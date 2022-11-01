75,1 триллиона рублей составил объем денежной массы (национальный агрегат М2) в начале октября 2022 года, сообщил Банк России. За месяц показатель увеличился на 1,7 трлн руб., или 2,4%, а в январе—сентябре 2022 года — на 13,3%. В годовом выражении темпы роста денежной массы к 1 октября увеличились до 23,9% с 22,6% на 1 сентября. Основная причина такого роста — наличные и переводные депозиты, которые вернулись к росту впервые с февраля 2022 года. Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в сентябре вырос на 693,2 млрд руб. (на 5,1%), до 14,2 трлн руб. Доля наличных денег в национальном М2 на 1 октября выросла до 18,9% с 18,4% на 1 сентября 2022 года.