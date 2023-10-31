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Коммерсантъ FM
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«Идиот, тьфу!»

Яркие образы Анатолия Папанова в кино

31 октября 1922 года родился советский актер Анатолий Папанов. Практически вся его творческая жизнь была связана с театром, в кино Папанова стали приглашать уже в зрелом возрасте. И хотя эпизодически актер появлялся на большом экране с конца 40-х, успех пришел к нему только в 1964 году — после роли генерала Серпилина в военной драме «Живые и мертвые». Самые известные амплуа народного артиста СССР — в фотогалерее «Ъ», собранной из эксклюзивных кадров телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

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На съемках сцены рыбалки в «Бриллиантовой руке» (на фото, 1968 год) Анатолию Папанову пришлось долгое время провести в холодной воде из-за ошибки в настройке оборудования. Тогда он и произнес одну из самых знаменитых фраз фильма, которой не было в сценарии: «Идиот, тьфу!» Вероятно, она была сказана оператору, но режиссеру Леониду Гайдаю момент показался настолько атмосферным, что реплику сохранили. Самому Папанову его герой не понравился: после выхода картины он не раз жаловался, что ему стали предлагать исключительно комедийные роли простаков и грубиянов

На съемках сцены рыбалки в «Бриллиантовой руке» (на фото, 1968 год) Анатолию Папанову пришлось долгое время провести в холодной воде из-за ошибки в настройке оборудования. Тогда он и произнес одну из самых знаменитых фраз фильма, которой не было в сценарии: «Идиот, тьфу!» Вероятно, она была сказана оператору, но режиссеру Леониду Гайдаю момент показался настолько атмосферным, что реплику сохранили. Самому Папанову его герой не понравился: после выхода картины он не раз жаловался, что ему стали предлагать исключительно комедийные роли простаков и грубиянов

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Его первый серьезный и один из самых значительных персонажей в кино — генерал Серпилин (на фото, 1963 год) в экранизации романа «Живые и мертвые» Константина Симонова. Несмотря на то что Папанов мечтал попробовать себя в драматической роли, изначально он отказывался от участия в фильме, считая, что не соответствует образу командира: «Я не смогу, я же комедийный актер!» Но предпочтение Папанову отдал не только режиссер Александр Столпер, но и сам писатель, выбрав его из 27 претендентов: герой был похож на Папанова, бывшего фронтовика. За эту роль актер получил госпремию РСФСР и главный приз на Первом Всесоюзном кинофестивале

Его первый серьезный и один из самых значительных персонажей в кино — генерал Серпилин (на фото, 1963 год) в экранизации романа «Живые и мертвые» Константина Симонова. Несмотря на то что Папанов мечтал попробовать себя в драматической роли, изначально он отказывался от участия в фильме, считая, что не соответствует образу командира: «Я не смогу, я же комедийный актер!» Но предпочтение Папанову отдал не только режиссер Александр Столпер, но и сам писатель, выбрав его из 27 претендентов: герой был похож на Папанова, бывшего фронтовика. За эту роль актер получил госпремию РСФСР и главный приз на Первом Всесоюзном кинофестивале

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Работая над ролью врача в трагикомедии Евгения Карелова «Дети Дон Кихота», каждый день в течение полутора месяцев Анатолий Папанов приходил в родильный дом, где следил за работой персонала и изучал опыт пожилого врача, который помог появиться на свет 20 тыс. младенцев. Под конец актера даже стали принимать за настоящего доктора &lt;br> На фото: Анатолий Папанов (слева) и Евгений Карелов (в центре) на съемках фильма «Дети Дон Кихота», 1965 год

