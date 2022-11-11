«Если режиссеру смешно, значит, мы свои роли сделали правильно»

Предстоящий сезон театра «Ла Скала» откроется 7 декабря премьерой оперы «Борис Годунов» Мусоргского в постановке режиссера Каспера Хольтена и дирижера Риккардо Шайи. В титульной роли выступит российский бас Ильдар Абдразаков, а партию Шинкарки готовит молодая меццо-сопрано Мария Баракова, уроженка Кемерово, в 2017–2021 годах — артистка Молодежной программы Большого театра, в 2019 году получившая золото на XVI конкурсе имени Чайковского. О работе с дирижером Шайи, «золотом» контракте, исторических костюмах и планах на вырост Мария Баракова рассказала Владимиру Дудину.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Мария Баракова

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

— Как вам Мусоргский в трактовке Риккардо Шайи?

— У нас с маэстро было только несколько репетиций, но я уже могу сказать, что музыку, и в том числе именно музыку русскую, он прекрасно чувствует. Как дирижер он все делает безупречно грамотно, но при этом, если в чем-то не уверен, может с высоты своего статуса запросто обратиться к певцу: «Вам удобно? Хотите ли вы что-нибудь изменить? Может, сдвинуть темп? Сделать фермату?» И советуется с нами как с равноправными партнерами. Это невероятно приятно осознавать, тем более что он очень доброжелателен. Вообще здесь все так здорово поддерживают друг друга. Просто золотой контракт.

— Там ведь очень много приглашенных российских певцов?

— Да, большой русский каст. Кроме Ильдара Абдразакова, в партии Бориса есть Станислав Трофимов (Варлаам), Ксению поет Аня Денисова, Григория — Дима Головнин, Юродивого — Ярослав Абаимов, Пристава — Олег Будорацкий, который, кстати, недавно был номинирован на премию «Онегин», Митюха у нас Рома Астахов.

— А Пимена кто же поет?

— Вот Пимена поет эстонский бас Айн Ангер.

— А что с режиссурой, в какой стилистике у Каспера Хольтена сделан «Борис»?

— Я неспроста назвала контракт «золотым», потому что вся постановочная команда — сплошное удовольствие. Каспер сделал, мне кажется, вполне классическую постановку русской оперы. Историчность, костюмы того времени, которое имеется в виду у Мусоргского, и так далее. Я, конечно, не буду отнимать хлеб у критиков, но мне лично очень понравилось то, что я увидела. И мне кажется, нет ничего, за что можно было бы этот спектакль невзлюбить. А репетировать с Каспером очень увлекательно и очень удобно. Какой бы вопрос я не задала — скажем, как оправдать то или иное действие персонажей,— он абсолютно все может разъяснить. И просит добавлять побольше юмора. На финальном показе он искренне смеялся, хотя видел мою сцену много раз. Наверное, если самому режиссеру было смешно, значит, мы свои роли сделали правильно.

— Вы впервые работаете в «Ла Скала». Как там построен постановочный процесс?

— Наверное, я еще слишком молодой специалист либо просто не обращаю внимания, но не заметила ничего специфического — здесь те же правила, что и, к примеру, в «Метрополитен» или в театрах Германии: приходи вовремя, работай, не отвлекайся, время на перерывы есть. Делай свою работу на отлично — и все будет хорошо. Правда, в первый день своей работы в «Скала» я опоздала на репетицию на целых десять минут, потому что в присланном мне расписании было написано слово «Ансальдо». Я не поняла, что это такое, решила, что это, вероятно, название репетиционного зала где-то в самом театре. Пришла заблаговременно в театр, мне от дома идти недалеко. Спросила у охранников, где же этот репетиционный зал «Ансальдо» находится, а в ответ услышала, что это на другой стороне Милана, в юго-западной части. Пришлось срочно вскакивать в такси, попасть в пробки. К счастью, все обошлось, и когда я пришла, до меня и очередь еще не дошла.

— «Борис» — это еще и великое и ужасное открытие сезона в «Ла Скала». Волнуетесь?

— Конечно, но, если честно, я просто пока еще не осознаю, что это именно открытие сезона. Наверное, потому, что в первый день в Милане я пошла на «Федору» с Соней Йончевой и у меня не возникло ощущение того, что сезон был закрыт. Вообще открывать сезон не осенью, а в декабре — это страшно непривычно.

— Это же будет ваш дебют в Милане?

— Да, я только второй год стала куда-то выезжать. Но, видите, уже и «Метрополитен», и «Ла Скала». Многие певцы начинают международную карьеру иногда около тридцати, а я, получается, это сделала уже в 23 года, поэтому все прекрасно, но надо двигаться шаг за шагом.

— К какому репертуару собираетесь двигаться?

— Скажу так: до своих коронных партий я еще не доросла, а этими партиями будут Любаша, Далила, Амнерис, Эболи. Для этого нужно взращивать голос, выносливость, да и психику тоже. Пока что у меня в активе Ольга в «Евгении Онегине» Чайковского, Изабелла в «Итальянке в Алжире» Россини, Сонетка в «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича, и мне очень нравится такой репертуар. И предложений появляется все больше и больше, как снежный ком. Сейчас готовлю «Кармен» Бизе и Шарлотту в «Вертере» Массне, учу партии.

— А если найдется соблазнитель с большим гонораром и предложит все-таки спеть то, до чего вы еще «не доросли»?

— А у меня уже был такой случай, мне предлагали спеть Амнерис в венской Штаатсопер, когда Анита Рачвелишвили объявила, что ждет ребенка и приостанавливает свои выступления. Я отказалась, потому что деньги деньгами, а здоровье одно. Деньги я заработаю, а вот восстанавливать здоровье — намного дороже, и этот гонорар в итоге может уйти на визиты к фониатру.

— В России вас когда-нибудь ждать?

— Время покажет. 7 января буду на концерте с Хиблой Герзмавой, которая любезно пригласила меня в качестве специального гостя. А в конце февраля уезжаю в Вену петь в Штаатсопер Ольгу в «Евгении Онегине» Дмитрия Чернякова.