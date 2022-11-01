Банкир сдался в кредит

Как стало известно “Ъ”, из-под стражи освобожден один из бенефициаров ПАО «Банк "Премьер Кредит"» Илья Раевский, обвиняемый в особо крупной растрате. Во время следствия он находился в СИЗО, а на процесс по уголовному делу будет ездить из элитного коттеджного поселка в Подмосковье. Ранее банкир под именем Богдана Погоржевского отсидел шестилетний срок за участие в заказном убийстве в 2006 году первого заместителя председателя правления ЦБ Андрея Козлова. Сейчас он также полностью признал свою вину и помог СКР раскрыть преступление.

Согласно постановлению апелляционной инстанции Мосгорсуда, Илья Раевский, находившийся под стражей 39 месяцев — с 2019 года, был освобожден из СИЗО. В качестве новой меры пресечения ему было избрано нахождение под домашним арестом в СНТ «Горки-2». Это элитный охраняемый коттеджный поселок в 17 км от МКАД, относящийся к городскому округу Одинцово, в котором дома в среднем продают за 50–60 млн руб.

В период нахождения под домашним арестом Мосгорсуд запретил обвиняемому Раевскому общаться с другими фигурантами расследования и их представителями; использовать почту, средства связи и интернет, за исключением случаев вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб и оформления электронных пропусков в СНТ.

Контролировать соблюдение условий домашнего ареста сотрудники ФСИН будут с помощью электронного браслета, надетого на обвиняемого, а также видеокамер, установленных на доме и выездах из СНТ.

Остальным фигурантам, в том числе бывшим первому вице-президенту и. о. председателя правления банка Александру Юрковскому и зампреду правления «Премьер Кредита» Марине Косцовой, Мосгорсуд сохранил меру пресечения в виде нахождения в СИЗО.

По данным “Ъ”, послабления в режиме Илье Раевскому были сделаны по ходатайствам его защитников, отмечавших, что все следственные действия по делу давно выполнены, сам финансист полностью признал вину в растрате, дал показания на сообщников и возместил часть нанесенного ущерба. Его дело надо было бы выделить из общего производства, однако досудебное соглашение с господином Раевским Генпрокуратура заключать не стала.

Ранее уголовное дело по похожим обстоятельствам возвращал в Генпрокуратуру Замоскворецкий райсуд. Тогда его фигурантов оставили под стражей, а судебное разбирательство перенесли в Лефортовский суд.

Уголовное дело, по которому проходят финансисты, Лефортовский райсуд Москвы в конце августа этого года вернул генеральному прокурору Игорю Краснову для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Поводом для этого, в частности, послужило отсутствие в обвинительном заключении по делу данных о том, кому принадлежат похищенные в банке средства; сам способ растраты или присвоения подробно не расписан, так же как и служебные полномочия господина Раевского.

Обжалуя возврат дела, прокуроры указали, что Лефортовский суд просто в нем не разобрался. Например, способы хищения подробно расписаны в материалах, а конкретизировать обязанности Ильи Раевского не имеет смысла хотя бы потому, что, как один из владельцев кредитного учреждения, он их просто не имел.

Суд с Генпрокуратурой согласился. Решение о возврате дела было признано апелляцией не отвечающим требованиям закона. В результате Лефортовскому суду поручено повторно рассмотреть дело, но уже в ином составе. Новое разбирательство пока не назначено.

Лицензия у банка «Премьер Кредит» была отозвана еще в 2017 году. По данным ЦБ, в ходе проверки им были выявлены сделки, направленные на вывод активов, которые осуществлялись «путем выдачи кредитов заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность и не ведущим реальной хозяйственной деятельности». Следствие ранее сообщало, что таких сомнительных займов было оформлено на сумму более 1,4 млрд руб. Главным фигурантом дела до признания вины считался Илья Раевский. Следствие полагало, что именно он находил фиктивных заемщиков, а также руководил действиями исполнителей растраты и контролировал их. Теперь его место, судя по всему, заняли господа Юрковский и Косцова.

И хотя в последних материалах говорилось, что Илья Раевский не судим, ранее он являлся фигурантом громкого уголовного дела, отсидев шестилетний срок за соучастие в заказном убийстве в 2006 году первого заместителя председателя правления ЦБ Андрея Козлова. Обвиняемый, носивший тогда имя и фамилию Богдан Погоржевский, являлся одним из посредников между заказчиком — председателем правления ВИП-банка Алексеем Френкелем — и исполнителями убийства господина Козлова. Поскольку обвиняемый Погоржевский активно сотрудничал со следствием и был признан присяжными достойным снисхождения, за громкое преступление ему назначили минимальный шестилетний срок, в то время как господин Френкель получил 19 лет, а стрелки — пожизненное заключение и 24 года.

Николай Сергеев