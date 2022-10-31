Рука в помощь

Первый круг чемпионата России завершил матч, в котором «Зенит» победил — 1:0 — на выезде «Краснодар», заработав все решивший пенальти на последних минутах. Петербуржцы сохранили отрыв в семь очков от ближайшего преследователя. Им остался «Спартак», с таким же счетом одолевший «Торпедо».

Последний матч первого круга чемпионата России можно было считать даже чем-то наподобие настоящей футбольной аномалии. В том смысле, что «Зенит» в нем играл в такой футбол, который в его исполнении никто не видел уже примерно год — с прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, от которого отечественные клубы еще никто не думал отцеплять. Это в нем, встречаясь, скажем, с «Челси» и «Ювентусом», петербуржцы могли позволить себе изображать осторожную, почти что робкую команду, предпочитающую прежде всего правильно расставиться на своей половине, прикрыть все самые опасные участки, всех самых опасных персонажей в рядах противника, а уж потом думать о том, как его уколоть. В матчах внутренних у «Зенита» всегда в приоритете мысли о собственном, а не чужом давлении.

Но факт, что против «Краснодара» он долго играл так, будто бы снова бился с элитой футбола. И на оборону работали все, включая главных творцов атакующих шедевров — Малкома, Клаудинью.

Другое дело, что «Краснодар» предоставленной ему вдруг территорией, временем для владения мячом пользовался так себе. Впервые в створ зенитовских ворот хозяева попали — и то без особой надежды пробить голкипера Михаила Кержакова, когда с начала матча прошло ровно полчаса. А вскоре после этого попадания Кристиана Рамиреса краснодарцы напоролись на грозящую бедой контратаку, развернутую перехватом Вендела и его же ударом, который вытащил Матвей Сафонов.

Более или менее недурной шанс отличиться хозяевам выпал лишь перед перерывом, когда нечастый гость зенитовской основы Нуралы Алып, подменявший в центре обороны травмированного Деяна Ловрена, свалил перед линией штрафной Джона Кордобу. Эдуард Сперцян стандарт исполнил неудачно.

После перерыва, однако, пошла игра куда веселее и сочнее. «Краснодар» решил, что с таким «Зенитом» можно наседать понастойчивее и бить почаще, пусть платой за настойчивость будут иногда возникающие свободные зоны в тылах. Петербуржцы пару раз чуть было ими не воспользовались, а Иван Сергеев, проскочив мимо Кайо, даже вышел один на один с Сафоновым, но катнул мяч мимо дальнего угла.

Развязка наступила за несколько минут до финального свистка, когда уже возникло ощущение, что ничья будет вполне справедливым исходом матча. Но с ней не срослось. «Краснодар» пропустил еще один зенитовский выпад. С ударом Далера Кузяева Сафонов справился, однако Рамирес, когда Кузяев подобрал отскок, некстати отставил в сторону руку, куда мяч и угодил. Пенальти был чересчур очевидным. Кузяев сам его и реализовал, а «Зенит» сберег семиочковый отрыв от ближайшего преследователя.

«Чистую» вторую вслед за «Зенитом» позицию в таблице, с тремя очками отрыва от «Ростова» и ЦСКА, сохранил «Спартак», который провел неожиданно непростой матч с аутсайдером «Торпедо». Непростым его, впрочем, сделал не столько внезапно проснувшийся в торпедовцах вкус к классному футболу, сколько спартаковская незадачливость. Хозяева создали с дюжину моментов, каждый из которых можно было записать в категорию «голевые». Однако футболисты «Спартака» то упирались в торпедовского голкипера Александра Довбню, чья игра наводила на мысли о чудесном озарении, помогающем все время выбирать исключительно правильную позицию и чуять опасность за версту, то не попадали во вроде бы наконец гостеприимно распахнувшиеся перед ними ворота.

Но однажды «Торпедо» все-таки не устояло перед азартом «горячего» в нынешнем сезоне Квинси Промеса. Свой 12-й гол в чемпионате лучший его бомбардир забил довольно запоминающимся способом. После паса от Александра Соболева на пути Промеса, словно перед бегущим стипль-чез легкоатлетом, постоянно возникали препятствия: в ноги ему поочередно кидались торпедовские защитники, снова все «прочитавший» Довбня… Тем не менее спартаковский форвард умудрялся, не снижая скорость, выпутываться изо всех ловушек, сохраняя при этом мяч, пока тот не очутился в сетке.

Еще одним примечательным воскресным результатом стал тот, что был зафиксирован во встрече «Сочи» и «Урала». Дело не только в том, что к ничьей — 2:2 — соперники пришли по заковыристому сценарию: обе команды вели в счете, обе упускали преимущество. Еще любопытнее, что эта ничья оборвала победную серию екатеринбуржцев, растянувшуюся на шесть официальных матчей в чемпионате и Кубке страны. Это притом что в сентябре «Урал» выглядел клубом, не сильно отличающимся в плане перспектив от того же «Торпедо», и невозможно было представить, что два потерянных им в гостевом столкновении с серебряным призером предыдущего первенства балла будут событием. Но статуса сильнейшей — наряду с «Зенитом» — команды октября сочинские потери его не лишили. В пяти матчах чемпионата, пришедшихся на этот месяц, «Урал» добыл 13 очков — столько же, сколько петербуржцы.

Алексей Доспехов