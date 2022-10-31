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Коммерсантъ FM
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Холодная осень двадцать второго

Евгения Милова о светской жизни

На прошлой неделе журнал Marie Claire отмечал свое 25-летие в России вечеринкой в Noor баре с дресс-кодом Studio 54. Это, конечно, чудо, что журнал, не меняя имени, добрался в октябре 2022-го в России до полуюбилея. Можно только восхититься менеджерскими и человеческими качествами владельца Shkulev Media Holding Виктора Шкулева, который смог сохранить в портфеле активов глянцевые журналы, да еще и продолжает выпускать их печатные версии. На вечеринке господин Шкулев предпочел уйти подальше от гостей. Как таковой VIP-зоны, конечно, не было, но он сумел найти свободное пространство в одном из малых залов. Оттуда не убрали длинный, человек на 35 стол — и вот он-то и выступил психологическим барьером для случайных гостей, которые не знакомы с господином Шкулевым лично. Огибали этот стол с поздравлениями и пожеланиями только реально нечужие люди: зять Андрей Малахов ну или художник Павел Пепперштейн с барышней.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Словом, вечеринка не была ни подозрительно богатой (в ванне со льдом ждали своего часа бутылки базового «Абрау-Дюрсо»), ни даже слишком разнузданной. Кроме того, уже даже признанная иноагентом «Медуза» выписала недавно индульгенцию всем на необходимый минимум празднований. И все-таки было тут что-то не то: то ли слишком широкий и неоднородный список гостей, то ли заявленная стилистика. С одной стороны, дресс-код Studio 54 входит в шорт-лист самых популярных вечериночных стилей (чаще бывают только «Америка времен сухого закона» и «Стиляги»). С другой — давайте вспомним, в каких условиях работал этот ярчайший ночной клуб в 1977 году: сексуальная революция успешно реализована, рок-н-ролл жив, война во Вьетнаме закончилась, Пабло Эскобар трудился не покладая рук, и Джаггер такой молодой, и СПИД еще впереди. В общем, были поводы кутить. Но поздней московской осенью 2022-го ничего такого нет.

В тот же день, даже накануне ночью, были задержаны и арестованы два моих друга. Оба играют далеко не последние партии именно в светских процессах: всеобщие знакомцы и любимцы. Конечно, предположить, что не сломленная ни пандемией, ни СВО светская жизнь вдруг замрет из-за этих арестов, было бы наивно. Скорее, замерла я. Поэтому всем прочим светским событиям недели — а были и презентация парфюма в Историческом музее, и открытие новой галереи на Бауманке — предпочла что-то интонационно иное.

Например, в двадцатый раз вручалась премия «Топ-1000 российских менеджеров» от Ассоциации менеджеров. Мы с Александром Гафиным помним ее еще под именем «Аристос». Собственно, появление господина Гафина в «Геликон-опере» на этом событии даже более удивительно, чем непоявление его постоянных ведущих: Марианну Максимовскую и Юрия Кобаладзе сменили Олеся Гарипова и Александр Цыпкин. В остальном полная стабильность: ассоциацию как основал, так и возглавляет Дмитрий Зеленин. «За эти 20 лет около 150 профессионалов поднимались на сцену за наградами»,— рассказывал он, пока собирались гости. В этот раз были вручены награды в 17 номинациях, причем настрой награждавших и получавших был таким, что пандемию они вспоминали с самыми ностальгическими эмоциями. Разве что председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, вручавший одну из наград, пошутил, что брать вечером в руки конверт ему очень приятно. Тут даже находчивый обычно господин Цыпкин так глубоко вздохнул, что не успел сформулировать ответную шутку.

Стабильности Ассоциации менеджеров мне все же не хватило, так что я обратилась к вечной ценности — детскому смеху и веселью. В рамках театрального фестиваля «Территория Kids» его худрук и драйвер Юлия Пересильд читала «Пеппи Длинныйчулок» в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Дети по-настоящему звонко смеялись, слушая про приключения Пеппи, а родители, среди которых были Дарья и Антон Златопольские, Александра Лекомцева и Алексей Карахан, Ида Кехман, Юлия Прудько и другие, под управлением госпожи Пересильд нестройно скандировали: «Я пилюльку проглочу, старой стать я не хочу!». И это точно было не о внешних признаках.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

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Светская хроника

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Певица, телеведущая Ольга Бузова на праздновании 25-летнего юбилея журнала Marie Claire в Noor bar

Певица, телеведущая Ольга Бузова на праздновании 25-летнего юбилея журнала Marie Claire в Noor bar

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник, литератор, критик, теоретик искусства Павел Пепперштейн на праздновании 25-летнего юбилея журнала Marie Claire в Noor bar

