«Идиот, тьфу!»
Яркие образы Анатолия Папанова в кино
31 октября 1922 года родился советский актер Анатолий Папанов. Практически вся его творческая жизнь была связана с театром, в кино Папанова стали приглашать уже в зрелом возрасте. И хотя эпизодически актер появлялся на большом экране с конца 40-х, успех пришел к нему только в 1964 году — после роли генерала Серпилина в военной драме «Живые и мертвые». Самые известные амплуа народного артиста СССР — в фотогалерее «Ъ», собранной из эксклюзивных кадров телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».
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