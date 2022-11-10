Квартет лучшего

В группе C открывающегося 20 ноября в Катаре чемпионата мира внимание привлекает прежде всего сборная Аргентины, которая наконец-то очень-очень похожа на такую сборную, которая имеет все что нужно, чтобы выиграть главный футбольный турнир. А бороться за другую путевку в play-off, скорее всего, предстоит не таким мощным, но имеющим в составе немало ярких футболистов мексиканской и польской командам. Сборная Саудовской Аравии выглядит явным аутсайдером квартета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для 35-летнего капитана сборной Аргентины Лионеля Месси катарское первенство — последний шанс выиграть ценнейший футбольный приз, Кубок мира

Фото: Mark Leech / Offside / Getty Images Для 35-летнего капитана сборной Аргентины Лионеля Месси катарское первенство — последний шанс выиграть ценнейший футбольный приз, Кубок мира

Фото: Mark Leech / Offside / Getty Images

Для Лионеля Месси, которому уже 35 лет, катарский чемпионат мира станет пятым и, видимо, последним в карьере. И красивый сюжет, кульминацией которого будет впервые поднятый вверх великим аргентинским капитаном ценнейший из всех существующих в спорте кубок, окончательно закрепляющий за Месси статус легенды из легенд, перед стартом турнира представляется вполне реальным.

Сборная Аргентины на любом мировом первенстве входит в фаворитский шорт-лист, можно сказать, по определению. Другое дело, что в этом веке, то есть уже в «эпоху Месси», каждое из таких соревнований подтверждало предположения насчет того, что изъянов у нее все-таки побольше, чем у многих соседей по списку, и талантом лидера их не компенсировать. Так вот, кажется, именно сейчас, когда Лионель Месси вплотную приблизился к пенсионному по футбольным меркам возрасту, аргентинцы жутко похожи на фаворита без каких-либо существенных оговорок. Да, судя по их результатам, по их игре в минувшие пару лет, они вообще переживают такой расцвет, которого не знали и перед триумфальными для себя чемпионатами 1978 и 1986 годов.

Сборная Аргентины убедительно, без единого поражения прошла непростую южноамериканскую квалификацию. Прошлым летом она выиграла Copa America, а нынешним летом разнесла в пух и прах, 3:0, в матче под названием Finalissima чемпионов Европы итальянцев. Тренер аргентинцев Лионель Скалони пользуется невероятной любовью у болельщиков и колоссальным уважением у футболистов, а их состав отличается поразительной по меркам этой команды сбалансированностью.

В нем часто, в том числе перед предыдущим мировом первенством — российским 2018 года, на котором сборная Аргентины срезалась в стартовом раунде play-off на будущих чемпионах французах, чересчур резал глаз «перекос» в сторону атаки. В катарском варианте он тоже присутствует, но минимальный. Более того, навскидку таких надежных тылов, прочность которых вместе с вратарем Эмилиано Мартинесом обеспечивают матерые Николас Отаменди и Николас Тальяфико, а также молодые, но прекрасно влившиеся в эту бригаду Кристиан Ромеро с Лисандро Мартинесом, у аргентинцев не было давным-давно.

Ну а про остальные линии и говорить нечего. В серединке у сборной Аргентины спаянный и креативный треугольник из Родриго Де Пауля, Леандро Паредеса и Джовани Ло Сельсо, впереди — находящийся, судя по матчам за ПСЖ, в неплохой форме гений Месси и научившийся классно взаимодействовать с ним Лаутаро Мартинес. А помочь им может целый отряд знаменитостей из «больших» лиг и «больших» клубов.

Сборная Мексики — случай совсем иного рода. Как в стране, честь которой она будет защищать, относятся к работе ее тренера Херардо Мартино, легко мог понять тот, кто бывал на ее домашних матчах, пришедшихся на минувшие несколько месяцев. Дружное скандирование «Fuera Tata!» — «Тата, уходи!» — с использованием известной всем мексиканцам клички Мартино превратилось во время них в норму.

Ничего странного. Сборная Мексики что в квалификации к катарскому первенству, что в товарищеских матчах показывала нудный, как зубная боль, футбол. Вроде бы много игры на чужой половине, большой процент владения мячом — но голы или хотя бы голевые моменты рождаются с жутким скрипом. Разок поразить ворота соперника, даже если это соперник невеликий, например, костариканцы или панамцы,— уже за счастье. Однако это не значит, будто на чемпионате мира ничего, кроме провала, мексиканцам не светит. Если Мартино удастся отказаться от своих догм, раскрепостить команду, она явно способна на большее, чем обозначение борьбы за вторую путевку в play-off от группы. Опыта у мексиканских футболистов — целый океан, а атакующий отряд у них сформирован из интересных бойцов, с которыми следует быть острожной и исключительной по качеству защите,— Ирвинга Лосано, Хесуса Короны, Рауля Хименеса.