Художник, литератор, критик, теоретик искусства Павел Пепперштейн на праздновании 25-летнего юбилея журнала Marie Claire в Noor bar

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Asti (Анна Асти) (в центре) на праздновании юбилея журнала Marie Claire

Певица Asti (Анна Асти) (в центре) на праздновании юбилея журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Икусcтвовед, основатель школы Masters Полина Бондарева на церемонии открытия московского филиала образовательного проекта об искусстве Masters

Икусcтвовед, основатель школы Masters Полина Бондарева на церемонии открытия московского филиала образовательного проекта об искусстве Masters

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Александра Власова (справа) на праздновании юбилея журнала Marie Claire

Актриса Александра Власова (справа) на праздновании юбилея журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Александрова с дочерью перед началом моноспектакля актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок» по мотивам сказки Астрид Линдгрен

Актриса Анна Александрова с дочерью перед началом моноспектакля актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок» по мотивам сказки Астрид Линдгрен

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Дмитрий Хрусталев на праздновании юбилея журнала Marie Claire

Телеведущий Дмитрий Хрусталев на праздновании юбилея журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Ирина Безрукова на праздновании 25-летия журнала Marie Claire

Актриса Ирина Безрукова на праздновании 25-летия журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев (справа) и главный редактор российского журнала Marie Claire и сайта MarieClaire.ru Анна Бурашова (вторая слева) на праздновании 25-летия издания в Noor bar

Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев (справа) и главный редактор российского журнала Marie Claire и сайта MarieClaire.ru Анна Бурашова (вторая слева) на праздновании 25-летия издания в Noor bar

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица, телеведущая Ольга Бузова (справа) и теннисистка Светлана Кузнецова на праздновании 25-летия журнала Marie Claire

Певица, телеведущая Ольга Бузова (справа) и теннисистка Светлана Кузнецова на праздновании 25-летия журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Писатель Александр Цыпкин на праздновании 25-летия журнала Marie Claire

Писатель Александр Цыпкин на праздновании 25-летия журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Первый заместитель председателя ФГУП «ВГТРК», генеральный директор телекомпании «Россия» Антон Златопольский (слева) и телеведущая Дарья Златопольская с сыном Львом перед началом моноспектакля актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Первый заместитель председателя ФГУП «ВГТРК», генеральный директор телекомпании «Россия» Антон Златопольский (слева) и телеведущая Дарья Златопольская с сыном Львом перед началом моноспектакля актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Предприниматель Алексей Карахан (слева) перед началом спектакля актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Предприниматель Алексей Карахан (слева) перед началом спектакля актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Зара перед началом моноспектакля актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Певица Зара перед началом моноспектакля актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Ляйсан Утяшева (справа) и модель, блогер, телеведущая Мария Миногарова (в центре) на праздновании 25-летнего юбилея журнала Marie Claire

Телеведущая Ляйсан Утяшева (справа) и модель, блогер, телеведущая Мария Миногарова (в центре) на праздновании 25-летнего юбилея журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Участница группы Cosmos Girls Ева Лепс (слева) и актриса Мария Лобанова (вторая справа) на праздновании 25-летнего юбилея журнала Marie Claire

Участница группы Cosmos Girls Ева Лепс (слева) и актриса Мария Лобанова (вторая справа) на праздновании 25-летнего юбилея журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина (слева) и ее супруг Дмитрий Спиридонов на праздновании 25-летия журнала Marie Claire

Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина (слева) и ее супруг Дмитрий Спиридонов на праздновании 25-летия журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев (второй слева), художник, литератор, критик, теоретик искусства Павел Пепперштейн (в центре) и телеведущий Андрей Малахов на юбилее журнала Marie Claire

Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев (второй слева), художник, литератор, критик, теоретик искусства Павел Пепперштейн (в центре) и телеведущий Андрей Малахов на юбилее журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шоумен Тимур Родригез (в центре) перед началом моноспектакля Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Шоумен Тимур Родригез (в центре) перед началом моноспектакля Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основательница и совладелица пиар-агентства June&amp;July Юлия Прудько с детьми перед началом моноспектакля Юлии Пересильд

Основательница и совладелица пиар-агентства June&July Юлия Прудько с детьми перед началом моноспектакля Юлии Пересильд

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров (в центре) и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников (справа) на XX церемонии вручения премии «Топ 1000 российских менеджеров» в «Геликон–Опере»

Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров (в центре) и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников (справа) на XX церемонии вручения премии «Топ 1000 российских менеджеров» в «Геликон–Опере»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон и заместитель генерального директора по управлению персоналом компании «Русал» Наталья Альбрехт на церемонии вручения премии «Топ 1000 российских менеджеров»

Генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон и заместитель генерального директора по управлению персоналом компании «Русал» Наталья Альбрехт на церемонии вручения премии «Топ 1000 российских менеджеров»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по устойчивому развитию компании «Русал» Ирина Бахтина и председатель правления ВЦИОМ Константин Абрамов на церемонии вручения премии «Топ 1000 российских менеджеров»

Директор по устойчивому развитию компании «Русал» Ирина Бахтина и председатель правления ВЦИОМ Константин Абрамов на церемонии вручения премии «Топ 1000 российских менеджеров»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, главный управляющий директор «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на церемонии вручения премии «Топ 1000 российских менеджеров»

Слева направо: генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, главный управляющий директор «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на церемонии вручения премии «Топ 1000 российских менеджеров»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор фестивалей «Территория» и «Территория.Kids» Екатерина Якимова (слева) перед началом моноспектакля актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Директор фестивалей «Территория» и «Территория.Kids» Екатерина Якимова (слева) перед началом моноспектакля актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос и его супруга Ольга на юбилее журнала Marie Claire

Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос и его супруга Ольга на юбилее журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Супруга бизнесмена Владимира Кехмана Ида Кехман (Лоло) с дочерьми перед моноспектаклем актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Супруга бизнесмена Владимира Кехмана Ида Кехман (Лоло) с дочерьми перед моноспектаклем актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Певица, телеведущая Ольга Бузова на праздновании 25-летнего юбилея журнала Marie Claire в Noor bar

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник, литератор, критик, теоретик искусства Павел Пепперштейн на праздновании 25-летнего юбилея журнала Marie Claire в Noor bar

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Asti (Анна Асти) (в центре) на праздновании юбилея журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Икусcтвовед, основатель школы Masters Полина Бондарева на церемонии открытия московского филиала образовательного проекта об искусстве Masters

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Александра Власова (справа) на праздновании юбилея журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Александрова с дочерью перед началом моноспектакля актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок» по мотивам сказки Астрид Линдгрен

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Дмитрий Хрусталев на праздновании юбилея журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Ирина Безрукова на праздновании 25-летия журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев (справа) и главный редактор российского журнала Marie Claire и сайта MarieClaire.ru Анна Бурашова (вторая слева) на праздновании 25-летия издания в Noor bar

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица, телеведущая Ольга Бузова (справа) и теннисистка Светлана Кузнецова на праздновании 25-летия журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Писатель Александр Цыпкин на праздновании 25-летия журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Первый заместитель председателя ФГУП «ВГТРК», генеральный директор телекомпании «Россия» Антон Златопольский (слева) и телеведущая Дарья Златопольская с сыном Львом перед началом моноспектакля актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Предприниматель Алексей Карахан (слева) перед началом спектакля актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Зара перед началом моноспектакля актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Ляйсан Утяшева (справа) и модель, блогер, телеведущая Мария Миногарова (в центре) на праздновании 25-летнего юбилея журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Участница группы Cosmos Girls Ева Лепс (слева) и актриса Мария Лобанова (вторая справа) на праздновании 25-летнего юбилея журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина (слева) и ее супруг Дмитрий Спиридонов на праздновании 25-летия журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев (второй слева), художник, литератор, критик, теоретик искусства Павел Пепперштейн (в центре) и телеведущий Андрей Малахов на юбилее журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шоумен Тимур Родригез (в центре) перед началом моноспектакля Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основательница и совладелица пиар-агентства June&July Юлия Прудько с детьми перед началом моноспектакля Юлии Пересильд

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров (в центре) и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников (справа) на XX церемонии вручения премии «Топ 1000 российских менеджеров» в «Геликон–Опере»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон и заместитель генерального директора по управлению персоналом компании «Русал» Наталья Альбрехт на церемонии вручения премии «Топ 1000 российских менеджеров»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по устойчивому развитию компании «Русал» Ирина Бахтина и председатель правления ВЦИОМ Константин Абрамов на церемонии вручения премии «Топ 1000 российских менеджеров»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, главный управляющий директор «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на церемонии вручения премии «Топ 1000 российских менеджеров»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор фестивалей «Территория» и «Территория.Kids» Екатерина Якимова (слева) перед началом моноспектакля актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос и его супруга Ольга на юбилее журнала Marie Claire

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Супруга бизнесмена Владимира Кехмана Ида Кехман (Лоло) с дочерьми перед моноспектаклем актрисы Юлии Пересильд «Пеппи Длинный чулок»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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