показатель оказался лучше ожиданий — в сентябре рост цен составил 8,2%. Замедление инфляции в США началось с июня — тогда ее значение составило 9,1%. Базовая инфляция в октябре замедлилась до 6,3% (в сентябре было 6,6%), снизились и темпы роста цен на энергию и продовольствие — с 19,8% до 17,6% и с 11,2% до 10,9% соответственно. Все это повышает вероятность перехода ФРС к более сдержанному увеличению ключевой ставки — по итогам четырех последних заседаний она каждый раз повышалась на 0,75 процентного пункта, что довело ее уровень до 3,75–4% годовых.