Работая над ролью врача в трагикомедии Евгения Карелова «Дети Дон Кихота», каждый день в течение полутора месяцев Анатолий Папанов приходил в родильный дом, где следил за работой персонала и изучал опыт пожилого врача, который помог появиться на свет 20 тыс. младенцев. Под конец актера даже стали принимать за настоящего доктора
На фото: Анатолий Папанов (слева) и Евгений Карелов (в центре) на съемках фильма «Дети Дон Кихота», 1965 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Лента была призвана рассказать о проблеме детских домов, количество которых не уменьшалось, хотя война закончилась уже 20 лет назад. Отчасти причина крылась в матерях-одиночках, бросавших детей сразу после родов. Доктор Бондаренко в исполнении Анатолия Папанова (в центре) — главный врач одного из родильных домов, который бескорыстно и самоотверженно воспитывает отказников, получая за это прозвище «Дон Кихот». Благодаря таланту актера фильм получился не назидательным, а добрым и душевным

Лента была призвана рассказать о проблеме детских домов, количество которых не уменьшалось, хотя война закончилась уже 20 лет назад. Отчасти причина крылась в матерях-одиночках, бросавших детей сразу после родов. Доктор Бондаренко в исполнении Анатолия Папанова (в центре) — главный врач одного из родильных домов, который бескорыстно и самоотверженно воспитывает отказников, получая за это прозвище «Дон Кихот». Благодаря таланту актера фильм получился не назидательным, а добрым и душевным

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В детективной трагикомедии «Берегись автомобиля» Анатолий Папанов сыграл небольшую роль Сокола-Кружкина, тестя Димы Семицветова. Черты, манеры героя, даже его галифе и носовой платок на голове — изобретение самого Папанова. «На словах идейный, честный человек, а на деле — жулик, спекулянт, умелый демагог», — отзывался он о персонаже. Именно в этом фильме впервые появился дуэт Андрея Миронова и Анатолия Папанова &lt;br>На фото: актеры Татьяна Гаврилова, Анатолий Папанов (в центре) и Андрей Миронов на съемках фильма «Берегись автомобиля», 1966 год

В детективной трагикомедии «Берегись автомобиля» Анатолий Папанов сыграл небольшую роль Сокола-Кружкина, тестя Димы Семицветова. Черты, манеры героя, даже его галифе и носовой платок на голове — изобретение самого Папанова. «На словах идейный, честный человек, а на деле — жулик, спекулянт, умелый демагог», — отзывался он о персонаже. Именно в этом фильме впервые появился дуэт Андрея Миронова и Анатолия Папанова
На фото: актеры Татьяна Гаврилова, Анатолий Папанов (в центре) и Андрей Миронов на съемках фильма «Берегись автомобиля», 1966 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Бухгалтера Дубинского в «Белорусском вокзале» могли сыграть Иннокентий Смоктуновский или Николай Гринько, но после долгих проб выбор все-таки пал на Анатолия Папанова. Актер считал, что его герой, бывший десантник, должен обязательно носить шляпу — как предмет мирного времени. После этой ленты Папанову приходило множество писем с благодарностью за созданный образ &lt;br>На фото: Анатолий Папанов (в центре), Евгений Леонов и Андрей Смирнов (справа) на съемках фильма «Белорусский вокзал», 1970 год

Бухгалтера Дубинского в «Белорусском вокзале» могли сыграть Иннокентий Смоктуновский или Николай Гринько, но после долгих проб выбор все-таки пал на Анатолия Папанова. Актер считал, что его герой, бывший десантник, должен обязательно носить шляпу — как предмет мирного времени. После этой ленты Папанову приходило множество писем с благодарностью за созданный образ
На фото: Анатолий Папанов (в центре), Евгений Леонов и Андрей Смирнов (справа) на съемках фильма «Белорусский вокзал», 1970 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В комедии Александра Серого «Джентльмены удачи» Папанову досталась эпизодическая роль — шахматиста, проигравшего главным героям всю свою одежду. В короткой сцене актер произнес буквально несколько фраз, но благодаря профессиональной игре его образ ярко отпечатался в памяти зрителей: все помнят незадачливого мужчину в одних трусах, чье тело усыпано круглыми синяками. Кстати, это следы от банок — популярной в то время медицинской процедуры &lt;br>На фото (слева направо): оператор Георгий Куприянов, Анатолий Папанов и режиссер Александр Серый на съемках фильма «Джентльмены удачи», 1971 год