Все достоинства польской сборной обычно сводят к наличию на острие лучшего снайпера десятилетия Роберта Левандовского, который в текущем сезоне, после перехода из «Баварии» в «Барселону» продуктивность сохранил и все еще забивает в среднем по голу за матч. К наличию Левандовского сводят обычно и основной минус этой команды — в том смысле, что она слишком привыкла полагаться на своего гения снайперского искусства, слишком заточена на доставку мяча до него, а у гения, если с ним играют цепко, нередко выдаются скверные дни. И запасных сценариев на такой случай не предусмотрено — отсюда и постоянные неудачи поляков на крупных турнирах.

Между тем подбор кадров, которые есть в распоряжении тренера Чеслава Михневича, предполагает обилие таких сценариев. Футболистов, выступающих или выступавших в сильнейших лигах, в польской сборной полным-полно, причем футболистов с самым разным функционалом. Это и дисциплинированные защитники, наподобие Камиля Глика, и пахари середины поля, наподобие Гжегожа Крыховяка и Кароля Линетты, и атакующие живчики с творческой жилкой, наподобие Аркадиуша Милика. По идее, как минимум с уважением к полякам должны относиться не только мексиканцы, но и аргентинцы.

Чего, разумеется, не скажешь о сборной Саудовской Аравии. Она скроена из футболистов местной лиги, и немногие среди них обладают записью в биографии хотя бы о коротком периоде пребывания в Европе, какая есть, допустим, у успевшего поиграть за «Вильярреал» форварда Салема Аль-Давсари. С этой точки зрения саудовцы образца 2022 года ничем не отличаются от тех саудовцев, которых уничтожила — 5:0 — сборная России в матче, открывавшем первенство четырехлетней давности. Впрочем, кое-какое отличие у двух инкарнаций этой сборной все же есть. В 2018 году саудовская команда зачем-то пыталась играть в лихой, с распахнутым настежь забралом футбол, словно перепутала себя с бразильской. Этой же, напротив, свойственен возведенный в абсолют прагматизм и тактическая схема с максимальным насыщением всех рубежей обороны. С таким аутсайдером играть потяжелее, чем с тем, который забыл, что он аутсайдер.

Группа C Сборная Аргентины Место в рейтинге FIFA — 3-е. Чемпионат мира 2018 года — 1/8 финала. Ключевые игроки — Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия), Николас Отаменди («Бенфика», Португалия), Николас Тальяфико («Лион», Франция), Кристиан Ромеро («Тоттенхем», Англия), Леандро Паредес («Ювентус», Италия), Родриго Де Пол («Атлетико», Испания), Джовани Ло Сельсо («Вильярреал», Испания), Лаутаро Мартинес («Интер», Италия), Лионель Месси (ПСЖ, Франция). Коэффициент Winline на первое место в группе — 1,40. Сборная Мексики Место в рейтинге FIFA — 13-е. Чемпионат мира 2018 года — 1/8 финала. Ключевые игроки — Гильермо Очоа («Америка»), Андрес Гвардадо («Бетис», Испания), Рауль Хименес («Вулверхэмптон», Англия), Хесус Корона («Севилья», Испания), Ирвинг Лосано («Наполи», Италия). Коэффициент Winline на первое место в группе — 5,80. Сборная Польши Место в рейтинге FIFA — 26-е. Чемпионат мира 2018 года — групповой этап. Ключевые игроки — Войцех Щенсный, Аркадиуш Милик (оба — «Ювентус», Италия), Камиль Глик («Беневенто», Италия), Гжегож Крыховяк («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Петр Зелиньский («Наполи», Италия), Кароль Линетты («Торино», Италия), Роберт Левандовский («Барселона», Испания). Коэффициент Winline на первое место в группе — 5,65. Сборная Саудовской Аравии Место в рейтинге FIFA — 51-е. Чемпионат мира 2018 года — групповой этап. Ключевые игроки — Мохаммед Аль-Оваис, Ясер Аль-Шахрани, Салем Аль-Давсари (все — «Аль-Хиляль»), Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Фатех»). Коэффициент Winline на первое место в группе — 22.

Алексей Доспехов