Аню Нетребчук ждут в Томске в ноябре

3 ноября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Иртыш» мы рассказали историю 13-летней Ани Нетребчук из Омской области. У девочки тяжелый врожденный порок сердца — тетрада Фалло. Она перенесла уже четыре операции на открытом сердце, но нужна еще одна — эндоваскулярная имплантация трикуспидального клапана системой Melody. Рады сообщить: вся необходимая сумма (4 303 568 руб.) собрана. Родители Ани благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Нетребчук

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Анна Нетребчук

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 3 ноября 12 045 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Иртыш», «Ингушетия», «Ивтелерадио», «Хакасия», «Тыва», а также 152 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 20 детям на 28 370 779 руб.