В комедии Александра Серого «Джентльмены удачи» Папанову досталась эпизодическая роль — шахматиста, проигравшего главным героям всю свою одежду. В короткой сцене актер произнес буквально несколько фраз, но благодаря профессиональной игре его образ ярко отпечатался в памяти зрителей: все помнят незадачливого мужчину в одних трусах, чье тело усыпано круглыми синяками. Кстати, это следы от банок — популярной в то время медицинской процедуры
На фото (слева направо): оператор Георгий Куприянов, Анатолий Папанов и режиссер Александр Серый на съемках фильма «Джентльмены удачи», 1971 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Режиссер мелодрамы «Время желаний» Юлий Райзман был впечатлен игрой Анатолия Папанова еще на этапе подбора актеров — когда тот без труда сумел перевоплотиться в пожилого человека, судьбой которого, согласно сценарию, распоряжается молодая жена. Получившийся персонаж понравился и самому Папанову, давшему образу исчерпывающую характеристику: «незаметный и незаменимый» &lt;br>На фото: Анатолий Папанов (слева) и режиссер Юлий Райзман на съемках фильма «Время желаний», 1984 год

Режиссер мелодрамы «Время желаний» Юлий Райзман был впечатлен игрой Анатолия Папанова еще на этапе подбора актеров — когда тот без труда сумел перевоплотиться в пожилого человека, судьбой которого, согласно сценарию, распоряжается молодая жена. Получившийся персонаж понравился и самому Папанову, давшему образу исчерпывающую характеристику: «незаметный и незаменимый»
На фото: Анатолий Папанов (слева) и режиссер Юлий Райзман на съемках фильма «Время желаний», 1984 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Комедия «Инкогнито из Петербурга», поставленная по пьесе Николая Гоголя «Ревизор», стала второй работой, где Анатолий Папанов сотрудничал с режиссером Леонидом Гайдаем. На съемочной площадке он встретился с Нонной Мордюковой, которая также снималась у Гайдая во второй раз, а в первый, как и Папанов, — в «Бриллиантовой руке» &lt;br>На фото (слева направо): Анатолий Папанов, Леонид Гайдай, Сергей Мигицко и Нонна Мордюкова на съемках фильма «Инкогнито из Петербурга», 1977 год

Комедия «Инкогнито из Петербурга», поставленная по пьесе Николая Гоголя «Ревизор», стала второй работой, где Анатолий Папанов сотрудничал с режиссером Леонидом Гайдаем. На съемочной площадке он встретился с Нонной Мордюковой, которая также снималась у Гайдая во второй раз, а в первый, как и Папанов, — в «Бриллиантовой руке»
На фото (слева направо): Анатолий Папанов, Леонид Гайдай, Сергей Мигицко и Нонна Мордюкова на съемках фильма «Инкогнито из Петербурга», 1977 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Фильм «Холодное лето пятьдесят третьего…» снимался на отдаленном полуострове в Карелии. Местные жители особо не тревожили киногруппу, но когда на съемки приехал Анатолий Папанов, откуда ни возьмись появились бабушки с внуками, которые хотели познакомиться с Волком из «Ну, погоди!» &lt;br>На фото (слева направо): режиссер Александр Прошкин, актеры Андрей Дударенко и Анатолий Папанов на съемках фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…», 1987 год

Фильм «Холодное лето пятьдесят третьего…» снимался на отдаленном полуострове в Карелии. Местные жители особо не тревожили киногруппу, но когда на съемки приехал Анатолий Папанов, откуда ни возьмись появились бабушки с внуками, которые хотели познакомиться с Волком из «Ну, погоди!»
На фото (слева направо): режиссер Александр Прошкин, актеры Андрей Дударенко и Анатолий Папанов на съемках фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…», 1987 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Параллельно со съемками «Холодного лета пятьдесят третьего…» Папанов гастролировал с Театром сатиры. При переезде труппы из Вильнюса в Ригу у актера появилась пара выходных дней, которые он решил провести в Москве. Там, у себя в квартире, он принял холодную ванну и умер от остановки сердца &lt;br>На фото: Анатолий Папанов (слева) и Валерий Приемыхов на съемках фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…», 1987 год

