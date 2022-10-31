Треть интриги

Перед заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов, матчи которого состоятся во вторник и среду, известно подавляющее большинство — 12 — участников play-off. Вакантными остаются лишь четыре путевки в 1/8 финала, а борьбу за них поведут восемь клубов. Причем половина представляет один квартет — группу D.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для выхода в 1/8 финала «Марселю» (слева — Эрик Байи) нужно побеждать, «Тоттенхем» (справа — Сон Хын Мин) устроит ничья

Фото: Adrian DENNIS / AFP Для выхода в 1/8 финала «Марселю» (слева — Эрик Байи) нужно побеждать, «Тоттенхем» (справа — Сон Хын Мин) устроит ничья

Фото: Adrian DENNIS / AFP

Группа A

В этой группе, по сути, уже распределены все места. «Наполи» может уступить верхнюю строчку также гарантировавшему себе выступление в 1/8 финала «Ливерпулю», только если проиграет ему с разницей не меньше чем четыре гола, а «Аяксу», чтобы отдать третью — вместе с путевкой в play-off Лиги Европы — «Глазго Рейнджерс», нужно уступить еще как минимум на гол крупнее. Интрига тут сводится к тому, смогут ли неаполитанцы завершить групповой турнир без потерь. Таких безупречных кампаний в истории Лиги чемпионов было десять, и провели их восемь клубов, включая «Спартак» осенью 1995 года.

Группа B

«Брюгге» и «Порту» уже в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Атлетико» и «Байер» будут вести заочную борьбу за возможность сыграть в play-off Лиги Европы. Немецкому клубу нужно, чтобы испанский потерял очки в матче с «Порту». В случае поражения «Атлетико» «Байеру» хватит и ничьей во встрече с «Брюгге».

Группа C

В этом квартете все команды перед заключительным туром расставлены по итоговым местам даже не фактически, как в группе A, а де-юре. «Бавария» вышла в play-off с первого места, «Интер» — со второго, «Барселона» отправилась в Лигу Европы, а «Виктория» лишилась еврокубков. Для мюнхенцев в их матче с «Интером» между тем на кону стоит рекорд турнира. Как и «Наполи», они могут пройти групповой этап с шестью победами в шести встречах. Если это случится, «Бавария» будет первым в истории Лиги чемпионов клубом, которому такой триумфальный марш удался аж трижды.

Группа D

Эта группа выглядит какой-то абсолютной аномалией на фоне остальных. Она вся сплошная интрига. Лидер «Тоттенхем» опережает аутсайдера «Марсель» на два очка, а между ними с равным количеством баллов расположились «Спортинг» и «Айнтрахт». В раскладах черт ногу сломит. «Тоттенхем», который встречается на выезде с «Марселем», ниже третьего места опуститься уже не может, а для выхода в play-off именно Лиги чемпионов ему точно хватит и ничьей. Французскому клубу ее для этого точно не хватит (максимум — для play-off Лиги Европы), но любая победа выведет его в 1/8 финала. Положение «Спортинга» в каком-то смысле, как ни странно, даже более привилегированное, что ли, нежели у «Тоттенхема». Ему тоже в любом случае будет достаточно сыграть вничью, но его матч с «Айнтрахтом» состоится в Португалии. При таком сценарии «Спортинг» обойдет лондонцев (если они уступят «Марселю») и франкфуртцев благодаря лучшим показателям в очных встречах. «Айнтрахт», как и «Марсель», устраивает исключительно победа.

Группа E

«Челси» уже никто не лишит первого места, а судьба второго решится в итальянском сражении «Милана» и «Зальцбурга», в котором ничья миланцев равнозначна успеху. Австрийский клуб, проиграв, может распрощаться с еврокубками: победа над «Челси» подарит загребскому «Динамо» весну в Лиге Европы.

Группа F

В этом квартете ситуация похожая. «Реал» уже в play-off Лиги чемпионов, а другая путевка стоит на кону в матче «Шахтера» с «Лейпцигом». У немецкого клуба фора в три очка, но украинскому клубу, разгромившему конкурента в стартовом туре со счетом 4:1, хватит какой угодно победы.

Группа G

Здесь все кристально ясно, как в группе C. Сложившуюся иерархию («Манчестер Сити» — первый, «Боруссия» — вторая, «Севилья» — третья, «Копенгаген» — четвертый) ничто уже не нарушит.

Группа H

«Ювентус» не так уж далек от совсем уж позорного еврокубкового провала. Два лидера группы — ПСЖ и «Бенфика» — для него вне зоны досягаемости. А очков у туринцев, которые играют дома с парижанами, столько же, сколько у «Маккаби» из Хайфы, принимающего лиссабонцев. И опережает «Ювентус» соперника в борьбе за третью позицию даже не по результатам личных встреч, а по разнице голов. Правда, разрыв существенный: у падающего итальянского гиганта она на шесть мячей лучше. Но, как ни крути, даже ничья во встрече с ПСЖ чревата для «Ювентуса» катастрофическими последствиями. В конце концов, не будет ничего удивительного, если «Маккаби» справится с не слишком мотивированной «Бенфикой».

Алексей Доспехов