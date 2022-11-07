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Коммерсантъ FM
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Депутаты подправили поправки об иноагентах

Контекст

Депутаты Госдумы подготовили поправки ко второму чтению пакета законопроектов о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) об ответственности для иностранных агентов. Документы, принятые в первом чтении 19 октября, были подготовлены членами комиссий Думы и Совета федерации по борьбе с иностранным вмешательством в связи с принятым летом законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который вступает в силу с 1 декабря и обобщает положения разных законов, регулирующие статус иноагента.

Большинство поправок ко второму чтению носят технический характер. В частности, законодатели повсеместно убрали прежнюю формулировку «выполняющий функции иностранного агента», заменив ее на просто «иностранного агента». Еще одна поправка к КоАП стала ответом на претензии, возникшие у профильного комитета Госдумы по законодательству. В своем заключении он указал на отсутствие ясности и однозначности понимания, в каких случаях лицо можно отнести к «намеревающимся действовать» в качестве иноагента. Поэтому ко второму чтению Ирина Панькина («Единая Россия») внесла поправку, исключающую слова о подобных «намерениях».

В то же время некоторые внесенные ко второму чтению поправки выходят за рамки первоначальной «иноагентской» темы. Так, единоросс Анатолий Выборный предложил усилить уголовное наказание для некоммерческих организаций, «посягающих на личность и права граждан» (ст. 239 УК). Сейчас за создание объединения, деятельность которого «сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью», а также за руководство такой НКО можно получить до четырех лет лишения свободы, теперь же срок увеличится до семи лет. А максимальное наказание за создание или руководство НКО, деятельность которой «сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний», возрастет с трех до шести лет лишения свободы. Наконец, участие в деятельности такой НКО будет караться наказанием от штрафа в пределах 200 тыс. руб. (сейчас — 120 тыс.) до лишения свободы на четыре года (вместо нынешних двух лет).

Ксения Веретенникова

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