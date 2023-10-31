«Идиот, тьфу!»

Его первый серьезный и один из самых значительных персонажей в кино — генерал Серпилин (на фото, 1963 год) в экранизации романа «Живые и мертвые» Константина Симонова. Несмотря на то что Папанов мечтал попробовать себя в драматической роли, изначально он отказывался от участия в фильме, считая, что не соответствует образу командира: «Я не смогу, я же комедийный актер!» Но предпочтение Папанову отдал не только режиссер Александр Столпер, но и сам писатель, выбрав его из 27 претендентов: герой был похож на Папанова, бывшего фронтовика. За эту роль актер получил госпремию РСФСР и главный приз на Первом Всесоюзном кинофестивале

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»