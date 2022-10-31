Треть интриги

Перед заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов, матчи которого состоятся во вторник и среду, известно подавляющее большинство — 12 — участников play-off. Вакантными остаются лишь четыре путевки в 1/8 финала, а борьбу за них поведут восемь клубов. Причем половина представляет один квартет — группу D.
Для выхода в 1/8 финала «Марселю» (слева — Эрик Байи) нужно побеждать, «Тоттенхем» (справа — Сон Хын Мин) устроит ничья
Фото: Adrian DENNIS / AFP
Группа A
В этой группе, по сути, уже распределены все места. «Наполи» может уступить верхнюю строчку также гарантировавшему себе выступление в 1/8 финала «Ливерпулю», только если проиграет ему с разницей не меньше чем четыре гола, а «Аяксу», чтобы отдать третью — вместе с путевкой в play-off Лиги Европы — «Глазго Рейнджерс», нужно уступить еще как минимум на гол крупнее. Интрига тут сводится к тому, смогут ли неаполитанцы завершить групповой турнир без потерь. Таких безупречных кампаний в истории Лиги чемпионов было десять, и провели их восемь клубов, включая «Спартак» осенью 1995 года.
Группа B
«Брюгге» и «Порту» уже в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Атлетико» и «Байер» будут вести заочную борьбу за возможность сыграть в play-off Лиги Европы. Немецкому клубу нужно, чтобы испанский потерял очки в матче с «Порту». В случае поражения «Атлетико» «Байеру» хватит и ничьей во встрече с «Брюгге».
Группа C
В этом квартете все команды перед заключительным туром расставлены по итоговым местам даже не фактически, как в группе A, а де-юре. «Бавария» вышла в play-off с первого места, «Интер» — со второго, «Барселона» отправилась в Лигу Европы, а «Виктория» лишилась еврокубков. Для мюнхенцев в их матче с «Интером» между тем на кону стоит рекорд турнира. Как и «Наполи», они могут пройти групповой этап с шестью победами в шести встречах. Если это случится, «Бавария» будет первым в истории Лиги чемпионов клубом, которому такой триумфальный марш удался аж трижды.
Группа D
Эта группа выглядит какой-то абсолютной аномалией на фоне остальных. Она вся сплошная интрига. Лидер «Тоттенхем» опережает аутсайдера «Марсель» на два очка, а между ними с равным количеством баллов расположились «Спортинг» и «Айнтрахт». В раскладах черт ногу сломит. «Тоттенхем», который встречается на выезде с «Марселем», ниже третьего места опуститься уже не может, а для выхода в play-off именно Лиги чемпионов ему точно хватит и ничьей. Французскому клубу ее для этого точно не хватит (максимум — для play-off Лиги Европы), но любая победа выведет его в 1/8 финала. Положение «Спортинга» в каком-то смысле, как ни странно, даже более привилегированное, что ли, нежели у «Тоттенхема». Ему тоже в любом случае будет достаточно сыграть вничью, но его матч с «Айнтрахтом» состоится в Португалии. При таком сценарии «Спортинг» обойдет лондонцев (если они уступят «Марселю») и франкфуртцев благодаря лучшим показателям в очных встречах. «Айнтрахт», как и «Марсель», устраивает исключительно победа.
Группа E
«Челси» уже никто не лишит первого места, а судьба второго решится в итальянском сражении «Милана» и «Зальцбурга», в котором ничья миланцев равнозначна успеху. Австрийский клуб, проиграв, может распрощаться с еврокубками: победа над «Челси» подарит загребскому «Динамо» весну в Лиге Европы.
Группа F
В этом квартете ситуация похожая. «Реал» уже в play-off Лиги чемпионов, а другая путевка стоит на кону в матче «Шахтера» с «Лейпцигом». У немецкого клуба фора в три очка, но украинскому клубу, разгромившему конкурента в стартовом туре со счетом 4:1, хватит какой угодно победы.
Группа G
Здесь все кристально ясно, как в группе C. Сложившуюся иерархию («Манчестер Сити» — первый, «Боруссия» — вторая, «Севилья» — третья, «Копенгаген» — четвертый) ничто уже не нарушит.
