Из свежей почты

Алина Арапиева, 7 лет, детский церебральный паралич, задержка развития, требуется лечение. 152 444 руб.

Внимание! Цена лечения 239 444 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ингушетия» соберут 17 тыс. руб.

В полгода у дочки резко повысился тонус мышц, она перестала улыбаться, не реагировала на игрушки и много плакала. Ей диагностировали ДЦП и тугоухость. Несколько курсов лечения и реабилитации дали результаты: Алина смогла сидеть с поддержкой, понимает речь. Но не ползает, только перекатывается, правая рука не действует, мышцы сильно скованны. Дочку готовы принять в московском Институте медтехнологий (ИМТ), где успешно лечат детей с ДЦП. Помогите оплатить это лечение! Хава Точиева, Ингушетия

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девочке требуется госпитализация. Нужно нормализовать тонус мышц, увеличить объем движений, активизировать развитие речи, координации движений и равновесия, выработать навыки ходьбы».

Ксюша Дружинина, 9 лет, врожденная расщелина губы и альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 144 360 руб.

Внимание! Цена лечения 405 360 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 90 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 21 тыс. руб.

Ксюша родилась с расщелиной верхней губы и альвеолярного отростка. В пять месяцев перенесла операцию: ей зашили расщелину губы, устранили деформацию носа. Кормили Ксюшу из специальной бутылочки, но пища все равно забивала нос. Зубы росли неправильно. С трех лет дочке начали проводить ортодонтическое лечение, а год назад сделали вторую операцию — костную пластику альвеолярного отростка. Сейчас Ксюше требуется очередной этап лечения. Наши средства исчерпаны. Прошу, помогите! Наталья Дружинина, Ивановская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Комплексное ортодонтическо-хирургическое лечение необходимо продолжать. Главная цель — выравнивание зубов и нормализация прикуса».

Ярослав Рюмин, 2 месяца, врожденная двусторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 131 640 руб.

Внимание! Цена лечения 157 640 руб. Телезрители ГТРК «Хакасия» соберут 26 тыс. руб.

Сын родился с искривленными ножками, обе стопы были подвернуты. Мы узнали о лечении косолапости по методу Понсети, щадящему и эффективному. Начать его надо как можно быстрее, пока связки и сухожилия эластичные и легче поддаются воздействию. Нам рекомендовали обратиться к ортопеду Глебу Андрианову, который успешно лечит косолапость, и он взялся нам помочь. Но лечение стоит больших денег, нам такую сумму не собрать. Просим вашей помощи! Маргарита Рюмина, Хакасия

Травматолог-ортопед клиники «Новая ортопедия» Глеб Андрианов (Минусинск, Красноярский край): «Мы планируем лечить ребенка по методу Понсети, чередуя этапные гипсования со щадящей хирургией. Это позволит устранить косолапость».

Алдар Лопсан, 1 год, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 151 236 руб.

Внимание! Цена лечения 547 236 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 370 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тыва» соберут 26 тыс. руб.

У Алдара сразу после рождения обнаружили восемь сломанных ребер и перелом затылочной кости черепа. Заподозрили генетическое заболевание — несовершенный остеогенез, при котором кости патологически хрупкие и ломкие. Сын был очень слаб и почти не двигался. Из интернета я узнала о московской клинике Глобал Медикал Систем, Алдар прошел там три курса лечения, оплатить его помог Русфонд. Спасибо всем огромное! Сын окреп, подрос, начал прибавлять в весе и развиваться, научился держать голову, сидеть, пытается ползать. Лечение необходимо продолжать, но оплатить его мы не в силах. Туяра Лопсан, Республика Тыва

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) Татьяна Хасянова (Москва): «Алдару требуется медикаментозное лечение и реабилитация. Это позволит снизить количество переломов, мальчик будет свободнее двигаться и активно развиваться».

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