Параллельно со съемками «Холодного лета пятьдесят третьего…» Папанов гастролировал с Театром сатиры. При переезде труппы из Вильнюса в Ригу у актера появилась пара выходных дней, которые он решил провести в Москве. Там, у себя в квартире, он принял холодную ванну и умер от остановки сердца
На фото: Анатолий Папанов (слева) и Валерий Приемыхов на съемках фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…», 1987 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Персонажа Копалыча в драме «Холодное лето пятьдесят третьего…» озвучивал уже актер Игорь Ефимов. И только в финале фильма показаны кадры со съемок, на которых сам Папанов произнес фразу: «Так хочется пожить по-человечески... и поработать». «Последний кадр. Последняя роль»,— гласит закадровый голос. В 1989 году актеру за исполнение политзаключенного присудили Государственную премию СССР посмертно

Персонажа Копалыча в драме «Холодное лето пятьдесят третьего…» озвучивал уже актер Игорь Ефимов. И только в финале фильма показаны кадры со съемок, на которых сам Папанов произнес фразу: «Так хочется пожить по-человечески... и поработать». «Последний кадр. Последняя роль»,— гласит закадровый голос. В 1989 году актеру за исполнение политзаключенного присудили Государственную премию СССР посмертно

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

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На съемках сцены рыбалки в «Бриллиантовой руке» (на фото, 1968 год) Анатолию Папанову пришлось долгое время провести в холодной воде из-за ошибки в настройке оборудования. Тогда он и произнес одну из самых знаменитых фраз фильма, которой не было в сценарии: «Идиот, тьфу!» Вероятно, она была сказана оператору, но режиссеру Леониду Гайдаю момент показался настолько атмосферным, что реплику сохранили. Самому Папанову его герой не понравился: после выхода картины он не раз жаловался, что ему стали предлагать исключительно комедийные роли простаков и грубиянов

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Его первый серьезный и один из самых значительных персонажей в кино — генерал Серпилин (на фото, 1963 год) в экранизации романа «Живые и мертвые» Константина Симонова. Несмотря на то что Папанов мечтал попробовать себя в драматической роли, изначально он отказывался от участия в фильме, считая, что не соответствует образу командира: «Я не смогу, я же комедийный актер!» Но предпочтение Папанову отдал не только режиссер Александр Столпер, но и сам писатель, выбрав его из 27 претендентов: герой был похож на Папанова, бывшего фронтовика. За эту роль актер получил госпремию РСФСР и главный приз на Первом Всесоюзном кинофестивале

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Работая над ролью врача в трагикомедии Евгения Карелова «Дети Дон Кихота», каждый день в течение полутора месяцев Анатолий Папанов приходил в родильный дом, где следил за работой персонала и изучал опыт пожилого врача, который помог появиться на свет 20 тыс. младенцев. Под конец актера даже стали принимать за настоящего доктора
На фото: Анатолий Папанов (слева) и Евгений Карелов (в центре) на съемках фильма «Дети Дон Кихота», 1965 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Лента была призвана рассказать о проблеме детских домов, количество которых не уменьшалось, хотя война закончилась уже 20 лет назад. Отчасти причина крылась в матерях-одиночках, бросавших детей сразу после родов. Доктор Бондаренко в исполнении Анатолия Папанова (в центре) — главный врач одного из родильных домов, который бескорыстно и самоотверженно воспитывает отказников, получая за это прозвище «Дон Кихот». Благодаря таланту актера фильм получился не назидательным, а добрым и душевным

