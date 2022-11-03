0,07 процента составила недельная инфляция в РФ в последнюю неделю октября, сообщил Росстат: показатель снизился с 0,08% на предыдущей неделе. Годовые темпы роста цен также замедлились — до 12,69%, констатирует Минэкономики. Основным драйвером роста цен выступает ускоряющееся сезонное удорожание плодов и овощей (на 1,68% за неделю), что ускорило продовольственную инфляцию до 0,17% за неделю, динамика непродовольственных цен — околонулевая (рост на 0,01%), незначительно дешевели стройматериалы и бытовые приборы, дорожали одежда и обувь. В сервисном секторе росли цены на авиабилеты (на 1,17% за неделю) при одновременном снижении цен на услуги гостиниц (на 0,3%).