Группа H
«Ювентус» не так уж далек от совсем уж позорного еврокубкового провала. Два лидера группы — ПСЖ и «Бенфика» — для него вне зоны досягаемости. А очков у туринцев, которые играют дома с парижанами, столько же, сколько у «Маккаби» из Хайфы, принимающего лиссабонцев. И опережает «Ювентус» соперника в борьбе за третью позицию даже не по результатам личных встреч, а по разнице голов. Правда, разрыв существенный: у падающего итальянского гиганта она на шесть мячей лучше. Но, как ни крути, даже ничья во встрече с ПСЖ чревата для «Ювентуса» катастрофическими последствиями. В конце концов, не будет ничего удивительного, если «Маккаби» справится с не слишком мотивированной «Бенфикой».
Положение команд перед заключительным, шестым туром
Группа A
В Н П М О
1. «Наполи» 5 0 0 20:4 15
2. «Ливерпуль» 4 0 1 15:6 12
3. «Аякс» 1 0 4 8:15 3
4. «Рейнджерс» 0 0 5 1:19 0
01.11: «Рейнджерс» (Шотландия)—«Аякс» (Нидерланды), «Ливерпуль» (Англия)—«Наполи» (Италия).
Группа B
В Н П М О
1. «Брюгге» 3 1 1 7:4 10
2. «Порту» 3 0 2 10:6 9
3. «Атлетико» 1 2 2 4:7 5
4. «Байер» 1 1 3 4:8 4
01.11. «Байер» (Германия)—«Брюгге» (Бельгия), «Порту» (Португалия)—«Атлетико» (Испания).
Группа C
В Н П М О
1. «Бавария» 5 0 0 16:2 15
2. «Интер» 3 1 1 10:5 10
3. «Барселона» 1 1 3 8:10 4
4. «Виктория» 0 0 5 3:20 0
01.11: «Бавария» (Германия)—«Интер» (Италия), «Виктория» (Чехия, Пльзень)—«Барселона» (Испания).
Группа D
В Н П М О
1. «Тоттенхем» 2 2 1 6:5 8
2. «Спортинг» 2 1 2 7:7 7
3. «Айнтрахт» 2 1 2 5:7 7
4. «Марсель» 2 0 3 7:6 6
01.11: «Марсель» (Франция)—«Тоттенхем» (Англия), «Спортинг» (Португалия)—«Айнтрахт» (Германия).
Группа E
В Н П М О
1. «Челси» 3 1 1 8:3 10
2. «Милан» 2 1 2 8:7 7
3. «Зальцбург» 1 3 1 5:5 6
4. «Динамо» 1 1 3 3:9 4
02.11: «Милан» (Италия)—«Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Челси» (Англия)—«Динамо» (Хорватия).
Группа F
В Н П М О
1. «Реал» 3 1 1 10:5 10
2. «Лейпциг» 3 0 2 9:9 9
3. «Шахтер» 1 3 1 8:6 6
4. «Селтик» 0 2 3 3:10 2
02.11. «Реал» (Испания)—«Селтик» (Шотландия), «Шахтер» (Украина)—«Лейпциг» (Германия).
Группа G
В Н П М О
1. «Манчестер Сити» 3 2 0 11:1 11
2. «Боруссия» 2 2 1 9:4 8
3. «Севилья» 1 2 2 5:9 5
4. «Копенгаген» 0 2 3 0:11 2
02.11: «Манчестер Сити» (Англия)—«Севилья» (Испания), «Копенгаген» (Дания)—«Боруссия» (Германия, Дортмунд).
Группа H
В Н П М О
1. ПСЖ 3 2 0 14:6 11
2. «Бенфика» 3 2 0 10:6 11
3. «Ювентус» 1 0 4 8:11 3
4. «Маккаби» 1 0 4 6:15 3
02.11. «Ювентус» (Италия)—ПСЖ (Франция), «Маккаби» (Израиль, Хайфа)—«Бенфика» (Португалия).
Выделенные команды вышли в 1/8 финала.