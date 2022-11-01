Сегодня исполняется 52 года президенту Всероссийской федерации волейбола Станиславу Шевченко

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Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Станислав Шевченко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент — председатель правления банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин:

— Уважаемый Станислав Владимирович! Целеустремленность, молниеносная реакция, умение и привычка побеждать в командной игре — качества, которыми Вы обладаете в полной мере и которые сейчас актуальны как никогда. Вы посвящаете свою жизнь спорту, и мы гордимся достижениями наших волейболистов под Вашим руководством. Желаю Вам движения вперед, крепкого здоровья, позитива и новых побед! Ваша подача!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»