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В детективной трагикомедии «Берегись автомобиля» Анатолий Папанов сыграл небольшую роль Сокола-Кружкина, тестя Димы Семицветова. Черты, манеры героя, даже его галифе и носовой платок на голове — изобретение самого Папанова. «На словах идейный, честный человек, а на деле — жулик, спекулянт, умелый демагог», — отзывался он о персонаже. Именно в этом фильме впервые появился дуэт Андрея Миронова и Анатолия Папанова
На фото: актеры Татьяна Гаврилова, Анатолий Папанов (в центре) и Андрей Миронов на съемках фильма «Берегись автомобиля», 1966 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Бухгалтера Дубинского в «Белорусском вокзале» могли сыграть Иннокентий Смоктуновский или Николай Гринько, но после долгих проб выбор все-таки пал на Анатолия Папанова. Актер считал, что его герой, бывший десантник, должен обязательно носить шляпу — как предмет мирного времени. После этой ленты Папанову приходило множество писем с благодарностью за созданный образ
На фото: Анатолий Папанов (в центре), Евгений Леонов и Андрей Смирнов (справа) на съемках фильма «Белорусский вокзал», 1970 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В комедии Александра Серого «Джентльмены удачи» Папанову досталась эпизодическая роль — шахматиста, проигравшего главным героям всю свою одежду. В короткой сцене актер произнес буквально несколько фраз, но благодаря профессиональной игре его образ ярко отпечатался в памяти зрителей: все помнят незадачливого мужчину в одних трусах, чье тело усыпано круглыми синяками. Кстати, это следы от банок — популярной в то время медицинской процедуры
На фото (слева направо): оператор Георгий Куприянов, Анатолий Папанов и режиссер Александр Серый на съемках фильма «Джентльмены удачи», 1971 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Режиссер мелодрамы «Время желаний» Юлий Райзман был впечатлен игрой Анатолия Папанова еще на этапе подбора актеров — когда тот без труда сумел перевоплотиться в пожилого человека, судьбой которого, согласно сценарию, распоряжается молодая жена. Получившийся персонаж понравился и самому Папанову, давшему образу исчерпывающую характеристику: «незаметный и незаменимый»
На фото: Анатолий Папанов (слева) и режиссер Юлий Райзман на съемках фильма «Время желаний», 1984 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Комедия «Инкогнито из Петербурга», поставленная по пьесе Николая Гоголя «Ревизор», стала второй работой, где Анатолий Папанов сотрудничал с режиссером Леонидом Гайдаем. На съемочной площадке он встретился с Нонной Мордюковой, которая также снималась у Гайдая во второй раз, а в первый, как и Папанов, — в «Бриллиантовой руке»
На фото (слева направо): Анатолий Папанов, Леонид Гайдай, Сергей Мигицко и Нонна Мордюкова на съемках фильма «Инкогнито из Петербурга», 1977 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Фильм «Холодное лето пятьдесят третьего…» снимался на отдаленном полуострове в Карелии. Местные жители особо не тревожили киногруппу, но когда на съемки приехал Анатолий Папанов, откуда ни возьмись появились бабушки с внуками, которые хотели познакомиться с Волком из «Ну, погоди!»
На фото (слева направо): режиссер Александр Прошкин, актеры Андрей Дударенко и Анатолий Папанов на съемках фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…», 1987 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Параллельно со съемками «Холодного лета пятьдесят третьего…» Папанов гастролировал с Театром сатиры. При переезде труппы из Вильнюса в Ригу у актера появилась пара выходных дней, которые он решил провести в Москве. Там, у себя в квартире, он принял холодную ванну и умер от остановки сердца
На фото: Анатолий Папанов (слева) и Валерий Приемыхов на съемках фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…», 1987 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Персонажа Копалыча в драме «Холодное лето пятьдесят третьего…» озвучивал уже актер Игорь Ефимов. И только в финале фильма показаны кадры со съемок, на которых сам Папанов произнес фразу: «Так хочется пожить по-человечески... и поработать». «Последний кадр. Последняя роль»,— гласит закадровый голос. В 1989 году актеру за исполнение политзаключенного присудили Государственную премию СССР посмертно

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

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