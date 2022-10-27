Южные маневры

В Баку открылась сессия Веронского экономического форума — традиционная площадка для бизнес-диалога РФ и стран ЕС переместилась в Азербайджан. Осенью 2022 года форум с российской стороны представлен показательно широко: Азербайджан в условиях санкций против России интересен как ключевая страна одного из маршрутов транспортного коридора Север—Юг, как страна-транзитер, равно как и региональный энергетический игрок с особыми отношениями с РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

XV сессия Веронского экономического форума является выездной — она впервые проводится за пределами Италии. Форум, организованный ассоциацией «Познавая Евразию» и поддерживаемый оператором российских форумов, фондом «Росконгресс», переместился в Баку, где его партнерами стали Итало-Азербайджанская торговая палата, экономическое министерство Азербайджана и ряд других структур. Тем не менее в Азербайджане форум, который также традиционно поддерживается «Роснефтью» (глава компании Игорь Сечин — постоянный участник мероприятия), с российской стороны усилился: на нем уже выступили вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук, министр экономики России Максим Решетников, глава ВТБ Андрей Костин, в пятницу ожидается выступление российского первого вице-премьера Андрея Белоусова; приветствие форуму направил президент России.

Азербайджанская сторона также представлена на вице-премьерском уровне — форум открывал в том числе замглавы правительства страны Шахин Мустафаев, состоялись выступления министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и президента национальной нефтяной компании страны SOCAR Ровшана Наджафа. В Баку также выступил экс-руководитель Еврокомиссии Романо Проди (с призывом как можно быстрее прекратить российско-украинский вооруженный конфликт), также важно участие в форуме представителей итальянского концерна Technip Energies. Необычно широко в Баку оказался представлен бизнес Индии: на форуме выступал Хардип Пури, министр нефти и газа Индии, и руководитель индийской ONGC Videsh Раджарши Гупта.

Повестка форума, исторически ориентирующегося на правоконсервативные политические течения — как в Италии и в целом в ЕС, так и в России, оказалась вполне предсказуема.

Основным содержанием ее открытой части стали обсуждения «геополитических» вопросов, в этом году — в предсказуемой связке с санкциями против РФ, возможных последствий эмбарго ЕС на поставки в РФ продукции машиностроения и на финансовые операции, не удалось избежать обсуждения концепций «многополярного мира», политических перспектив США (спорных), Китая (неочевидных, но светлых), завершения военной операции РФ в Украине (мирного) и т. п. Отметим, впрочем, что дискуссии под руководством президента ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико резкое изменение международного контекста форума, заставившего площадку переместиться из Вероны в Баку, мало затронуло: «новый мировой порядок» обсуждается Веронским форумом последние полтора десятилетия практически в неизменных интонациях, радикально новых тезисов на форуме пока не выдвинуто.

Тем не менее для России происходящее — отличный момент для активизации отношений с Азербайджаном как государством, контролирующим на границе с РФ западный маршрут логистического коридора Север—Юг — этот коридор через Иран в Персидский залив становится для России одним из важнейших для организации импортно-экспортных операций, закрытых из-за санкций. Часть представителей российской правительственной делегации, в том числе министр экономики Максим Решетников, прибыла в Азербайджан из Дагестана, где представители правительства посещали пограничные пункты пропуска на российско-азербайджанской границе.

Дмитрий Бутрин, Баку